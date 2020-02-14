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14 февраля, источник: Sport24

«Манчестер Сити» исключен из еврокубков на 2 сезона. Что происходит?

Клуб пытался обмануть УЕФА.

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Источник: AP 2020

Что случилось?

Английский «Манчестер Сити» был отстранен УЕФА от участия в еврокубках сроком на два сезона и оштрафован на 30 миллионов евро. Причиной такого решения стали махинации со спонсорским контрактом стадиона «Этихад» и невыполнение условий финансового fair play.

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Что говорит УЕФА?

«После слушания, состоявшегося 22 января 2020 года, Судебная палата Органа финансового контроля УЕФА под председательством Жозе да Куньи Родригеса уведомила «Манчестер Сити» об окончательном решении по делу.

Судебная палата, рассмотрев все доказательства, установила, что футбольный клуб «Манчестер Сити» допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового fair play УЕФА, завышая свои спонсорские доходы и информируя УЕФА о безубыточности с 2012 по 2016 год.

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Судебная палата также установила, что в нарушение правил Клуб не сотрудничал в расследовании этого дела с Органом финансового контроля.

Судебная палата наложила дисциплинарные меры на футбольный клуб «Манчестер Сити», постановив, что он должен быть исключен из участия в клубных соревнованиях УЕФА в следующие два сезона (2020/21 и 2021/22) и оплатить штраф в размере 30 миллионов евро.

Решение Судебной палаты может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS). Если футбольный клуб «Манчестер Сити» реализует это право, полное аргументированное решение Судебной палаты не будет опубликовано до публикации окончательного решения CAS, — говорится в заявлении УЕФА.

Что говорит «Манчестер Сити»?

Заявление «Сити» появилось на официальном сайте клуба оперативно.

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«Манчестер Сити» разочарован, но не удивлен сегодняшним заявлением Судебной палаты УЕФА. Клуб всегда выражал необходимость поиска независимого органа процесса, чтобы беспристрастно рассмотреть все неопровержимые доказательства в поддержку своей позиции.

В декабре 2018 года главный следователь УЕФА публично огласил санкции, которым он намеревался подвергнуть «Манчестер Сити», еще до того, как началось какое-либо расследование. Последовавший процесс УЕФА не оставлял никаких сомнений в итоговом результате. Клуб официально подал жалобу в дисциплинарный орган УЕФА, жалобу, которая была подтверждена решением CAS.

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Проще говоря, это дело, возбужденное УЕФА, принятое к производству УЕФА и рассматривающееся УЕФА. Так как этот предвзятый процесс завершен, Клуб при первой же возможности начнет рассмотрение дела в Спортивном арбитражном суде, — заявили в «Манчестер Сити».

Из-за чего все началось?

УЕФА уличила «Сити» в необоснованном завышении спонсорских контрактов. В частности, речь идет о договоре о нейминге стадиона с авиакомпанией Etihad. Расследование было инициировано УЕФА после публикации в немецком издании Spiegel в ноябре 2018 года, в которой были выложены электронные письма финансового директора «Манчестер Сити» Эндрю Виддоусона.

В одном из этих писем говорится о том, что все финансы клуба распределены между компаниями, которыми владеет один человек — владелец «Сити» шейх Мансура ибн Зайд аль-Нахайяна. И в 2015 году компания Etihad заплатила клубу лишь 8 миллионов фунтов из положенных по договору о спонсорстве стадиона и академии 67,5 миллиона. Оставшаяся часть поступила на счет клуба от компании Abu Dhabi United.

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Руководство «Манчестер Сити» отреагировало на публикацию оперативно, заявив, что документы были украдены, а опубликованная информация вырвана из контекста.

Позднее стало известно, что материалы немецкому изданию предоставил гражданин Португалии Руи Пинту, который в настоящее время у себя на родине обвиняется в 147 преступлениях. В частности, во взломах компьютеров.

Первое обвинение было предъявлено «Манчестер Сити» в мае прошлого года. Клуб в тот момент отрицал свою вину, отмечая «враждебность» процесса и игнорирование неопровержимых доказательств, которые у «Сити» были в наличии.

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Что будет дальше?

«Манчестер Сити» наверняка попытается оспорить решение УЕФА. Но, учитывая, с каким трепетом руководство европейского футбола относится к финансовому fair play, который призывает клубы тратить не больше, чем они зарабатывают, можно предсказать, что процесс будет показательной поркой. И если раньше на подобных нарушениях ловили лишь «маленькие» клубы, то теперь УЕФА, кажется, готов отправить месседж грандам.

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3 декабря 2018© Ньюстюб
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