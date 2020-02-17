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13:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

УЕФА ввел награду лучшему игроку матча плей-офф Лиги чемпионов

УЕФА на своем официальном сайте сообщил о создании новой награды — она будет вручаться лучшему игроку матча плей-офф Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2020

Как говорится в заявлении, определять лучших в каждом матче будут технические делегаты УЕФА, которые посещают все игры. Сразу после финального свистка эта награда будет вручаться игроку. Среди технических делегатов есть известные в прошлом футболисты и тренеры.

Напомним, что первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 18 февраля.

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