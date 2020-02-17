Венгер — об отстранении «Манчестер Сити»: Все должны уважать правила

«Правила таковы, и все должны их уважать. Людей, которые пытались обойти эти правила различными способами и были пойманы, необходимо наказать, если они делали это намеренно. Думаю, что суть спорта — это победа в рамках правил. Мы празднуем достижения лучших в разных видах спорта и хотим знать, что они уважают правила. Если нет уважения к правилам — это не спорт. Если вы участвуете в соревнованиях, вы обязаны уважать правила», — приводит слова Венгера Sky Sports.



Напомним, УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. «Горожане» намеренно завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки.