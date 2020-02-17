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20:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Венгер — об отстранении «Манчестер Сити»: Все должны уважать правила

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, ныне занимающий пост главы отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, прокомментировал решение УЕФА отстранить «Манчестер Сити» на два года от еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей.

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Источник: РИА "Новости"

«Правила таковы, и все должны их уважать. Людей, которые пытались обойти эти правила различными способами и были пойманы, необходимо наказать, если они делали это намеренно. Думаю, что суть спорта — это победа в рамках правил. Мы празднуем достижения лучших в разных видах спорта и хотим знать, что они уважают правила. Если нет уважения к правилам — это не спорт. Если вы участвуете в соревнованиях, вы обязаны уважать правила», — приводит слова Венгера Sky Sports.

Напомним, УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. «Горожане» намеренно завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки.

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