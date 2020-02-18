Плей-офф футбольной Лиги чемпионов стартует во вторник двумя матчами
ТАСС, 18 февраля. Стадия
ТАСС, 18 февраля. Стадия
Россию в турнире на групповой стадии представляли петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Оба клуба заняли четвертые места в своих квартетах и не вышли в
В первый игровой день 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде встретятся действующий чемпион турнира английский «Ливерпуль» и испанский «Атлетико», во втором матче немецкая «Боруссия» из Дортмунда дома примет французский ПСЖ. В среду итальянская «Аталанта» на своем поле сыграет с испанской «Валенсией», в составе которой выступает полузащитник сборной России Денис Черышев, в другой встрече дня финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов английский «Тоттенхэм» в Лондоне будет противостоять немецкому «Лейпцигу». На следующей неделе состоятся матчи «Челси» (Англия) — «Бавария» (Германия), «Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания), «Лион» (Франция) — «Ювентус» (Италия) и «Реал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия). Ответные встречи этой стадии еврокубка запланированы на 10, 11, 17 и 18 марта.
На предварительном раунде больше всех удивила «Аталанта», которая проводит первый сезон в основной сетке Лиги чемпионов. Итальянский клуб, который в текущем розыгрыше чемпионата страны после 24 туров занимает четвертое место, позволяющее выступить в главном еврокубке в сезоне-2020/21, в группе играл с английским «Манчестер Сити», украинским «Шахтером» и хорватским «Динамо» (Загреб). Команда из Бергамо, проводящая домашние матчи Лиги чемпионов в Милане на стадионе «Сан-Сиро», стала второй, опередив на одно очко коллектив из Донецка благодаря выездной победе в шестом туре (3:0). «Шахтер» в том матче устраивала ничья для выхода в
Открытием групповой стадии среди футболистов стал 19-летний норвежский нападающий Эрлинг Холланд, выступавший за австрийский «Зальцбург». В шести матчах он забил семь мячей, поражая ворота соперников в пяти первых встречах группы. Зимой Холланд перешел в дортмундскую «Боруссию», где в пяти играх отметился восемью голами.
17-летний полузащитник «Барселоны» Ансу Фати в декабре прошлого года, забив мяч в ворота итальянского «Интера» (2:1), стал самым молодым автором гола в истории турнира. На момент той встречи ему было 17 лет и 40 дней. Если в
14 февраля Арбитражная палата инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов (CFCB) приняла решение отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на следующие два сезона
Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе. Для арены, построенной в 2002 году, решающий матч главного клубного турнира Европы станет вторым в истории. В 2005 году на этом стадионе «Ливерпуль» обыграл итальянский «Милан» в серии пенальти, уступая после первого тайма со счетом 0:3.