Плей-офф футбольной Лиги чемпионов стартует во вторник двумя матчами

Источник: РИА "Новости"

Россию в турнире на групповой стадии представляли петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Оба клуба заняли четвертые места в своих квартетах и не вышли в плей-офф. Выступавшие в Лиге Европы «Краснодар» и московский ЦСКА тоже не смогли пробиться в весеннюю стадию еврокубков, а московский «Спартак» и тульский «Арсенал» не попали в основную стадию второго по значимости турнира. Впервые с 2002 года Россия осталась без клубов в весенней части соревнований.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 1/8 финала, 18.02.2020, 23:00 Атлетико - Ливерпуль -

В первый игровой день 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде встретятся действующий чемпион турнира английский «Ливерпуль» и испанский «Атлетико», во втором матче немецкая «Боруссия» из Дортмунда дома примет французский ПСЖ. В среду итальянская «Аталанта» на своем поле сыграет с испанской «Валенсией», в составе которой выступает полузащитник сборной России Денис Черышев, в другой встрече дня финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов английский «Тоттенхэм» в Лондоне будет противостоять немецкому «Лейпцигу». На следующей неделе состоятся матчи «Челси» (Англия) — «Бавария» (Германия), «Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания), «Лион» (Франция) — «Ювентус» (Италия) и «Реал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия). Ответные встречи этой стадии еврокубка запланированы на 10, 11, 17 и 18 марта.

Главные открытия группового турнира Лиги чемпионов

На предварительном раунде больше всех удивила «Аталанта», которая проводит первый сезон в основной сетке Лиги чемпионов. Итальянский клуб, который в текущем розыгрыше чемпионата страны после 24 туров занимает четвертое место, позволяющее выступить в главном еврокубке в сезоне-2020/21, в группе играл с английским «Манчестер Сити», украинским «Шахтером» и хорватским «Динамо» (Загреб). Команда из Бергамо, проводящая домашние матчи Лиги чемпионов в Милане на стадионе «Сан-Сиро», стала второй, опередив на одно очко коллектив из Донецка благодаря выездной победе в шестом туре (3:0). «Шахтер» в том матче устраивала ничья для выхода в плей-офф.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 1/8 финала, 18.02.2020, 23:00 Боруссия Д - ПСЖ -

Открытием групповой стадии среди футболистов стал 19-летний норвежский нападающий Эрлинг Холланд, выступавший за австрийский «Зальцбург». В шести матчах он забил семь мячей, поражая ворота соперников в пяти первых встречах группы. Зимой Холланд перешел в дортмундскую «Боруссию», где в пяти играх отметился восемью голами.

17-летний полузащитник «Барселоны» Ансу Фати в декабре прошлого года, забив мяч в ворота итальянского «Интера» (2:1), стал самым молодым автором гола в истории турнира. На момент той встречи ему было 17 лет и 40 дней. Если в плей-офф, финал которого состоится 30 мая в Стамбуле, он забьет мяч, то станет самым молодым автором гола в истории на этой стадии турнира. На данный момент достижение принадлежит нападающему Бояну Кркичу, который забил в выездном матче ¼ финала против немецкого «Шальке» (1:0), он сделал это в возрасте 17 лет и 218 дней.

Призрачная надежда «Манчестер Сити»

14 февраля Арбитражная палата инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов (CFCB) приняла решение отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на следующие два сезона из-за нарушения финансового фейр-плей. В заявлении УЕФА отмечается, что «Арбитражная палата, рассмотрев все доказательства, установила виновность клуба. “Манчестер Сити” допустил серьезные нарушения правил лицензирования клубов УЕФА и финансового фейр-плей, завысив свои спонсорские доходы на счетах и в информации о безубыточности, представленной УЕФА в период с 2012 по 2016 год». Также английская команда оштрафована на €30 млн.

Руководство «Манчестер Сити» заявило о намерении обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS). На официальном сайте клуб назвал процесс вынесения решения предвзятым. Если CAS поддержит решение футбольных властей Европы, то сезон-2019/20 станет для клуба последним в еврокубках на ближайшие два года.