УЕФА представил мяч плей-офф Лиги чемпионов

Мяч выполнен в красно-синих цветах, дизайн вдохновлён представлением о Стамбуле как о месте объединения Востока с Западом и взаимосвязи Азии и Европы.

Финал Лиги чемпионов сезона-2019/2020 состоится 30 мая в Стамбуле на стадионе «Олимпийский». Напомним, на этом стадионе был сыгран легендарный финал Лиги чемпионов в 2005 году, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Милан» (3:3). Английский клуб победил в серии пенальти со счётом 3:2. Это был пятый трофей клуба в этом соревновании, что дало возможность сохранить кубок у себя навсегда.