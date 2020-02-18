Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
17.02
Милан
Торино
10
Футбол. Зарубежный
17.02
Челси
Манчестер Юнайтед
02
Футбол. Зарубежный
19.02
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
19.02
Аталанта
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
10Клуб «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
12Поцелуй от звезд на День всех влюбленных
13:42 (мск), источник: Чемпионат.com

УЕФА представил мяч плей-офф Лиги чемпионов

УЕФА в своём «твиттере» представил мяч, которым команды сыграют в плей-офф Лиги чемпионов.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Мяч выполнен в красно-синих цветах, дизайн вдохновлён представлением о Стамбуле как о месте объединения Востока с Западом и взаимосвязи Азии и Европы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первые матчи 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоятся сегодня, 18 февраля. Заключительные встречи данной стадии турнира пройдут 17 марта.

Финал Лиги чемпионов сезона-2019/2020 состоится 30 мая в Стамбуле на стадионе «Олимпийский». Напомним, на этом стадионе был сыгран легендарный финал Лиги чемпионов в 2005 году, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Милан» (3:3). Английский клуб победил в серии пенальти со счётом 3:2. Это был пятый трофей клуба в этом соревновании, что дало возможность сохранить кубок у себя навсегда.

Во время загрузки произошла ошибка.
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Великолепная красотка - жена футболиста "Зенита"!
Овечкин выкинул американца за борт, но не забил любимому вратарю
МЮ опять переиграл «Челси». Но ему помогли три решения VAR
Очередной ветеран: Макгрегор нашел нового соперника
Очаровательное будущее российской легкой атлетики (фото)
Косторная получила премию как лучшая спортсменка 2019 года
Логинов не примет участия в сингл-миксте на ЧМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь