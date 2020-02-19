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01:15 (мск), источник: ТАСС

Дубль Холанда принес дортмундской «Боруссии» победу над ПСЖ в первом матче 1/8 финала ЛЧ

ТАСС, 19 февраля. Германский футбольный клуб «Боруссия» (Дортмунд) дома обыграл французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

В составе «Боруссии» дубль сделал 19-летний норвежец Эрлинг Холанд (69-я и 77-я минуты), у ПСЖ отличился бразилец Неймар (75).

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
1/8 финала, 11.03.2020, 23:00

ПСЖ-Боруссия Д-

Холанд стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который играл и забивал за две разные команды в одном розыгрыше турнира (в конце декабря Холанд перешел в «Боруссию» из австрийского «Зальцбурга»). Норвежец в составе немецкой команды забивал во всех турнирах, в которых участвовал (Лига чемпионов, чемпионат Германии и кубок страны).

Норвежец делит первое место с нападающим «Баварии» (Мюнхен, Германия) Робертом Левандовски в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов текущего сезона, на счету обоих футболистов по 10 голов. Холанд дебютировал в Лиге чемпионов в текущем сезоне, он затратил наименьшее число матчей (7) для того, чтобы забить 10 мячей (Адриано, Роберто Фирмино и Садио Мане забили первые 10 голов, затратив 11 матчей).

Для польского защитника немецкого клуба Лукаса Пищека этот матч стал 350-м в составе команды, также он стал первым игроком «Боруссии», который провел в Лиге чемпионов 50 матчей.

Команды впервые сыграли друг с другом в Лиге чемпионов, ранее клубы встречались на групповой стадии Лиги Европы сезона-2010/11, оба матча завершились вничью. Ответный матч между клубами пройдет в Париже 11 марта.

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Боруссия Д
2:1
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала18.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Signal Iduna Park, 66099 зрителей
Главные тренеры
Люсьен ФаврТомас Тухель
Голы
Эрлин Бреут Холанн69′
Неймар(Кильян Мбаппе)75′
Эрлин Бреут Холанн(Джованни Рейна)77′
Составы команд
1Роман Бюрки
1Кейлор Навас
2Дан-Аксель Загаду
12Тома Менье
87′
15Матс Хуммельс
20Левен Кюрзава
26Лукаш Пищек
2Тиагу Силва
5Ашраф Хакими
3Преснель Кимпембе
13Рафаэл Геррейру
6Марко Верратти
89′
27Эмре Джан
27Идрисса Гей
54′
28Аксель Витсель
44′
7Кильян Мбаппе
17Эрлин Бреут Холанн
5Маркиньюс
7Джейдон Санчо
90′
10Неймар
59′
29Марсель Шмельцер
11Анхель Ди Мария
77′
23Торган Азар
68′
19Пабло Сарабия
32Джованни Рейна
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)9
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины1
3Угловые3
13Фолы11
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Матеу Лаос(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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