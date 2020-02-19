Дубль Холанда принес дортмундской «Боруссии» победу над ПСЖ в первом матче 1/8 финала ЛЧ

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В составе «Боруссии» дубль сделал 19-летний норвежец Эрлинг Холанд (69-я и 77-я минуты), у ПСЖ отличился бразилец Неймар (75).

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 1/8 финала, 11.03.2020, 23:00 ПСЖ - Боруссия Д -

Холанд стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который играл и забивал за две разные команды в одном розыгрыше турнира (в конце декабря Холанд перешел в «Боруссию» из австрийского «Зальцбурга»). Норвежец в составе немецкой команды забивал во всех турнирах, в которых участвовал (Лига чемпионов, чемпионат Германии и кубок страны).

Норвежец делит первое место с нападающим «Баварии» (Мюнхен, Германия) Робертом Левандовски в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов текущего сезона, на счету обоих футболистов по 10 голов. Холанд дебютировал в Лиге чемпионов в текущем сезоне, он затратил наименьшее число матчей (7) для того, чтобы забить 10 мячей (Адриано, Роберто Фирмино и Садио Мане забили первые 10 голов, затратив 11 матчей).

Для польского защитника немецкого клуба Лукаса Пищека этот матч стал 350-м в составе команды, также он стал первым игроком «Боруссии», который провел в Лиге чемпионов 50 матчей.