«Алетико» победил «Ливерпуль» в матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

«Атлетико» ни разу не проигрывал в домашних матчах плей-офф Лиги чемпионов при главном тренере Диего Симеоне. В плей-офф главного турнира Европы Сауль забил пятый мяч. Больше него во встречах на выбывание за клуб отличался только Антуан Гризманн (6), который сейчас выступает за «Барселону».

«Ливерпуль» потерпел четвертое поражение в сезоне во всех турнирах. Ранее клуб проиграл на групповом этапе Лиги чемпионов итальянскому «Наполи» (0:2), «Астон Вилле» (0:5) в Кубке Англии и «Манчестер Сити» (1:1, 4:5 — по пенальти) в Суперкубке Англии. В национальном первенстве «Ливерпуль» в 26 матчах одержал 25 побед и один раз сыграл вничью, обеспечив себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов за 12 туров до конца сезона.