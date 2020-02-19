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01:19 (мск), источник: ТАСС

«Алетико» победил «Ливерпуль» в матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 19 февраля. Испанский футбольный клуб «Атлетико» дома обыграл английский «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0.

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Источник: РИА "Новости"

Единственный мяч в игре забил Сауль. Полузащитник отличился на четвертой минуте.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
1/8 финала, 11.03.2020, 23:00

Ливерпуль-Атлетико-

«Атлетико» ни разу не проигрывал в домашних матчах плей-офф Лиги чемпионов при главном тренере Диего Симеоне. В плей-офф главного турнира Европы Сауль забил пятый мяч. Больше него во встречах на выбывание за клуб отличался только Антуан Гризманн (6), который сейчас выступает за «Барселону».

«Ливерпуль» потерпел четвертое поражение в сезоне во всех турнирах. Ранее клуб проиграл на групповом этапе Лиги чемпионов итальянскому «Наполи» (0:2), «Астон Вилле» (0:5) в Кубке Англии и «Манчестер Сити» (1:1, 4:5 — по пенальти) в Суперкубке Англии. В национальном первенстве «Ливерпуль» в 26 матчах одержал 25 побед и один раз сыграл вничью, обеспечив себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов за 12 туров до конца сезона.

Ответный матч между командами пройдет 11 марта в Англии.

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Атлетико
1:0
Первый тайм: 1:0
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала18.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano, 67443 зрителя
Главные тренеры
Диего СимеонеЮрген Клопп
Голы
Ньигес Сауль4′
Составы команд
13Ян Облак
1Алиссон
12Ренан Лоди
4Виргил ван Дейк
15Стефан Савич
12Джо Гомес
59′
18де Алмейда Монтейру Фелипе
26Эндрю Робертсон
24Шиме Врсалько
66Трент Александр-Арнолд
5Томас Партей
3Фабинью
6Коке
5Джорджиньо Вайналдум
8Ньигес Сауль
9Роберту Фирмину
9Альваро Мората
70′
14Джордан Хендерсон
80′
20Виктор Мачин Перес Витоло
7Джеймс Милнер
10Анхель Корреа
45′77′
10Садио Мане
40′45′
19Диегу Коста
27Дивок Ориги
11Тома Лемар
45′
11Мохамед Салах
72′
14Маркос Льоренте
15Алекс Окслейд-Чемберлен
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)6
2Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
2Угловые7
11Фолы13
5Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяШимон Марчиняк(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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