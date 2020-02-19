«Алетико» победил «Ливерпуль» в матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов
ТАСС, 19 февраля. Испанский футбольный клуб «Атлетико» дома обыграл английский «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0.
ТАСС, 19 февраля. Испанский футбольный клуб «Атлетико» дома обыграл английский «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч в игре забил Сауль. Полузащитник отличился на четвертой минуте.
«Атлетико» ни разу не проигрывал в домашних матчах
«Ливерпуль» потерпел четвертое поражение в сезоне во всех турнирах. Ранее клуб проиграл на групповом этапе Лиги чемпионов итальянскому «Наполи» (0:2), «Астон Вилле» (0:5) в Кубке Англии и «Манчестер Сити» (1:1, 4:5 — по пенальти) в Суперкубке Англии. В национальном первенстве «Ливерпуль» в 26 матчах одержал 25 побед и один раз сыграл вничью, обеспечив себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов за 12 туров до конца сезона.
Ответный матч между командами пройдет 11 марта в Англии.
|Диего Симеоне
|Юрген Клопп
|Ньигес Сауль
|4′
|13
|Ян Облак
|1
|Алиссон
|12
|Ренан Лоди
|4
|Виргил ван Дейк
|15
|Стефан Савич
|12
|Джо Гомес
59′
|18
|де Алмейда Монтейру Фелипе
|26
|Эндрю Робертсон
|24
|Шиме Врсалько
|66
|Трент Александр-Арнолд
|5
|Томас Партей
|3
|Фабинью
|6
|Коке
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|8
|Ньигес Сауль
|9
|Роберту Фирмину
|9
|Альваро Мората
70′
|14
|Джордан Хендерсон
80′
|20
|Виктор Мачин Перес Витоло
|7
|Джеймс Милнер
|10
|Анхель Корреа
45′77′
|10
|Садио Мане
40′45′
|19
|Диегу Коста
|27
|Дивок Ориги
|11
|Тома Лемар
45′
|11
|Мохамед Салах
72′
|14
|Маркос Льоренте
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|13
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Шимон Марчиняк(Польша)