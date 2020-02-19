Худший матч «Ливерпуля» в 2020-м: быстро пропустил и ни разу не попал в створ. Симеоне — великий!

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«Атлетико» проводит худший сезон при Диего Симеоне: в Ла Лиге отстает от лидера на 13 очков и борется с «Севильей» за последнюю путевку в ЛЧ, одержав в пяти последних матчах лишь одну победу. В Кубке мадридцы вылетели в 1/8 финала от команды из третьей лиги — «Культураль Леонеса».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a22979d3506b1380e07b" data-vnd="a22979d3506b1380e07b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a22979d3506b1380e07b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Но в нужный момент Симеоне всегда умел встряхнуть команду. «По сравнению с ним я просто детсадовский полицейский», — признавался Юрген Клопп до матча. На подъезде к «Ванда Метрополитано» заряд Диего наэлектризовался еще сильнее: болельщики «Атлетико» встретили автобус так, будто парни внутри уже выиграли Лигу чемпионов.

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А во время выхода на поле они развернули мощнейший перфоманс, задействовав все трибуны. Вау!

Симеоне не позволял фанатам замолчать ни на секунду.

Все это привело к быстрому угловому и ошибке Фабиньо, который случайно выкатил на Сауля. Не спас даже Алиссон:

Полузащитник «Атлетико» — лишь второй игрок в 2020-м, который смог забить киперу «Ливерпуля». До него это удалось только Раулю Хименесу из «Вулверхэмптона».

Больше Сауля (5) за мадридцев в плей-офф ЛЧ забивал только Антуан Гризманн (6).

Перфоманс «Ливерпуля» в Мадриде — статистическая аномалия:

«Атлетико» выполнил лишь 78 передач — столько же, сколько суммарно Хендерсон и Ван Дейк.

При этом все удары в створ нанесли мадридцы: помимо Сауля, это Санчо и Мората.

«Ливерпуль» впервые в этом розыгрыше ЛЧ ушел на перерыв без единого удара в створ. И не поправил статистику до финального свистка. Последний раз при Клоппе такое случалось в 2018 году в матче с «Наполи».

«Атлетико» заперся сразу после гола и создавал моменты только в контратаках, позволив «Ливерпулю» владеть мячом 73% игрового времени. Но главное — удержал комфортные 1:0. Если команда Симеоне забьет на «Энфилде», банде Клоппа придется отвечать минимум 3 мячами.

Поражение «Ливерпуля» от «Атлетико» — второе в сезоне-2019/20. Первое случилось в Неаполе, где в первом туре Клоппа разнес Карло Анчелотти (2:0).

Симеоне — великий: при нем «Атлетико» ни разу не проигрывал в плей-офф ЛЧ на своем поле.

Добро пожаловать на «Энфилд». Это еще не конец. Юрген Клопп — после поражения от «Атлетико».