Худший матч «Ливерпуля» в 2020-м: быстро пропустил и ни разу не попал в створ. Симеоне — великий!
В «Атлетико» никто не верил, но Клопп разбит почти без шансов.
В «Атлетико» никто не верил, но Клопп разбит почти без шансов.
«Атлетико» проводит худший сезон при Диего Симеоне: в Ла Лиге отстает от лидера на 13 очков и борется с «Севильей» за последнюю путевку в ЛЧ, одержав в пяти последних матчах лишь одну победу. В Кубке мадридцы вылетели в 1/8 финала от команды из третьей лиги — «Культураль Леонеса».
Но в нужный момент Симеоне всегда умел встряхнуть команду. «По сравнению с ним я просто детсадовский полицейский», — признавался Юрген Клопп до матча. На подъезде к «Ванда Метрополитано» заряд Диего наэлектризовался еще сильнее: болельщики «Атлетико» встретили автобус так, будто парни внутри уже выиграли Лигу чемпионов.
А во время выхода на поле они развернули мощнейший перфоманс, задействовав все трибуны. Вау!
Симеоне не позволял фанатам замолчать ни на секунду.
Все это привело к быстрому угловому и ошибке Фабиньо, который случайно выкатил на Сауля. Не спас даже Алиссон:
Перфоманс «Ливерпуля» в Мадриде — статистическая аномалия:
Добро пожаловать на «Энфилд». Это еще не конец.
|Диего Симеоне
|Юрген Клопп
|Ньигес Сауль
|4′
|13
|Ян Облак
|1
|Алиссон
|12
|Ренан Лоди
|4
|Виргил ван Дейк
|15
|Стефан Савич
|12
|Джо Гомес
59′
|18
|де Алмейда Монтейру Фелипе
|26
|Эндрю Робертсон
|24
|Шиме Врсалько
|66
|Трент Александр-Арнолд
|5
|Томас Партей
|3
|Фабинью
|6
|Коке
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|8
|Ньигес Сауль
|9
|Роберту Фирмину
|9
|Альваро Мората
70′
|14
|Джордан Хендерсон
80′
|20
|Виктор Мачин Перес Витоло
|7
|Джеймс Милнер
|10
|Анхель Корреа
45′77′
|10
|Садио Мане
40′45′
|19
|Диегу Коста
|27
|Дивок Ориги
|11
|Тома Лемар
45′
|11
|Мохамед Салах
72′
|14
|Маркос Льоренте
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|7
|2
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|13
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Шимон Марчиняк(Польша)