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11:02 (мск), источник: Sport24

Худший матч «Ливерпуля» в 2020-м: быстро пропустил и ни разу не попал в створ. Симеоне — великий!

В «Атлетико» никто не верил, но Клопп разбит почти без шансов.

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«Атлетико» проводит худший сезон при Диего Симеоне: в Ла Лиге отстает от лидера на 13 очков и борется с «Севильей» за последнюю путевку в ЛЧ, одержав в пяти последних матчах лишь одну победу. В Кубке мадридцы вылетели в 1/8 финала от команды из третьей лиги — «Культураль Леонеса».

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Но в нужный момент Симеоне всегда умел встряхнуть команду. «По сравнению с ним я просто детсадовский полицейский», — признавался Юрген Клопп до матча. На подъезде к «Ванда Метрополитано» заряд Диего наэлектризовался еще сильнее: болельщики «Атлетико» встретили автобус так, будто парни внутри уже выиграли Лигу чемпионов.

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А во время выхода на поле они развернули мощнейший перфоманс, задействовав все трибуны. Вау!

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Симеоне не позволял фанатам замолчать ни на секунду.

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Все это привело к быстрому угловому и ошибке Фабиньо, который случайно выкатил на Сауля. Не спас даже Алиссон:

  • Полузащитник «Атлетико» — лишь второй игрок в 2020-м, который смог забить киперу «Ливерпуля». До него это удалось только Раулю Хименесу из «Вулверхэмптона».
  • Больше Сауля (5) за мадридцев в плей-офф ЛЧ забивал только Антуан Гризманн (6).

Перфоманс «Ливерпуля» в Мадриде — статистическая аномалия:

  • «Атлетико» выполнил лишь 78 передач — столько же, сколько суммарно Хендерсон и Ван Дейк.
  • При этом все удары в створ нанесли мадридцы: помимо Сауля, это Санчо и Мората.
  • «Ливерпуль» впервые в этом розыгрыше ЛЧ ушел на перерыв без единого удара в створ. И не поправил статистику до финального свистка. Последний раз при Клоппе такое случалось в 2018 году в матче с «Наполи».
  • «Атлетико» заперся сразу после гола и создавал моменты только в контратаках, позволив «Ливерпулю» владеть мячом 73% игрового времени. Но главное — удержал комфортные 1:0. Если команда Симеоне забьет на «Энфилде», банде Клоппа придется отвечать минимум 3 мячами.
  • Симеоне — великий: при нем «Атлетико» ни разу не проигрывал в плей-офф ЛЧ на своем поле.
Добро пожаловать на «Энфилд». Это еще не конец.
Юрген Клопп — после поражения от «Атлетико».
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1:0
Первый тайм: 1:0
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала18.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano, 67443 зрителя
Главные тренеры
Диего СимеонеЮрген Клопп
Голы
Ньигес Сауль4′
Составы команд
13Ян Облак
1Алиссон
12Ренан Лоди
4Виргил ван Дейк
15Стефан Савич
12Джо Гомес
59′
18де Алмейда Монтейру Фелипе
26Эндрю Робертсон
24Шиме Врсалько
66Трент Александр-Арнолд
5Томас Партей
3Фабинью
6Коке
5Джорджиньо Вайналдум
8Ньигес Сауль
9Роберту Фирмину
9Альваро Мората
70′
14Джордан Хендерсон
80′
20Виктор Мачин Перес Витоло
7Джеймс Милнер
10Анхель Корреа
45′77′
10Садио Мане
40′45′
19Диегу Коста
27Дивок Ориги
11Тома Лемар
45′
11Мохамед Салах
72′
14Маркос Льоренте
15Алекс Окслейд-Чемберлен
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)7
2Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
2Угловые7
11Фолы13
5Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяШимон Марчиняк(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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