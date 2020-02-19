Холанд стал первым игроком, который забил в одном сезоне Лиги чемпионов за две команды
Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал первым футболистом, которому удалось отличиться в одном сезоне Лиги чемпионов за две команды.
Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал первым футболистом, которому удалось отличиться в одном сезоне Лиги чемпионов за две команды.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» на своём поле обыграла «Пари Сен-Жермен» со счётом 2:1. В этой встрече Холанд оформил дубль.
Ранее футболист забил 8 голов за «Ред Булл Зальцбург» на групповом этапе Лиги чемпионов.
19-летний Холанд является воспитанником норвежского клуба «Брюне». В «Боруссию» он перешёл в январе 2020 года из австрийского «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера форварда составила € 20 млн. Футболист подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года.
Ответный матч между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 11 марта в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
|Люсьен Фавр
|Томас Тухель
|Эрлин Бреут Холанн
|69′
|Неймар(Кильян Мбаппе)
|75′
|Эрлин Бреут Холанн(Джованни Рейна)
|77′
|1
|Роман Бюрки
|1
|Кейлор Навас
|2
|Дан-Аксель Загаду
|12
|Тома Менье
87′
|15
|Матс Хуммельс
|20
|Левен Кюрзава
|26
|Лукаш Пищек
|2
|Тиагу Силва
|5
|Ашраф Хакими
|3
|Преснель Кимпембе
|13
|Рафаэл Геррейру
|6
|Марко Верратти
89′
|27
|Эмре Джан
|27
|Идрисса Гей
54′
|28
|Аксель Витсель
44′
|7
|Кильян Мбаппе
|17
|Эрлин Бреут Холанн
|5
|Маркиньюс
|7
|Джейдон Санчо
90′
|10
|Неймар
59′
|29
|Марсель Шмельцер
|11
|Анхель Ди Мария
77′
|23
|Торган Азар
67′
|19
|Пабло Сарабия
|32
|Джованни Рейна
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|3
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос(Испания)