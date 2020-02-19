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11:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Эрлинг, ты человек или машина? Холанд снова выдал суперматч — положил два ПСЖ

Парижане ещё легко отделались в Дортмунде.

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«Боруссия» — особенный соперник для Томаса Тухеля. Два с половиной года назад боссы дортмундцев избавились от немца с формулировкой «результаты — не единственный критерий, имеющий значение». Одного из самых успешных тренеров в истории клуба уволили не за плохую работу, а за частые конфликты с руководством «Боруссии», агентами и игроками.

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Неудивительно, что на родной «Сигнал Идуна Парк» Тухель возвращался с запредельной мотивацией. Публично копаться в прошлом он не стал, однако заметил, что его команда хорошо подготовилась к важнейшей встрече. «У нас есть отличная возможность продемонстрировать мастерство, показать себя всему миру», — воодушевлённо говорил Тухель.

В матче с «Боруссией» главный тренер «ПСЖ» решил уйти от привычной схемы «4−2−2−2» и использовать расстановку «3−4−3». Тройку нападающих составили Неймар, Мбаппе и Ди Мария, в центре полузащиты с первой минуты появились Гейе и Верратти, а в центре обороны действовали Маркиньос, Силва и Кимпембе.

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Люсьен Фавр, в отличие от своего коллеги, не стал экспериментировать с составом. На домашний газон «Боруссия» вышла с привычной расстановкой с тремя центральными защитниками и трио Азар, Холанд, Санчо на острие нападения.

Старт встречи команды провели в хорошем темпе. Соперники особо не дорожили мячом, стремясь как можно быстрее добраться до ворот друг друга. Такой футбол выглядел живо, но дивидендов никому не приносил. Лишь Неймар, восстановившийся после травмы, в начале игры сумел воспользоваться суматохой на поле. Бразилец протащил мяч и рядом с чужой штрафной получил по ногам. Стандарт нападающий исполнил самостоятельно и едва не открыл счёт. Мяч, посланный им со штрафного, пролетел рядом с ближней штангой.

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К середине тайма игра успокоилась. «ПСЖ» взял мяч под контроль и перешёл к позиционному нападению. Тем не менее атаки у парижан получались чересчур предсказуемыми и топорными. У команды Тухеля было много технического брака, футболисты «ПСЖ» злоупотребляли навесами и забросами на Мбаппе. Сам француз в первом тайме отметился лишь зрелищным, но бессмысленным дриблингом.

«Боруссия» нападала намного осмысленнее и острее. Убегая в контратаки, дортмундцы частенько создавали проблемы Навасу. Сначала голкиперу пришлось перехватывать опасный прострел Санчо, а затем отбить его же хитрый кручёный удар в дальний угол.

В конце первого тайма настырный англичанин вновь создал для своих партнёров отличный шанс. Однако на этот раз дортмундцы не реализовали момент без помощи Наваса. После навеса Санчо Холланд едва коснулся мяча головой, помешав партнёру, который находился в лучшей позиции, пробить по мячу.

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После перерыва расклад сил на поле не изменился. «ПСЖ» по-прежнему безуспешно возил мяч на чужой половине поля, а «Боруссия» остро отвечала. Лишь на исходе часа игры у гостей что-то начало наклёвываться в нападении. Разыграв стеночку у штрафной с Неймаром, Мбаппе получил мяч в опасной близости от ворот и сильно пробил в ближний угол. Тем не менее Бюрки, отдыхавший практически весь первый тайм, с ударом француза справился.

Вскоре хозяева наконец забили. Хакими прострелил с правого фланга в центр штрафной площади, а Геррейру пробил. Мяч угодил в Маркиньоса, но Холланд отлично сыграл на добивании и вывел свою команду вперёд.

После гола «Боруссии» казалось, что теперь парижанам будет ещё сложнее отличиться. Однако гости неожиданно быстро ответили на пропущенный гол. Мбаппе ушёл от двоих соперников на фланге и сделал отличный прострел вдоль линии ворот. Неймару лишь оставалось подставить ногу.

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Дальше было ещё интереснее. На 77-й минуте дортмундцы вновь забили гол. Причём какой! Хозяева разогнали контратаку, Рейна отпасовал Холланду, а тот, не доходя до штрафной, зарядил по мячу с левой ноги и поразил ближнюю девятку. Дубль, да ещё в такой игре! Молодой норвежец не перестаёт удивлять.

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В оставшееся время матча парижане стали действовать активнее, но было уже поздно. Отыграться команда Тухеля не смогла.

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Против такой «Боруссии» в ответной встрече «ПСЖ» придётся играть намного лучше, чем в Дортмунде, чтобы рассчитывать на попадание в четвертьфинал ЛЧ.

Богдан Горбунов

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Боруссия Д
2:1
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала18.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Signal Iduna Park, 66099 зрителей
Главные тренеры
Люсьен ФаврТомас Тухель
Голы
Эрлин Бреут Холанн69′
Неймар(Кильян Мбаппе)75′
Эрлин Бреут Холанн(Джованни Рейна)77′
Составы команд
1Роман Бюрки
1Кейлор Навас
2Дан-Аксель Загаду
12Тома Менье
87′
15Матс Хуммельс
20Левен Кюрзава
26Лукаш Пищек
2Тиагу Силва
5Ашраф Хакими
3Преснель Кимпембе
13Рафаэл Геррейру
6Марко Верратти
89′
27Эмре Джан
27Идрисса Гей
54′
28Аксель Витсель
44′
7Кильян Мбаппе
17Эрлин Бреут Холанн
5Маркиньюс
7Джейдон Санчо
90′
10Неймар
59′
29Марсель Шмельцер
11Анхель Ди Мария
77′
23Торган Азар
67′
19Пабло Сарабия
32Джованни Рейна
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)9
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины1
3Угловые3
13Фолы11
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Матеу Лаос(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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