Эрлинг, ты человек или машина? Холанд снова выдал суперматч — положил два ПСЖ

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«Боруссия» — особенный соперник для Томаса Тухеля. Два с половиной года назад боссы дортмундцев избавились от немца с формулировкой «результаты — не единственный критерий, имеющий значение». Одного из самых успешных тренеров в истории клуба уволили не за плохую работу, а за частые конфликты с руководством «Боруссии», агентами и игроками.

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Неудивительно, что на родной «Сигнал Идуна Парк» Тухель возвращался с запредельной мотивацией. Публично копаться в прошлом он не стал, однако заметил, что его команда хорошо подготовилась к важнейшей встрече. «У нас есть отличная возможность продемонстрировать мастерство, показать себя всему миру», — воодушевлённо говорил Тухель.

В матче с «Боруссией» главный тренер «ПСЖ» решил уйти от привычной схемы «4−2−2−2» и использовать расстановку «3−4−3». Тройку нападающих составили Неймар, Мбаппе и Ди Мария, в центре полузащиты с первой минуты появились Гейе и Верратти, а в центре обороны действовали Маркиньос, Силва и Кимпембе.

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Люсьен Фавр, в отличие от своего коллеги, не стал экспериментировать с составом. На домашний газон «Боруссия» вышла с привычной расстановкой с тремя центральными защитниками и трио Азар, Холанд, Санчо на острие нападения.



Старт встречи команды провели в хорошем темпе. Соперники особо не дорожили мячом, стремясь как можно быстрее добраться до ворот друг друга. Такой футбол выглядел живо, но дивидендов никому не приносил. Лишь Неймар, восстановившийся после травмы, в начале игры сумел воспользоваться суматохой на поле. Бразилец протащил мяч и рядом с чужой штрафной получил по ногам. Стандарт нападающий исполнил самостоятельно и едва не открыл счёт. Мяч, посланный им со штрафного, пролетел рядом с ближней штангой.

К середине тайма игра успокоилась. «ПСЖ» взял мяч под контроль и перешёл к позиционному нападению. Тем не менее атаки у парижан получались чересчур предсказуемыми и топорными. У команды Тухеля было много технического брака, футболисты «ПСЖ» злоупотребляли навесами и забросами на Мбаппе. Сам француз в первом тайме отметился лишь зрелищным, но бессмысленным дриблингом.

«Боруссия» нападала намного осмысленнее и острее. Убегая в контратаки, дортмундцы частенько создавали проблемы Навасу. Сначала голкиперу пришлось перехватывать опасный прострел Санчо, а затем отбить его же хитрый кручёный удар в дальний угол.

В конце первого тайма настырный англичанин вновь создал для своих партнёров отличный шанс. Однако на этот раз дортмундцы не реализовали момент без помощи Наваса. После навеса Санчо Холланд едва коснулся мяча головой, помешав партнёру, который находился в лучшей позиции, пробить по мячу.

После перерыва расклад сил на поле не изменился. «ПСЖ» по-прежнему безуспешно возил мяч на чужой половине поля, а «Боруссия» остро отвечала. Лишь на исходе часа игры у гостей что-то начало наклёвываться в нападении. Разыграв стеночку у штрафной с Неймаром, Мбаппе получил мяч в опасной близости от ворот и сильно пробил в ближний угол. Тем не менее Бюрки, отдыхавший практически весь первый тайм, с ударом француза справился.



Вскоре хозяева наконец забили. Хакими прострелил с правого фланга в центр штрафной площади, а Геррейру пробил. Мяч угодил в Маркиньоса, но Холланд отлично сыграл на добивании и вывел свою команду вперёд.

После гола «Боруссии» казалось, что теперь парижанам будет ещё сложнее отличиться. Однако гости неожиданно быстро ответили на пропущенный гол. Мбаппе ушёл от двоих соперников на фланге и сделал отличный прострел вдоль линии ворот. Неймару лишь оставалось подставить ногу.

Дальше было ещё интереснее. На 77-й минуте дортмундцы вновь забили гол. Причём какой! Хозяева разогнали контратаку, Рейна отпасовал Холланду, а тот, не доходя до штрафной, зарядил по мячу с левой ноги и поразил ближнюю девятку. Дубль, да ещё в такой игре! Молодой норвежец не перестаёт удивлять.

В оставшееся время матча парижане стали действовать активнее, но было уже поздно. Отыграться команда Тухеля не смогла.

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Против такой «Боруссии» в ответной встрече «ПСЖ» придётся играть намного лучше, чем в Дортмунде, чтобы рассчитывать на попадание в четвертьфинал ЛЧ.