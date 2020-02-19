Казахстанская оборона и смена атаки. Что ждет клуб КПЛ в еврокубках

Амбиции «Кайсара» остаются примерно на том же уровне, что и были, несмотря на попадание в квалификацию ЛЕ. Практически сразу после сезона стало очевидно, что кызылординцы потеряют некоторых лидеров. Наиболее востребованными на рынке среди игроков «Кайсара» оказались Тигран Барсегян и Александр Марочкин. Игроки своих сборных отправились на повышение, но с казахстанским защитником в итоге случился неожиданной поворот. Пройдя несколько сборов и подписав контракт с «Тоболом», Марочкин вернулся на правах аренды в «Кайсар».

Помимо вынужденных потерь, команда Стойчо Младенова активно отпускала некоторых футболистов. Уход Зеньковича и Пуношеваца — абсолютно читаемое и логичное решение, учитывая, что оба форварда забыли, как отправлять мячи в ворота. Также «Кайсар» расстался с африканским десантом легионеров в лице Букии, Джона, Мбомбо и Ламанжа. Последний был достаточно ценным для клуба игроком, но неожиданно перебрался в «Шахтер».

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«Кайсар» значительно перестроил оборону, теперь в команде есть два иностранных центрбека — украинец Ризван Аблитаров и россиянин Алексей Шумских. Но есть и другой вариант пары защитников — все тот же Марочкин и перешедший из «Кайрата» Елдос Ахметов. За фланги обороны теперь будут отвечать Багдат Каиров и Куаныш Калмуратов, оба покинули западно-казахстанские клубы после вылета «Атырау» и «Актобе».

В средней линии «волков» пока лишь одно знаковое приобретение. Магомед Парагульгов окончательно прекратил контрактные отношения с «Кайратом» и теперь попытается создать вариативное трио в центре поля вместе с Думаном Нарзилдаевым и Асхатом Тагыбергеном.

В нападении «Кайсара» произошли существенные перестановки. Иван Пешич и Режиналдо, качественно показавшие себя в «Шахтере», отправились в Кызылорду. Традиционно, в «Кайсаре» не обошлось без легионеров из экзотических стран — Алвин Фортес родом из Кабо-Верде, но его последним клубом была грузинская «Дила».

На позицию страйкера у «Кайсара» теперь есть сразу два претендента. Болгарин Александр Колев сменил множество клубов в последние годы, да и статистика игрока не впечатляет, поэтому перспективы новичка выглядят туманными. А вот грузин Элгуджа Лобжанидзе предстает более понятным вариантом, игрок уже проявил себя на уровне КПЛ в скромном «Таразе» и даже вызывался в свою национальную сборную.