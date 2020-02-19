«Манчестер Сити» оказался под угрозой новых санкций

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Расследование вновь коснется возможного нарушения «горожанами» правил финансового фэйр-плей. УЕФА планирует провести анализ спонсорских доходов английского клуба с 2016 года.

Отмечается, что организация изучит контракт «Манчестер Сити» с титульным спонсором — авиакомпанией Etihad — и выяснит, соответствовали ли эти суммы контракта рыночной стоимости.

17 февраля появилась информация, согласно которой срок отстранения «Манчестер Сити» от участия в еврокубках могут сократить после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде. Дисквалификация может быть сокращена до одного года или вовсе отменена.