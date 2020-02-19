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16:37 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» оказался под угрозой новых санкций

Английский «Манчестер Сити» оказался под угрозой новых санкций, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может завести против клуба еще одно дело. Об этом сообщает The Guardian.

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Расследование вновь коснется возможного нарушения «горожанами» правил финансового фэйр-плей. УЕФА планирует провести анализ спонсорских доходов английского клуба с 2016 года.

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Отмечается, что организация изучит контракт «Манчестер Сити» с титульным спонсором — авиакомпанией Etihad — и выяснит, соответствовали ли эти суммы контракта рыночной стоимости.

17 февраля появилась информация, согласно которой срок отстранения «Манчестер Сити» от участия в еврокубках могут сократить после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде. Дисквалификация может быть сокращена до одного года или вовсе отменена.

14 февраля УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов. Причиной отстранения стали нарушения финансового фэйр-плей: с 2012-го по 2016 год клуб завышал спонсорские доходы на счетах и в отчетности о безубыточности. Помимо дисквалификации, «Манчестер Сити» обязали выплатить штраф в размере 30 миллионов евро. При этом «горожане» продолжат выступления в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.


«Манчестер Сити» отстранен на два сезона от матчей за еврокубки
Радио Свобода
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