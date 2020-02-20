Первый в истории плей-офф футбольной Лиги Европы без российских клубов стартует в четверг

Источник: AFP 2020

Впервые в плей-офф Лиги Европы не сыграют российские команды. На групповом этапе выступали «Краснодар» и московский ЦСКА, которые не смогли пробиться в весеннюю стадию еврокубков, заняв третье и четвертое места в своих квартетах. Московский «Спартак» и тульский «Арсенал» не попали в основную сетку второго по значимости еврокубка.

В Лиге чемпионов петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» стали последними в своих группах и тоже не вышли в плей-офф.

Россия впервые с 2002 года осталась без представителей на международной арене в весенней части еврокубков.

Действующий обладатель трофея Лиги Европы английский «Челси» выступает в плей-офф Лиги чемпионов, где его соперником является немецкая «Бавария» — матчи между лондонцами и мюнхенцами состоятся 25 февраля и 18 марта. Английский «Арсенал», дошедший в прошлом розыгрыше Лиги Европы до финала, снова борется за трофей, его соперником станет греческий «Олимпиакос».

Португалия в лидерах

За победу в Лиге Европы борются представители 18 стран, наибольшее количество клубов во втором по значимости еврокубковом турнире имеет Португалия, которая по итогам первой части сезона-2019/20 обошла Россию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). От страны в 1/16 финала сыграют лиссабонские «Спортинг» и «Бенфика», а также «Порту» и «Брага». Так как Португалия вышла на шестое место в таблице коэффициентов, в сезоне-2021/22 она сможет заявить шесть клубов для участия в еврокубках. От России выступят пять команд — две пройдут в Лигу чемпионов (групповой этап и третий квалификационный раунд), в Лиге Европы сыграет один клуб (раунд плей-офф), два коллектива выступят в Лиге конференций (второй и третий квалификационные раунды).

Футбол Лига Европы 2019/2020 1/16 финала, 20.02.2020, 20:55 Брюгге - Манчестер Юнайтед -

Из пятерки ведущих европейских чемпионатов в текущем розыгрыше плей-офф без своих клубов осталась Франция — «Страсбург» не попал в основную сетку турнира, «Ренн» и «Сент-Этьен» не вышли из группы. От Англии в Лиге Европы продолжают выступление «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон», от Испании — рекордсмен по числу побед в финалах турнира «Севилья», «Хетафе» и «Эспаньол». Италию представляют миланский «Интер» и римская «Рома».

Еще по два клуба в плей-офф делегировали Шотландия («Селтик» и «Рейнджерс»), Бельгия («Брюгге» и «Гент»), Нидерланды («Аякс» и АЗ) и Австрия («Зальцбург» и ЛАСК). Минимальным является представительство на этой стадии сразу девяти стран — Болгарии («Лудогорец»), Греции («Олимпиакос»), Дании («Копенгаген»), Кипра (АПОЭЛ), Румынии («ЧФР Клуж»), Турции («Истанбул Башакшехир»), Украины («Шахтер»), Швейцарии («Базель») и Швеции («Мальме»).

Футбол Лига Европы 2019/2020 1/16 финала, 20.02.2020, 23:00 Байер - Порту -

Пары в 1/16 финала Лиги Европы выглядят следующим образом: «Спортинг» — «Истанбул Башакшехир», «Хетафе» — «Аякс», «Копенгаген» — «Селтик», «ЧФР Клуж» — «Севилья», «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед», «Лудогорец» — «Интер», «Шахтер» — «Бенфика», «Айнтрахт» — «Зальцбург», «Вулверхэмптон» — «Эспаньол», «Байер» — «Порту», АПОЭЛ — «Базель», «Олимпиакос» — «Арсенал», АЗ — ЛАСК, «Вольфсбург» — «Мальме», «Рейнджерс» — «Брага» и «Рома» — «Гент». Ответные игры этой стадии пройдут 26 и 27 февраля.