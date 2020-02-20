Первый в истории плей-офф футбольной Лиги Европы без российских клубов стартует в четверг
ТАСС, 20 февраля. Стадия
ТАСС, 20 февраля. Стадия
Впервые в
В Лиге чемпионов петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» стали последними в своих группах и тоже не вышли в
Действующий обладатель трофея Лиги Европы английский «Челси» выступает в
За победу в Лиге Европы борются представители 18 стран, наибольшее количество клубов во втором по значимости еврокубковом турнире имеет Португалия, которая по итогам первой части сезона-2019/20 обошла Россию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). От страны в 1/16 финала сыграют лиссабонские «Спортинг» и «Бенфика», а также «Порту» и «Брага». Так как Португалия вышла на шестое место в таблице коэффициентов, в сезоне-2021/22 она сможет заявить шесть клубов для участия в еврокубках. От России выступят пять команд — две пройдут в Лигу чемпионов (групповой этап и третий квалификационный раунд), в Лиге Европы сыграет один клуб (раунд плей-офф), два коллектива выступят в Лиге конференций (второй и третий квалификационные раунды).
Из пятерки ведущих европейских чемпионатов в текущем розыгрыше
Еще по два клуба в
Пары в 1/16 финала Лиги Европы выглядят следующим образом: «Спортинг» — «Истанбул Башакшехир», «Хетафе» — «Аякс», «Копенгаген» — «Селтик», «ЧФР Клуж» — «Севилья», «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед», «Лудогорец» — «Интер», «Шахтер» — «Бенфика», «Айнтрахт» — «Зальцбург», «Вулверхэмптон» — «Эспаньол», «Байер» — «Порту», АПОЭЛ — «Базель», «Олимпиакос» — «Арсенал», АЗ — ЛАСК, «Вольфсбург» — «Мальме», «Рейнджерс» — «Брага» и «Рома» — «Гент». Ответные игры этой стадии пройдут 26 и 27 февраля.
Матчи 1/8 финала запланированы на 12 и 19 марта, четвертьфиналы — на 9 и 16 марта, а полуфиналы — на 30 апреля и 7 мая. Финал Лиги Европы состоится 27 мая в польском Гданьске. Польша во второй раз в истории примет решающий матч турнира, в сезоне-2014/15 игра между испанской «Севильей» и украинским «Днепром» прошла на Национальном стадионе в Варшаве.