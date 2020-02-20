ФК «Лейпциг» обыграл «Тоттенхэм» в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Источник: AP 2020

Единственный гол в матче забил Тимо Вернер (58-я минута, с пенальти). Всего в матчах Лиги чемпионов Вернер забил семь мячей, все — в гостевых матчах.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 1/8 финала, 10.03.2020, 23:00 РБ Лейпциг - Тоттенхэм Хотспур -

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман стал самым молодым специалистом, который возглавлял команду в матчах плей-офф турнира. Нагельсману 32 года и 211 дней, он обошел по этому показателю тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско, который в матче 1/8 финала прошлого розыгрыша турнира руководил «Шальке» (Германия) в матче против английского «Манчестер Сити» (Тедеско было 33 года 161 день).

Для главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью этот матч стал 150-м в Лиге чемпионов. На его счету 81 победа, больше побед в 150 первых матчах в качестве главного тренера в турнире одерживал только итальянец Карло Анчелотти (84).