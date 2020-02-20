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01:16 (мск), источник: ТАСС

ФК «Лейпциг» обыграл «Тоттенхэм» в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 20 февраля. Немецкий «Лейпциг» в гостях обыграл английский «Тоттенхэм» со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2020

Единственный гол в матче забил Тимо Вернер (58-я минута, с пенальти). Всего в матчах Лиги чемпионов Вернер забил семь мячей, все — в гостевых матчах.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
1/8 финала, 10.03.2020, 23:00

РБ Лейпциг-Тоттенхэм Хотспур-

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман стал самым молодым специалистом, который возглавлял команду в матчах плей-офф турнира. Нагельсману 32 года и 211 дней, он обошел по этому показателю тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско, который в матче 1/8 финала прошлого розыгрыша турнира руководил «Шальке» (Германия) в матче против английского «Манчестер Сити» (Тедеско было 33 года 161 день).

Для главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью этот матч стал 150-м в Лиге чемпионов. На его счету 81 победа, больше побед в 150 первых матчах в качестве главного тренера в турнире одерживал только итальянец Карло Анчелотти (84).

Ответный матч между командами пройдет в Германии 10 марта.

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31 июля 2019© Ньюстюб
Тоттенхэм Хотспур
0:1
Первый тайм: 0:0
РБ Лейпциг
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала19.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Tottenham Hotspur Stadium, 60095 зрителей
Главные тренеры
Жозе МоуриньюЮлиан Нагельсманн
Голы
Тимо Вернер58′
Составы команд
1Юго Ллорис
1Петер Гулачи
4Тоби Алдервейрелд
3Хосе Анхель Анхелиньо
6Давинсон Санчес
16Лукас Клостерманн
24Серж Орье
22Норди Мукьеле
33Бен Дэйвис
56′
23Марсель Хальстенберг
8Харри Уинкс
26Итан Ампаду
18Джовани Ло Сельсо
10′
7Марсель Забитцер
12′
23Стевен Бергвайн
11Тимо Вернер
33′
27Лукас Моура
18Кристофер Нкунку
72′74′
20Деле Алли
64′
8Амаду Айдара
28Танги Ндомбеле
27Конрад Лаймер
83′
30Жедсон Фернандеш
64′
10Эмиль Форсберг
11Эрик Ламела
90+4′
21Патрик Шик
77′
9Юссуф Поульсен
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)16
6Удары в створ5
1Штанги, перекладины1
6Угловые7
11Фолы17
2Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяДжюнейт Чакыр(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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