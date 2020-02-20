ФК «Лейпциг» обыграл «Тоттенхэм» в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
ТАСС, 20 февраля. Немецкий «Лейпциг» в гостях обыграл английский «Тоттенхэм» со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
ТАСС, 20 февраля. Немецкий «Лейпциг» в гостях обыграл английский «Тоттенхэм» со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Единственный гол в матче забил Тимо Вернер (58-я минута, с пенальти). Всего в матчах Лиги чемпионов Вернер забил семь мячей, все — в гостевых матчах.
Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман стал самым молодым специалистом, который возглавлял команду в матчах
Для главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью этот матч стал 150-м в Лиге чемпионов. На его счету 81 победа, больше побед в 150 первых матчах в качестве главного тренера в турнире одерживал только итальянец Карло Анчелотти (84).
Ответный матч между командами пройдет в Германии 10 марта.
|Жозе Моуринью
|Юлиан Нагельсманн
|Тимо Вернер
|58′
|1
|Юго Ллорис
|1
|Петер Гулачи
|4
|Тоби Алдервейрелд
|3
|Хосе Анхель Анхелиньо
|6
|Давинсон Санчес
|16
|Лукас Клостерманн
|24
|Серж Орье
|22
|Норди Мукьеле
|33
|Бен Дэйвис
56′
|23
|Марсель Хальстенберг
|8
|Харри Уинкс
|26
|Итан Ампаду
|18
|Джовани Ло Сельсо
10′
|7
|Марсель Забитцер
12′
|23
|Стевен Бергвайн
|11
|Тимо Вернер
33′
|27
|Лукас Моура
|18
|Кристофер Нкунку
72′74′
|20
|Деле Алли
64′
|8
|Амаду Айдара
|28
|Танги Ндомбеле
|27
|Конрад Лаймер
83′
|30
|Жедсон Фернандеш
64′
|10
|Эмиль Форсберг
|11
|Эрик Ламела
90+4′
|21
|Патрик Шик
77′
|9
|Юссуф Поульсен
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|16
|6
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Джюнейт Чакыр(Турция)