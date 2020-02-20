Гол Черышева не спас «Валенсию» от разгрома в первом матче 1/8 финала ЛЧ против «Аталанты»

У «Валенсии» забитым мячом отметился полузащитник сборной России Денис Черышев (66-я минута), который вышел на поле на 64-й минуте. Россиянин забил второй гол в карьере в Лиге чемпионов, ранее Черышев отличился в гостевом матче «Валенсии» против «Лилля» (1:1) 23 октября 2019 года. 29-летний россиянин провел 11-й матч в Лиге чемпионов (восемь за «Валенсию» и три за мадридский «Реал»). Черышев стал первым за шесть лет россиянином, сумевшим отличиться в матче плей-офф Лиги чемпионов, в сезоне-2013/14 полузащитник петербургского «Зенита» Олег Шатов отличился в первом матче 1/8 финала против германской «Боруссии» (Дортмунд), который состоялся 25 февраля 2014 года и завершился поражением «Зенита» со счетом 2:4.