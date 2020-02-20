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01:20 (мск), источник: ТАСС

Гол Черышева не спас «Валенсию» от разгрома в первом матче 1/8 финала ЛЧ против «Аталанты»

ТАСС, 20 февраля. Итальянский футбольный клуб «Аталанта» дома обыграл испанскую «Валенсию» со счетом 4:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

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Источник: AP 2020

У «Валенсии» забитым мячом отметился полузащитник сборной России Денис Черышев (66-я минута), который вышел на поле на 64-й минуте. Россиянин забил второй гол в карьере в Лиге чемпионов, ранее Черышев отличился в гостевом матче «Валенсии» против «Лилля» (1:1) 23 октября 2019 года. 29-летний россиянин провел 11-й матч в Лиге чемпионов (восемь за «Валенсию» и три за мадридский «Реал»). Черышев стал первым за шесть лет россиянином, сумевшим отличиться в матче плей-офф Лиги чемпионов, в сезоне-2013/14 полузащитник петербургского «Зенита» Олег Шатов отличился в первом матче 1/8 финала против германской «Боруссии» (Дортмунд), который состоялся 25 февраля 2014 года и завершился поражением «Зенита» со счетом 2:4.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
1/8 финала, 10.03.2020, 23:00

РБ Лейпциг-Тоттенхэм Хотспур-

У «Аталанты» отличились Ханс Хатебур (16, 63), Йосип Иличич (42) и Ремо Фройлер (57). Хатебур стал четвертым в истории нидерландским футболистом, забивавшим за итальянский клуб в матчах Лиги чемпионов, до него это удавалось Кларенсу Зеедорфу, Япу Стаму (оба — «Милан») и Уэсли Снейдеру («Интер»).

«Аталанта» делит первое место с английским «Тоттенхэмом» и германской «Баварией» по количеству футболистов, сумевших отличиться в текущем розыгрыше турнира (9).

Клубы впервые встретились в матчах еврокубков.

Ответная встреча между командами пройдет 10 марта в Испании.

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14 октября 2019© Ньюстюб
Аталанта
4:1
Первый тайм: 2:0
Валенсия
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала19.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza, 44236 зрителей
Главные тренеры
Джанпьеро ГаспериниАльберт Селадес
Голы
Ханс Хатебур(Алехандро Дарио Гомес)16′
Денис Черышев66′
Йосип Иличич(Марио Пашалич)42′
Ремо Фройлер57′
Ханс Хатебур(Марио Пашалич)62′
Составы команд
95Пьерлуиджи Голлини
1Хауме Доменеч
2Рафаэл Толой
4Эльяким Мангала
6Хосе Луис Паломино
12Муктар Диакаби
8Робин Гозенс
14Хосе Гайя
33Ханс Хатебур
79′
18Даниэль Васс
11Ремо Фройлер
6Жоффре Кондогбья
15Мартен де Рон
8Карлос Солер
72Йосип Иличич
10Даниэль Парехо
3Маттиа Кальдара
75′
20Ферран Торрес
91Дуван Сапата
7Гонсалу Гедеш
64′
88Марио Пашалич
90′
11Денис Черышев
5Адриен Тамез
22Макси Гомес
73′
10Алехандро Дарио Гомес
81′
9Кевин Гамейро
18Руслан Малиновский
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)17
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
19Фолы8
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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