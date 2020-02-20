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09:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Валенсия» опоздала с Черышевым. «Аталанта» покоряет Европу

Самая результативная команда Италии оправдала свой статус, разгромив «Валенсию» (4:1). Вышедший на замену Денис Черышев сохранил небольшую надежду испанцам, забив их единственный гол.

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Источник: Спорт-Экспресс

Это был странный, но захватывающий вечер. В Лондоне «Тоттенхэм» играл в нечто неприглядное против «Лейпцига», как будто выступал в гостях и Жозе Моуринью просто хотел увезти ничью. Вероятно, его план включал в себя не только отступление перед немецкой инициативой, но и быстрые контратаки со всеми вытекающими последствиями, однако со второй частью замысла возникли сложности.

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В результате «Лейпциг» не только превзошел «Тоттенхэм» по владению, ударам и угловым, но и по голам. Вернувшись в плей-офф любимой Лигу чемпионов, Моуринью провалился. Грустно об этом говорить, но со своим прагматизмом великий Жозе становится все менее актуальным. Но фоне 32-летнего Юлиана Нагельсмана это особенно заметно. Интересно, чем ответит «Тоттенхэм» в гостях, если дома оказался так неубедителен.

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А вот в Милане (где проводит матчи бергамская «Аталанта») домашняя команда блистала. Парни Джан Пьеро Гасперини подтвердили свой высокий статус самых агрессивных в Италии. Да и одних из самых результативных в Европе тоже (к примеру, «Ливерпуль», «Реал» и «Барселона» в своих чемпионатах забивают меньше).

«Валенсия» была уничтожена — быстро и красиво. Четыре мяча — это выглядело приговором!

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Конечно, мы рассчитывали увидеть в составе Дениса Черышева, но он появился на поле слишком поздно. Однако и в отведенное время успел стать лучшим в составе гостей. Чуть ли не в первой же своей атаке забил, сохранив мизерный шанс для «Валенсии» в ответном матче. А вскоре мог стать героем, но из отличной позиции пробил во вратаря. В любом случае — рады за Дениса. И рассчитываем увидеть его в ответном матче с первых минут.

Впрочем, до этого еще далеко. Плей-офф Лиги чемпионов только начинается. И пока что все, что мы видим — ярко и неожиданно.

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