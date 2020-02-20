Запасной вариант для «МЮ» и «Арсенала», шанс на титул для Конте и Промеса

Источник: Спорт-Экспресс

Принято считать, что только в плей-офф во втором по статусу еврокубке начинается самое интересное. Тем более, именно на этой стадии уровень турнира повышается за счет неудачников Лиги чемпионов. На этот раз в их числе оказались недавний полуфиналист главного турнира Старого Света «Аякс» и старающийся вернуть себе было величие «Интер».

Хетафе — Аякс

В декабре амстердамцы и миланцы пережили настоящие драмы на глазах собственных болельщиков. Лучшая команда Голландии в ситуации, когда ей было достаточно ничьей, вдруг разучилась забивать и пала жертвой «Валенсии» (0:1). «Интер», в свою очередь, не смог ничего поделать с полурезервным составом «Барселоны» и отправился в нокаут усилиями 17-летнего вундеркинда Фати (1:2).

Лудогорец — Интер

Но за два с половиной месяца боль ушла, и появились новые стимулы. Итальянский гигант не выигрывал европейских титулов ровно десять лет — с момента лигочемпионского триумфа под началом Жозе Моуринью. У «Аякса» пауза без трофеев такого уровня растянулась уже на четверть века, когда Европу покоряли нынешние руководители клуба — Эдвин ван дер Сар и Марк Овермарс. Последняя европейская рана получена амстердамцами три года назад в финале Лиги Европы. И это тоже в определенной степени стимул для участника той игры Зиеха, которому перед предстоящим отъездом в «Челси» хотелось бы попрощаться с командой на высокой ноте.

Кто может помешать амбициозным планам? Естественно, английские клубы. В мае прошлого года в решающем матче в Баку британский междусобойчик устроили «Челси» и «Арсенал». Сейчас компанию «канонирам» составили «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон», и каждый из этого трио рассматривает европейскую кампанию в качестве возможности осенью услышать на своих стадионах ласкающую слух мелодию Лиги чемпионов.

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Брюгге — Манчестер Юнайтед

Конечно, после изгнания «Манчестер Сити» из еврокубкового рая отобраться туда через премьер-лигу стало чуточку проще. Но разве можно быть в чем-то уверенным, когда ставшую счастливой пятую строчку в национальном первенстве занимает Моуринью со своим «Тоттенхэмом»? В Лиге Европы легкой жизни тоже никто не обещает, однако здесь дорога к мечте измеряется девятью матчами, а к счастливому пропуску в высшее общество полагается внушительный бонус в виде нового трофея для клубного музея.

Вулверхэмптон — Эспаньол

В общем, во втором еврокубке будет интересно. Единственный неприятный момент — отсутствие России на этом празднике жизни. И ведь меньше года назад «Краснодар» был в одной минуте от выхода в четвертьфинал, а в позапрошлом розыгрыше ЦСКА в какой-то момент заставил поверить в счастливую развязку сражения с «Арсеналом» за место в полуфинале.