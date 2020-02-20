Запасной вариант для «МЮ» и «Арсенала», шанс на титул для Конте и Промеса
В четверг состоятся первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.
В четверг состоятся первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.
Принято считать, что только в
В декабре амстердамцы и миланцы пережили настоящие драмы на глазах собственных болельщиков. Лучшая команда Голландии в ситуации, когда ей было достаточно ничьей, вдруг разучилась забивать и пала жертвой «Валенсии» (0:1). «Интер», в свою очередь, не смог ничего поделать с полурезервным составом «Барселоны» и отправился в нокаут усилиями 17-летнего вундеркинда Фати (1:2).
Но за два с половиной месяца боль ушла, и появились новые стимулы. Итальянский гигант не выигрывал европейских титулов ровно десять лет — с момента лигочемпионского триумфа под началом Жозе Моуринью. У «Аякса» пауза без трофеев такого уровня растянулась уже на четверть века, когда Европу покоряли нынешние руководители клуба — Эдвин ван дер Сар и Марк Овермарс. Последняя европейская рана получена амстердамцами три года назад в финале Лиги Европы. И это тоже в определенной степени стимул для участника той игры Зиеха, которому перед предстоящим отъездом в «Челси» хотелось бы попрощаться с командой на высокой ноте.
Кто может помешать амбициозным планам? Естественно, английские клубы. В мае прошлого года в решающем матче в Баку британский междусобойчик устроили «Челси» и «Арсенал». Сейчас компанию «канонирам» составили «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон», и каждый из этого трио рассматривает европейскую кампанию в качестве возможности осенью услышать на своих стадионах ласкающую слух мелодию Лиги чемпионов.
Конечно, после изгнания «Манчестер Сити» из еврокубкового рая отобраться туда через
В общем, во втором еврокубке будет интересно. Единственный неприятный момент — отсутствие России на этом празднике жизни. И ведь меньше года назад «Краснодар» был в одной минуте от выхода в четвертьфинал, а в позапрошлом розыгрыше ЦСКА в
Текущая ситуация выглядит особенно грустно на фоне португальского прорыва. Вся «большая четверка» в лице «Бенфики», «Порту», «Спортинга» и «Браги» проведет весну в Лиге Европы. Набирать очки здесь проще, и отрыв Португалии в таблице коэффициентов УЕФА может заметно увеличиться. Хотя,