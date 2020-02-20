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23:09 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Брюгге» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

ТАСС, 20 февраля. Английский «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью со счетом 1:1 с бельгийским «Брюгге» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу.

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Источник: AP 2020

В составе бельгийского клуба гол забил Эммануэль Деннис (15-я минута). У «Манчестер Юнайтед» отличился Антони Марсьяль (36). Голевую передачу на Денниса отдал голкипер «Брюгге» Симон Миньоле.

Во время загрузки произошла ошибка.

Миньоле стал первым вратарем с 2015 года, отметившимся голевой передачей в матче Лиги Европы, тогда результативный пас на свой счет записал голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме. Первый гол за «Манчестер Юнайтед» Марсьяль также забил в ворота Миньоле, тогда бельгийский голкипер выступал за «Ливерпуль». Для Виктора Линделёфа эта игра стала 100-й в составе английской команды, для Джесси Лингарда — 200-й.

Футбол

Лига Европы 2019/2020
1/16 финала, 20.02.2020, 20:55

Брюгге1Манчестер Юнайтед1

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает в плей-офф Лиги Европы (6 побед, 5 ничьих) с марта 2016 года, когда команда уступила в гостях «Ливерпулю» (0:2) в первом матче 1/8 финала. За это время клуб из Манчестера сумел выиграть турнир в сезоне-2016/17.

Ответный матч команд пройдет 27 февраля.

В другом матче испанский «Хетафе», который играл в одной группе с российским «Краснодаром», на своем поле переиграл полуфиналиста прошлого розыгрыша Лиги чемпионов нидерландский «Аякс» (2:0), украинский «Шахтер» дома победил португальскую «Бенфику» (2:1), итальянский «Интер» благодаря дебютному голу за клуб Кристиана Эриксена на выезде обыграл болгарский «Лудогорец» (2:0), который на групповом этапе разгромил российский ЦСКА (5:1).

Другие матчи игрового дня:

«Айнтрахт» (Германия) — «Зальцбург» (Австрия) — 4:1;.

«Копенгаген» (Дания) — «Селтик» (Шотландия) — 1:1;.

«Спортинг» (Португалия) — «Истанбул» (Турция) — 3:1;.

«ЧФР» (Румыния) — «Севилья» (Испания) — 1:1.

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«Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы впервые в своей истории
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