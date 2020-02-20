«Шахтер» обыграл «Бенфику». Но с магией двоек и нулей не сложилось…
«Горняки» добывали эту победу, словно руду в забое, VAR дважды отменял голы с обеих сторон, но в итоге перед ответным поединком в Лиссабоне ничего в этой паре не ясно.
«Горняки» добывали эту победу, словно руду в забое, VAR дважды отменял голы с обеих сторон, но в итоге перед ответным поединком в Лиссабоне ничего в этой паре не ясно.
ОБИДЧИКИ «ЗЕНИТА» ПРОТИВ ОБИЖЕННЫХ «АТАЛАНТОЙ»
«Ребята, на его месте должен быть я!..» Вы ведь наверняка помните одну из ставших уже легендарными фраз Семена Семеныча Горбункова из «Бриллиантовой руки»? Эту фразу впору нынче произносить игрокам «Зенита», бездарно упустившим сразу две путёвки — в
Ответ товарищей милиционеров герою Юрия Никулина у вас тоже, не сомневаюсь, мгновенно слетает с языка при каждом подходящем случае. Действительно, выходить тогда из группы питерцы были обязаны даже, извините, под градусом. Но они
«Шахтер», между тем, тоже в
И вот теперь в стартовом раунде кубковой стадии Лиги Европы жребий свел таких разных соперников. «Бенфике» в декабре было за счастье уйти с последней строчки в группе Лиги чемпионов и просто остаться в еврокубках. «Шахтер» же наверняка до сих пор льет крокодиловы слезы по упущенным шансам продлить свое пребывание в футбольной элите Старого Света. И что им теперь эта Лига Европы?..
Впрочем, почему бы сейчас
VAR ОТМЕНИЛ ГОЛ МАРЛОСА…
На первый очный поединок в
Главный тренер лиссабонцев Бруну Лаже тоже одну замену сделал вынужденно (получившего дисквалификацию за перебор желтых карточек Габриэла Пиреса в центре полузащиты сменил Флорентину Луиш), а вторую, видимо, из собственных тактических соображений: вместо оставшегося на скамейке Карлоса Винисиуса в старте появился форвард сборной Швейцарии Харис Сеферович.
Примерно четверть часа после стартового свистка шотландского арбитра Бобби Мэддена на поле не происходило ничего интересного. Гости дисциплинировано и максимально близко друг к другу передвигали по полю все три линии своей расстановки 4−4−2, стараясь не допустить ни малейшего намека на лазейку, в которую мог бы проникнуть соперник. При этом в контратаках «Бенфика» использовала тот же трюк, которым пыталась запутать «Зенит» пару месяцев назад — изредка меняла флангами защитников Томаша Тавареша и Алекса Гримальдо.
…И ТАВАРЕША
Хозяев отмененное взятие ворот, похоже, только раззадорило. С особым усердием принялся таранить защитные порядки лиссабонцев Виктор Коваленко. Игровой номер на футболке полузащитника — 20 — даже заставил украинского телекомментатора помечтать именно о таком итоговом счете в этой встрече, тем более что проходила она 20-го числа второго месяца 2020 года. О том, что февраль в цифровом написании из двух символов изображается как «02», никому из переживающих за «Шахтер» даже думать не хотелось.
Между тем под самый занавес первой половины забить уже могла и «Бенфика». Опасный момент организовали Франко Серви и Пиззи, и хозяева должны быть благодарны Андрею Пятову, сделавшему важнейший сэйв.
А перед самым уходом на перерыв шанс забить правильный гол был у Марлоса, но теперь Влаходимос выиграл у него дуэль.
И удача
Однако радости хозяев и их болельщиков хватило ровно на пять минут. Колоритный защитник гостей Тавареш быстро забил ответный мяч, и над харьковской ареной на несколько минут повисло напряженное ожидание: в процесс вновь вмешался VAR. Его итоговое решение отказалось соломоновым для хозяев: взятие ворот опять же не засчитали, но по той причине, что на делавшем голевую передачу Серви сфолил в своей штрафной центральный защитник Сергей Кривцов. Так что арбитр после видеоподсказки указал на «точку», а пенальти реализовал Пиззи, переписав таким образом на себя ответный мяч «Бенфики».
Подопечные Бруну Лаже сделали важнейшее дело, забив на выезде, но до конца довольными этим выездом быть не могут. Потому что Коваленко, хотя уже никак не мог нарисовать на табло те самые магические 2:0, но свой гол
Мощенко Захар
|Луиш Каштру
|Бруну Лаге
|Алан Патрик
|56′
|Луиш Мигел Пиззи
|67′
|Виктор Коваленко
|72′
|30
|Андрей Пятов
|99
|Одиссеас Влаходимос
|4
|Сергей Кривцов
|3
|Алехандро Гримальдо
|22
|Николай Матвиенко
|6
|Рубен Диаш
|31
|Гонсалвес дос Сантос Исмаили
|84
|Томаш Тавареш
|6
|Тарас Степаненко
|97
|Франсишку Феррейра
|20
|Виктор Коваленко
|49
|Адель Таарабт
|50
|Сергей Болбат
|61
|Флорентину
90+5′
|10
|Жуниор Мораэс
|11
|Франко Серви
|7
|Тайсон
90′
|19
|Шикинью
79′
|14
|Тете
|27
|Рафа Силва
|11
|Ромеру Бонфим Марлос
83′
|21
|Луиш Мигел Пиззи
90′
|15
|Евгений Коноплянка
|22
|Андреас Самарис
|21
|Алан Патрик
80′
|14
|Харис Сеферович
69′
|8
|Маркос Антониу
|95
|Карлос Винисиус
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|8
|9
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|4
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Бобби Мэдден(Шотландия)