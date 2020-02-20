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23:33 (мск), источник: Советский спорт

«Шахтер» обыграл «Бенфику». Но с магией двоек и нулей не сложилось…

«Горняки» добывали эту победу, словно руду в забое, VAR дважды отменял голы с обеих сторон, но в итоге перед ответным поединком в Лиссабоне ничего в этой паре не ясно.

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Источник: Reuters

ОБИДЧИКИ «ЗЕНИТА» ПРОТИВ ОБИЖЕННЫХ «АТАЛАНТОЙ»

«Ребята, на его месте должен быть я!..» Вы ведь наверняка помните одну из ставших уже легендарными фраз Семена Семеныча Горбункова из «Бриллиантовой руки»? Эту фразу впору нынче произносить игрокам «Зенита», бездарно упустившим сразу две путёвки — в плей-офф обоих еврокубков в заключительном, декабрьском туре группового этапа Лиги чемпионов.

Ответ товарищей милиционеров герою Юрия Никулина у вас тоже, не сомневаюсь, мгновенно слетает с языка при каждом подходящем случае. Действительно, выходить тогда из группы питерцы были обязаны даже, извините, под градусом. Но они каким-то образом умудрились получить в Лиссабоне три безответных мяча в свои ворота и досрочно свернули свою еврокубковую кампанию.

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«Шахтер», между тем, тоже в какой-то степени в начале зимы оказался в шкуре «Зенита». Команда Луиша Каштру в своей лигочемпионской группе за тур до финиша на два очка опережала «Аталанту» и принимала клуб из Бергамо на своем поле. Достаточно одной таблетки… то есть ничьей — и ты в плей-офф главного еврокубка. Но теперь-то мы точно знаем, что за зверь банда Джанпьеро Гасперини. А тогда многие удивились тому, как бергамаски на выезде уделали «горняков» с тем же фатальным счетом 3:0 и буквально вырвали у них из рук путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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И вот теперь в стартовом раунде кубковой стадии Лиги Европы жребий свел таких разных соперников. «Бенфике» в декабре было за счастье уйти с последней строчки в группе Лиги чемпионов и просто остаться в еврокубках. «Шахтер» же наверняка до сих пор льет крокодиловы слезы по упущенным шансам продлить свое пребывание в футбольной элите Старого Света. И что им теперь эта Лига Европы?..

Впрочем, почему бы сейчас оранжево-черным не поставить себя на место так жестоко обошедшейся с ними «Аталанты» и не начать феерить во втором по значимости клубном турнире континента? Тем более что сходство между двумя этими командами может усиливать одно обстоятельство — нейтральное поле вместо домашнего. Команда Гасперини накануне начала победное шествие в плей-офф Лиги чемпионов с крупной победы на миланском «Сан-Сиро», временно покинув родную арену в Бергамо. А «Шахтер» уже давно (по известным и, увы, далеко не футбольным причинам) съехал с «Донбасс Арены», перебазировавшись на харьковский стадион «Металлист».

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VAR ОТМЕНИЛ ГОЛ МАРЛОСА…

На первый очный поединок в плей-офф Лиги Европы оба наставника выставили составы, лишь по двум позициям разнящиеся с последними декабрьскими матчами в Лиге чемпионов. При этом Луишу Каштру из-за удаления правого защитника Додо в поединке с «Аталантой» пришлось не только полностью менять связку игроков на этой бровке (в защите с первых минут вышел Сергей Болбат, над ним вместо Тете расположился Марлос), но и видоизменить тактическую схему — с 4−1−4−1 на 4−2−3−1.

Главный тренер лиссабонцев Бруну Лаже тоже одну замену сделал вынужденно (получившего дисквалификацию за перебор желтых карточек Габриэла Пиреса в центре полузащиты сменил Флорентину Луиш), а вторую, видимо, из собственных тактических соображений: вместо оставшегося на скамейке Карлоса Винисиуса в старте появился форвард сборной Швейцарии Харис Сеферович.

Примерно четверть часа после стартового свистка шотландского арбитра Бобби Мэддена на поле не происходило ничего интересного. Гости дисциплинировано и максимально близко друг к другу передвигали по полю все три линии своей расстановки 4−4−2, стараясь не допустить ни малейшего намека на лазейку, в которую мог бы проникнуть соперник. При этом в контратаках «Бенфика» использовала тот же трюк, которым пыталась запутать «Зенит» пару месяцев назад — изредка меняла флангами защитников Томаша Тавареша и Алекса Гримальдо.

Но к середине первого тайма возросшей активности игроков «Шахтера» вполне хватило для того, чтобы начать расшатывать оборону соперника. И вот уже работы у Одиссеаса Влаходимоса существенно прибавилось. Он последовательно отражал удары Исмаили, Тайсона, Жуниора Мораеса. А Марлосу и вовсе удалось отравить мяч в сетку ворот. Однако в дело вмешался VAR, определивший, что засчитывать этот гол никак нельзя — из-за офсайда у атакующего хавбека «горняков».
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…И ТАВАРЕША

Хозяев отмененное взятие ворот, похоже, только раззадорило. С особым усердием принялся таранить защитные порядки лиссабонцев Виктор Коваленко. Игровой номер на футболке полузащитника — 20 — даже заставил украинского телекомментатора помечтать именно о таком итоговом счете в этой встрече, тем более что проходила она 20-го числа второго месяца 2020 года. О том, что февраль в цифровом написании из двух символов изображается как «02», никому из переживающих за «Шахтер» даже думать не хотелось.

Между тем под самый занавес первой половины забить уже могла и «Бенфика». Опасный момент организовали Франко Серви и Пиззи, и хозяева должны быть благодарны Андрею Пятову, сделавшему важнейший сэйв.

А перед самым уходом на перерыв шанс забить правильный гол был у Марлоса, но теперь Влаходимос выиграл у него дуэль.

Второй тайм стартовал с очередного удачного действия вратаря лиссабонцев, на сей раз справившегося с ударом Жуниора Мораеса. Последовавшие затем неточная попытка Коваленко и еще один удар Марлоса, заставивший проявлять свое мастерство голкипера «Бенфики», недвусмысленно свидетельствовали о желании «горняков» создать перед ответным поединком в португальской столице хотя бы минимальный задел.

И удача наконец-то им улыбнулась! Марлос, которому лично никак не удавалось пробить Влаходимоса, переквалифицировался в подносчика снарядов, и Алан Патрик после его передачи открыл-таки счет в матче.

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Однако радости хозяев и их болельщиков хватило ровно на пять минут. Колоритный защитник гостей Тавареш быстро забил ответный мяч, и над харьковской ареной на несколько минут повисло напряженное ожидание: в процесс вновь вмешался VAR. Его итоговое решение отказалось соломоновым для хозяев: взятие ворот опять же не засчитали, но по той причине, что на делавшем голевую передачу Серви сфолил в своей штрафной центральный защитник Сергей Кривцов. Так что арбитр после видеоподсказки указал на «точку», а пенальти реализовал Пиззи, переписав таким образом на себя ответный мяч «Бенфики».

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Подопечные Бруну Лаже сделали важнейшее дело, забив на выезде, но до конца довольными этим выездом быть не могут. Потому что Коваленко, хотя уже никак не мог нарисовать на табло те самые магические 2:0, но свой гол все-таки забил. И принес «Шахтеру» пусть символическое, но все же вполне материальное преимущество перед визитом в Лиссабон через неделю.

Мощенко Захар

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Шахтер Д
2:1
Первый тайм: 0:0
Бенфика
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала20.02.2020, 20:55 (МСК UTC+3)ОСК Металлист
Главные тренеры
Луиш КаштруБруну Лаге
Голы
Алан Патрик56′
Луиш Мигел Пиззи67′
Виктор Коваленко72′
Составы команд
30Андрей Пятов
99Одиссеас Влаходимос
4Сергей Кривцов
3Алехандро Гримальдо
22Николай Матвиенко
6Рубен Диаш
31Гонсалвес дос Сантос Исмаили
84Томаш Тавареш
6Тарас Степаненко
97Франсишку Феррейра
20Виктор Коваленко
49Адель Таарабт
50Сергей Болбат
61Флорентину
90+5′
10Жуниор Мораэс
11Франко Серви
7Тайсон
90′
19Шикинью
79′
14Тете
27Рафа Силва
11Ромеру Бонфим Марлос
83′
21Луиш Мигел Пиззи
90′
15Евгений Коноплянка
22Андреас Самарис
21Алан Патрик
80′
14Харис Сеферович
69′
8Маркос Антониу
95Карлос Винисиус
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)8
9Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
4Фолы10
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяБобби Мэдден(Шотландия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Шахтер Д
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