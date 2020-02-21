МЮ снова пропустил после голевого паса от вратаря. Первым был Алиссон, теперь — Миньоле
А потом «Брюгге» исполнил худший розыгрыш аута в сезоне.
А потом «Брюгге» исполнил худший розыгрыш аута в сезоне.
«Манчестер Юнайтед» прилетел в Бельгию без травмированных Рэшфорда, Погба и Мактомини. Плюс, Сульшер дал отдохнуть Де Хеа, Бейи и Фреду (вышел за 19 минут до финального свистка).
Но пропустил
«Брюгге» играл с отличной самоотдачей и давил «МЮ», но пропустил после худшего розыгрыша аута в этом сезоне. Марсьяль среагировал на неточный пас, первым успел к мячу и промчал половину поля.
Во втором тайме Сульшер выпустил Фреда и новичка Игало, но основная опасность исходила от Бруну Фернандеша, который появился на поле на 81-й минуте и нанес четыре удара — больше, чем
|Филипп Клеман
|Уле Гуннар Сульшер
|Эммануэл Деннис(Симон Миньоле)
|15′
|Антони Марсьяль
|36′
|88
|Симон Миньоле
|22
|Серхио Ромеро
|5
|Одилон Коссуну
|2
|Виктор Линделеф
|17
|Симон Дели
|5
|Харри Магуайр
|44
|Брандон Мехеле
90+3′
|23
|Люк Шоу
|77
|Клинтон Мата
|53
|Брэндон Уильямс
|20
|Ханс Ванакен
54′
|8
|Хуан Мануэль Мата
|26
|Матс Ритс
|31
|Неманья Матич
|42
|Эммануэл Деннис
|14
|Джесси Лингард
|3
|Эдер Альварес Баланта
39′45′
|20
|Диогу Далот
81′
|25
|Руд Вормер
|18
|Бруну Фернандеш
|96
|Максим Де Кейпер
73′
|15
|Андреас Перейра
69′71′
|16
|Сибе Схрейверс
|17
|Фред
|35
|Перси Тау
62′
|9
|Антони Марсьяль
67′
|90
|Шарль Де Кетеларе
|25
|Одион Игало
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|9
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Кульбаков(Беларусь)