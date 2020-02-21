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00:38 (мск), источник: Sport24

МЮ снова пропустил после голевого паса от вратаря. Первым был Алиссон, теперь — Миньоле

А потом «Брюгге» исполнил худший розыгрыш аута в сезоне.

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Источник: AP 2020

«Манчестер Юнайтед» прилетел в Бельгию без травмированных Рэшфорда, Погба и Мактомини. Плюс, Сульшер дал отдохнуть Де Хеа, Бейи и Фреду (вышел за 19 минут до финального свистка).

Но пропустил из-за Ромеро: на 15-й минуте кипер выбежал из штрафной, зачем-то остановился и позволил «Брюгге» открыть счет.

  • «МЮ» забил Эммануэль Деннис. В октябре он дважды забил «Реалу» на «Бернабеу» и издевательски праздновал голы в стиле Криштиану.
  • Ассистировал Деннису Симон Миньоле. Это уже второй случай в 2020 году, когда «Юнайтед» пропускает после атаки, в которой участвовал вратарь. Впервые это случилось в матче с «Ливерпулем»: тогда Салах забил после ассиста Алиссона и прикончил «МЮ» (2:0). У Миньоле тоже ливерпульское прошлое — он играл за «красных» 7 лет: с 2013 по 2019-й.
Во время загрузки произошла ошибка.

«Брюгге» играл с отличной самоотдачей и давил «МЮ», но пропустил после худшего розыгрыша аута в этом сезоне. Марсьяль среагировал на неточный пас, первым успел к мячу и промчал половину поля.

  • Статистика Антони в этом сезоне: 30 матчей, 14 мячей и 5 ассистов. Робин ван Перси в восторге: «Это то, что делает его топ-страйкером».

Во втором тайме Сульшер выпустил Фреда и новичка Игало, но основная опасность исходила от Бруну Фернандеша, который появился на поле на 81-й минуте и нанес четыре удара — больше, чем кто-либо еще в составе «МЮ».

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«Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы впервые в своей истории
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Первый тайм: 1:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала20.02.2020, 20:55 (МСК UTC+3)Jan Breydelstadion
Главные тренеры
Филипп КлеманУле Гуннар Сульшер
Голы
Эммануэл Деннис(Симон Миньоле)15′
Антони Марсьяль36′
Составы команд
88Симон Миньоле
22Серхио Ромеро
5Одилон Коссуну
2Виктор Линделеф
17Симон Дели
5Харри Магуайр
44Брандон Мехеле
90+3′
23Люк Шоу
77Клинтон Мата
53Брэндон Уильямс
20Ханс Ванакен
54′
8Хуан Мануэль Мата
26Матс Ритс
31Неманья Матич
42Эммануэл Деннис
14Джесси Лингард
3Эдер Альварес Баланта
39′45′
20Диогу Далот
81′
25Руд Вормер
18Бруну Фернандеш
96Максим Де Кейпер
73′
15Андреас Перейра
69′71′
16Сибе Схрейверс
17Фред
35Перси Тау
62′
9Антони Марсьяль
67′
90Шарль Де Кетеларе
25Одион Игало
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)16
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
15Фолы9
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Кульбаков(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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