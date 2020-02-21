МЮ снова пропустил после голевого паса от вратаря. Первым был Алиссон, теперь — Миньоле

Источник: AP 2020

«Манчестер Юнайтед» прилетел в Бельгию без травмированных Рэшфорда, Погба и Мактомини. Плюс, Сульшер дал отдохнуть Де Хеа, Бейи и Фреду (вышел за 19 минут до финального свистка).

Но пропустил из-за Ромеро: на 15-й минуте кипер выбежал из штрафной, зачем-то остановился и позволил «Брюгге» открыть счет.

«МЮ» забил Эммануэль Деннис. В октябре он дважды забил «Реалу» на «Бернабеу» и издевательски праздновал голы в стиле Криштиану.

Ассистировал Деннису Симон Миньоле. Это уже второй случай в 2020 году, когда «Юнайтед» пропускает после атаки, в которой участвовал вратарь. Впервые это случилось в матче с «Ливерпулем»: тогда Салах забил после ассиста Алиссона и прикончил «МЮ» (2:0). У Миньоле тоже ливерпульское прошлое — он играл за «красных» 7 лет: с 2013 по 2019-й.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/W3Th_iVsNRE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Брюгге» играл с отличной самоотдачей и давил «МЮ», но пропустил после худшего розыгрыша аута в этом сезоне. Марсьяль среагировал на неточный пас, первым успел к мячу и промчал половину поля.

Статистика Антони в этом сезоне: 30 матчей, 14 мячей и 5 ассистов. Робин ван Перси в восторге: «Это то, что делает его топ-страйкером».

Во втором тайме Сульшер выпустил Фреда и новичка Игало, но основная опасность исходила от Бруну Фернандеша, который появился на поле на 81-й минуте и нанес четыре удара — больше, чем кто-либо еще в составе «МЮ».