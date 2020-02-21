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01:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

АЗ и ЛАСК не выявили победителя

«АЗ» и «ЛАСК» сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (1:1).

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Источник: AP 2020

Ответная встреча состоится в Швейцарии 27 февраля.

Лига Европы.

1/16 финала.

Первый матч.

«АЗ» (Голландия) — «ЛАСК» (Австрия) — 1:1 (0:1).

Голы: Рагуж, 26 (0:1). Копмейнерс, 86 — с пенальти (1:1).

«АЗ»: Бизот, Леувин, Свенссон, Вейндал, Класи, Эвьен (Сугавара, 73), Копмейнерс, де Вит, Идрисси (Дрейф, 81), Стенгс, Боаду.

«ЛАСК»: Шлагер, Траунер, Филипович, Визингер, Ранфтль, Холланд, Михорль, Реннер (Поцманн, 56), Рагуж (Клаусс, 56), Гойгингер, Фризер (Балич, 76).

Предупреждения: Реннер, 29. Стенгс, 31. Боаду, 34. Филипович, 42. де Вит, 70. Холланд, 86.

Судья: Гестраниус (Финляндия).

20 февраля. Алкмар. Стадион АФАС.

АЗ
1:1
Первый тайм: 0:1
ЛАСК
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала20.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)AFAS Stadion
Главные тренеры
Арне СлотВалерьен Исмаэль
Голы
Тен Копмейнерс86′
Марко Рагуж(Гернот Траунер)26′
Составы команд
1Марко Бизот
1Александр Шлагер
2Юнас Свенссон
5Петар Филипович
42′
15Овен Вейндал
6Филипп Визингер
27Рамон Леувин
18Гернот Траунер
8Тен Копмейнерс
26Райнхольд Ранфтль
10Дани де Вит
71′
8Петер Михорль
20Йорди Класи
25Джеймс Холланд
86′
7Кэлвин Стенгс
31′
27Томас Гойгингер
9Майрон Боаду
34′
7Рене Реннер
29′56′
18Хокун Эвьен
73′
16Марвин Поцманн
26Юкинари Сугавара
28Доминик Фризер
76′
11Уссама Идрисси
81′
14Хусейн Балич
14Ферди Дрейф
29Марко Рагуж
56′
9Клаусс
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)14
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
12Фолы17
1Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяМаттиас Гестраниус(Финляндия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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