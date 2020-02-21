АЗ и ЛАСК не выявили победителя
«АЗ» и «ЛАСК» сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (1:1).
«АЗ» и «ЛАСК» сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (1:1).
Ответная встреча состоится в Швейцарии 27 февраля.
Лига Европы.
1/16 финала.
Первый матч.
«АЗ» (Голландия) — «ЛАСК» (Австрия) — 1:1 (0:1).
Голы: Рагуж, 26 (0:1). Копмейнерс, 86 — с пенальти (1:1).
«АЗ»: Бизот, Леувин, Свенссон, Вейндал, Класи, Эвьен (Сугавара, 73), Копмейнерс, де Вит, Идрисси (Дрейф, 81), Стенгс, Боаду.
«ЛАСК»: Шлагер, Траунер, Филипович, Визингер, Ранфтль, Холланд, Михорль, Реннер (Поцманн, 56), Рагуж (Клаусс, 56), Гойгингер, Фризер (Балич, 76).
Предупреждения: Реннер, 29. Стенгс, 31. Боаду, 34. Филипович, 42. де Вит, 70. Холланд, 86.
Судья: Гестраниус (Финляндия).
20 февраля. Алкмар. Стадион АФАС.
|Арне Слот
|Валерьен Исмаэль
|Тен Копмейнерс
|86′
|Марко Рагуж(Гернот Траунер)
|26′
|1
|Марко Бизот
|1
|Александр Шлагер
|2
|Юнас Свенссон
|5
|Петар Филипович
42′
|15
|Овен Вейндал
|6
|Филипп Визингер
|27
|Рамон Леувин
|18
|Гернот Траунер
|8
|Тен Копмейнерс
|26
|Райнхольд Ранфтль
|10
|Дани де Вит
71′
|8
|Петер Михорль
|20
|Йорди Класи
|25
|Джеймс Холланд
86′
|7
|Кэлвин Стенгс
31′
|27
|Томас Гойгингер
|9
|Майрон Боаду
34′
|7
|Рене Реннер
29′56′
|18
|Хокун Эвьен
73′
|16
|Марвин Поцманн
|26
|Юкинари Сугавара
|28
|Доминик Фризер
76′
|11
|Уссама Идрисси
81′
|14
|Хусейн Балич
|14
|Ферди Дрейф
|29
|Марко Рагуж
56′
|9
|Клаусс
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|14
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Маттиас Гестраниус(Финляндия)