Текущие события
Футбол. Еврокубки
20.02
Вулверхэмптон Уондерерс
Эспаньол
40
Футбол. Еврокубки
20.02
Байер
Порту
21
Футбол. Еврокубки
20.02
АПОЭЛ
Базель
03
Футбол. Еврокубки
20.02
Олимпиакос П
Арсенал
01
Футбол. Еврокубки
20.02
АЗ
ЛАСК
11
Футбол. Еврокубки
20.02
Вольфсбург
Мальме
21
Футбол. Еврокубки
20.02
Рома
Гент
10
Футбол. Еврокубки
20.02
Рейнджерс
Брага
32
Футбол. Еврокубки
20.02
Спортинг
Истанбул Башакшехир
31
Футбол. Еврокубки
20.02
Хетафе
Аякс
20
Футбол. Еврокубки
20.02
Копенгаген
Селтик
11
Футбол. Еврокубки
20.02
ЧФР
Севилья
11
Футбол. Еврокубки
20.02
Брюгге
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Еврокубки
20.02
Лудогорец
Интер
02
Футбол. Еврокубки
20.02
Айнтрахт Ф
Зальцбург
41
Футбол. Еврокубки
20.02
Шахтер Д
Бенфика
21
Все события
Фоторепортажи
12Поцелуй от звезд на День всех влюбленных
17Главные звёзды плей-офф Лиги чемпионов
01:09 (мск), источник: Sport24

Гол Ляказетта принес «Арсеналу» победу над «Олимпиакосом» в Греции

Гол Ляказетта принес «Арсеналу» победу над «Олимпиакосом» в Греции. В четверг, 20 февраля, в Греции состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Олимпиакосом» и «Арсеналом».

Наверх
Источник: AP 2020

В четверг, 20 февраля, в Греции состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Олимпиакосом» и «Арсеналом». Игра завершилась победой гостей из Лондона со счетом 1:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автором единственного гола стал нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт, поразивший ворота «Олимпиакоса» на 81-й минуте.

Гол: Александр Ляказетт, 81 (0:1).

Ответный матч между «Арсеналом» и «Олимпиакосом» состоится 27 февраля в Лондоне.

Читайте также
Олимпиакос П
0:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала20.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Georgios Karaiskakis
Главные тренеры
Педру МартиншМикель Артета
Голы
Александр Ляказетт(Букайо Сака)81′
Составы команд
1Жозе Са
1Бернд Лено
3Рубен Семеду
26′
20Шкодран Мустафи
71′
14Омар Эль-Абделлауи
23Давид Луиз
21Костас Цимикас
29Маттео Гендузи
24Уссейну Ба
90+1′
34Гранит Джака
83′
4Мади Камара
9Александр Ляказетт
8дос Сантос Торрес Гильерме
14Пьер-Эмерик Обамеянг
28Матье Вальбуэна
77Букайо Сака
11Юссеф Эль-Араби
19′
5Сократис Папастатопулос
90′
5Андреас Бухалакис
50′65′
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
7Костантинос Фортунис
28Джозеф Уиллок
75′
19Георгиос Масурас
75′
19Николя Пепе
22Максимилиано Ловера
35Габриел Мартинелли
58′
8Дани Себальос
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)12
2Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
6Угловые3
11Фолы14
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Цвайер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Олимпиакос П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Медведева боялась, что Тутберидзе проломит ей голову»
Бомбическая девушка восходящей звезды сборной России. Хоккеисту крупно повезло
Большунов нокаутировал норвежцев, едва не оставшись без палки
Россия не доехала до топ-6 на ЧМ по биатлону. Могло быть хуже
«Шахтер» обыграл «Бенфику». С магией двоек и нулей не сложилось
МЮ снова пропустил после голевого паса от вратаря. Теперь в ЛЕ
Источник: Аргентинский суд расследует дело о слежке за Месси
Последний шанс. Кто еще из клубов КХЛ может попасть в плей-офф
«Мне запретили тренировать». Как Маминова выгнали из «Актобе»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь