Гол Ляказетта принес «Арсеналу» победу над «Олимпиакосом» в Греции
Гол Ляказетта принес «Арсеналу» победу над «Олимпиакосом» в Греции. В четверг, 20 февраля, в Греции состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Олимпиакосом» и «Арсеналом».
Гол Ляказетта принес «Арсеналу» победу над «Олимпиакосом» в Греции. В четверг, 20 февраля, в Греции состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Олимпиакосом» и «Арсеналом».
В четверг, 20 февраля, в Греции состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Олимпиакосом» и «Арсеналом». Игра завершилась победой гостей из Лондона со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт, поразивший ворота «Олимпиакоса» на 81-й минуте.
Гол: Александр Ляказетт, 81 (0:1).
Ответный матч между «Арсеналом» и «Олимпиакосом» состоится 27 февраля в Лондоне.
|Педру Мартинш
|Микель Артета
|Александр Ляказетт(Букайо Сака)
|81′
|1
|Жозе Са
|1
|Бернд Лено
|3
|Рубен Семеду
26′
|20
|Шкодран Мустафи
71′
|14
|Омар Эль-Абделлауи
|23
|Давид Луиз
|21
|Костас Цимикас
|29
|Маттео Гендузи
|24
|Уссейну Ба
90+1′
|34
|Гранит Джака
83′
|4
|Мади Камара
|9
|Александр Ляказетт
|8
|дос Сантос Торрес Гильерме
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|28
|Матье Вальбуэна
|77
|Букайо Сака
|11
|Юссеф Эль-Араби
19′
|5
|Сократис Папастатопулос
90′
|5
|Андреас Бухалакис
50′65′
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
|7
|Костантинос Фортунис
|28
|Джозеф Уиллок
75′
|19
|Георгиос Масурас
75′
|19
|Николя Пепе
|22
|Максимилиано Ловера
|35
|Габриел Мартинелли
58′
|8
|Дани Себальос
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Феликс Цвайер(Германия)