«Мальме» проиграл «Вольфсбургу», Телин забил в чужие и свои ворота
«Вольфсбург» переиграл «Мальме» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:1).
«Вольфсбург» переиграл «Мальме» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:1).
Счет в начале второго тайма с пенальти открыл Исаак Телин, но спустя две минуты немецкая команда отыгралась. Победу хозяевам принес автогол Телина, забившего первый мяч в этой встрече.
Ответная встреча состоится в Швейцарии 27 февраля.
Лига Европы.
1/16 финала.
Первый матч.
«Вольфсбург» (Германия) — «Мальме» (Швеция) — 2:1 (0:0).
Голы: Телин, 47 — с пенальти (0:1). Брекало, 49 (1:1). Телин, 62 — в свои ворота (2:1).
«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон (Паулу Отавиу, 46), Мбабу, Мехмеди, Арнольд, Герхардт, Шлагер (Штеффен, 71), Брекало (Гинчек, 90+3), Вегхорст.
«Мальме»: Далин, Сафари, Бенгтссон, Ларссон, Ахмедходжич, Кристиансен, Траустасон (Рикс, 22. Бергет, 58), Баширу, Налич, Телин, Антонссон.
Предупреждения: Сафари, 41. Герхардт, 43. Мбабу, 46. Налич, 70.
Судья: Мажейка (Литва).
20 февраля. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».
|Оливер Гласнер
|Йон Даль Томассон
|Йосип Брекало(Паулу Отавиу)
|49′
|Исаак Телин
|47′
|Исаак Телин
|62′
|1
|Кун Кастелс
|27
|Юхан Далин
|19
|Кевин Мбабу
46′
|2
|Эрик Ларссон
|25
|Джон Брукс
|4
|Беранг Сафари
41′
|31
|Робин Кнохе
|15
|Анел Ахмедходжич
|13
|Янник Герхардт
43′
|17
|Расмус Бенгтссон
|14
|Адмир Мехмеди
|7
|Фуад Баширу
|27
|Максимилиан Арнольд
|14
|Андерс Кристиансен
|9
|Ваут Вегхорст
|22
|Ади Налич
70′
|15
|Жером Руссийон
45′
|10
|Исаак Телин
|6
|Паулу Отавиу
|23
|Маркус Антонссон
|7
|Йосип Брекало
90′
|8
|Арнор Траустасон
22′
|33
|Даниэль Гинчек
|5
|Серен Рикс
58′
|24
|Ксавер Шлагер
71′
|32
|Йо Инге Бергет
|8
|Ренато Штеффен
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|0
|13
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Гедиминас Мажейка(Литва)