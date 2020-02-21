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01:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Мальме» проиграл «Вольфсбургу», Телин забил в чужие и свои ворота

«Вольфсбург» переиграл «Мальме» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:1).

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Источник: AP 2020

Счет в начале второго тайма с пенальти открыл Исаак Телин, но спустя две минуты немецкая команда отыгралась. Победу хозяевам принес автогол Телина, забившего первый мяч в этой встрече.

Ответная встреча состоится в Швейцарии 27 февраля.

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Лига Европы.

1/16 финала.

Первый матч.

«Вольфсбург» (Германия) — «Мальме» (Швеция) — 2:1 (0:0).

Голы: Телин, 47 — с пенальти (0:1). Брекало, 49 (1:1). Телин, 62 — в свои ворота (2:1).

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон (Паулу Отавиу, 46), Мбабу, Мехмеди, Арнольд, Герхардт, Шлагер (Штеффен, 71), Брекало (Гинчек, 90+3), Вегхорст.

«Мальме»: Далин, Сафари, Бенгтссон, Ларссон, Ахмедходжич, Кристиансен, Траустасон (Рикс, 22. Бергет, 58), Баширу, Налич, Телин, Антонссон.

Предупреждения: Сафари, 41. Герхардт, 43. Мбабу, 46. Налич, 70.

Судья: Мажейка (Литва).

20 февраля. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».

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Вольфсбург
2:1
Первый тайм: 0:0
Мальме
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала20.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Volkswagen Arena
Главные тренеры
Оливер ГласнерЙон Даль Томассон
Голы
Йосип Брекало(Паулу Отавиу)49′
Исаак Телин47′
Исаак Телин62′
Составы команд
1Кун Кастелс
27Юхан Далин
19Кевин Мбабу
46′
2Эрик Ларссон
25Джон Брукс
4Беранг Сафари
41′
31Робин Кнохе
15Анел Ахмедходжич
13Янник Герхардт
43′
17Расмус Бенгтссон
14Адмир Мехмеди
7Фуад Баширу
27Максимилиан Арнольд
14Андерс Кристиансен
9Ваут Вегхорст
22Ади Налич
70′
15Жером Руссийон
45′
10Исаак Телин
6Паулу Отавиу
23Маркус Антонссон
7Йосип Брекало
90′
8Арнор Траустасон
22′
33Даниэль Гинчек
5Серен Рикс
58′
24Ксавер Шлагер
71′
32Йо Инге Бергет
8Ренато Штеффен
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)5
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые0
13Фолы16
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяГедиминас Мажейка(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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