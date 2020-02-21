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01:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хет-трик Жоты помог «Вулверхэмптону» разгромить «Эспаньол» в матче ЛЕ

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Футболисты английского «Вулверхэмптона» разгромили испанский «Эспаньол» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в Вулверхэмптоне, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0. Хет-трик сделал Диогу Жота (15-я, 67-я и 81-я минуты), еще один гол забил Рубен Невеш (52).

Ответная игра состоится в Испании 27 февраля.

Результаты других матчей:

«Байер» (Германия) — «Порту» (Португалия) — 2:1,

Во время загрузки произошла ошибка.

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Брага» (Португалия) — 3:2,

«Рома» (Италия) — «Гент» (Бельгия) — 1:0.

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