Хет-трик Жоты помог «Вулверхэмптону» разгромить «Эспаньол» в матче ЛЕ
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Футболисты английского «Вулверхэмптона» разгромили испанский «Эспаньол» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Футболисты английского «Вулверхэмптона» разгромили испанский «Эспаньол» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в Вулверхэмптоне, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0.
Ответная игра состоится в Испании 27 февраля.
Результаты других матчей:
«Байер» (Германия) — «Порту» (Португалия) — 2:1,
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Брага» (Португалия) — 3:2,
«Рома» (Италия) — «Гент» (Бельгия) — 1:0.