«Брюгге» не зря троллил «МЮ», «Зальцбург» безнадежен без Холанна

Миньоле — первый после Гильерме

«Брюгге» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1 (Деннис, 15 — Марсьяль, 36)

Еще до стартового свистка два клуба отличились в соцсетях. Начало осталось за «красными дьяволами», которые в Twitter напомнили о предыдущем визите в Брюгге и хет-трике Уэйна Руни (4:0). Дело было в отборочном раунде Лиги чемпионов-2015/16, и бельгийцы в ответ заметили: «Это вечер Лиги чемпионов. Мы последний раз были там в декабре. А вы?».

Случись с хозяевами новый провал, им бы данный твит обязательно припомнили. Однако между самоуверенностью и уверенностью в своих силах есть существенная разница. И стоит ли бояться «МЮ», если осенью ты сыграл вничью на «Сантьяго Бернабеу», а могучий «Реал» спасся от поражения на последних минутах? Тогда головной болью для соперника стал Деннис, еще два года назад выступавший за луганскую «Зарю». Теперь имя нигерийца запомнят в Англии. Хотя, скорее там будут склонять на все лады голкипера Ромеро. Побежав страховать защитников в не требовавшей того ситуации, аргентинец подарил гол сопернику.

Автором голевой передачи стал Миньоле, и для Лиги Европы это редкое событие. Предыдущий ассистентский балл в сентябре 2015-го в игре со «Спортингом» заработал страж ворот «Локомотива» Гильерме. И пусть «МЮ» еще в первом тайме отыгрался после ответной грубой ошибки соперника, «Брюгге» имеет полное право занести ничью себе в плюс. А чьи шутки в итоге окажутся смешнее, поймем через неделю на «Олд Траффорд».

Хороший форвард и плохой актер

«Хетафе» — «Аякс» — 2:0 (Дейверсон, 37. Кенеди, 90+3)

Игравшие без травмированного Промеса амстердамцы выглядели бледно и впервые под началом Эрика тен Хага не нанесли ни одного удара в первом тайме еврокубкового матча. Не безупречна была и оборона «Аякса», где с первых минут появился Блинд. В декабре у него обнаружились проблемы с сердцем, потребовавшие установки подкожного дефибриллятора, и матч с «Хетафе» стал для защитника первым в стартовом составе.

Ну, а самые жаркие дискуссии в этот вечер вызвало поведение открывшего счет Дейверсона. Только в январе переехавший в Европу бразилец решил продемонстрировать трибунам тату, на котором изображена его невеста. А так как случилось это около сектора с голландскими фанатами, у кого-то не выдержали нервы, и в форварда полетела зажигалка. Это, бесспорно, плохо, но после легкого касания Дейверсон рухнул на газон, словно его подстрелили.

Прямо скажем, актер из него получился бездарный, однако судьи поверили, из-за чего игра была прервана почти на пять минут. Возможно, это именно тот случай, когда победителей судят. Но свои болельщики Дейверсона вряд ли упрекнут: в момент замены ему устроили овацию, а в Амстердам «Хетафе» отправится с перевесом в два мяча.

Пока же на показательные страдания другого футболиста испанской команды — Ньома — ответил Бабел, исполнивший целую пантомиму. Голландец рухнул рядом и стал кататься по газону, после чего картинно захромал синхронно с соперником. Похоже, через неделю у «Аякса» не будет проблем с мотивацией.

Добродушные «канониры»

«Олимпиакос» — «Арсенал» — 0:1 (Ляказетт, 81)

Пауза, о которой в Англии мечтали многие, не всем пошла на пользу. «Ливерпуль», например, после каникул не был похож на себя. Тревожил перерыв в 15 дней и наставника «канониров» Микеля Артету, который пообещал выставить в Пирее только максимально готовых на данный момент футболистов. В итоге вместо молодежной версии времен Унаи Эмери и группового турнира лондонцы использовали всех лучших. В том числе и Гендузи, который поскандалил с главным тренером и в дисциплинарных целях был отстранен на один матч.

А перед началом матча «Арсенал» очаровал Грецию простым человеческом поступком. Увидев растерявшегося на ответственной церемонии юного маскота, футболисты пригласили его попозировать для командного фото. А вот результат болельщиков «Олимпиакоса» не порадовал. Красивейшая комбинация с участием Обамеянга и Сака завершилась ударом Ляказетта с полутора метров. После этого англичане окончательно вышли из отпускного состояния и едва не увезли домой крупную победу.

Кто-то теряет, кто-то находит

«Айнтрахт» — «Зальцбург» — 4:1 (Камада, 12, 43, 53. Костич, 56 — Хван Хи Чан, 85, с пенальти)

«Лудогорец» — «Интер» — 0:2 (Эриксен, 71. Лукаку, 90+5, с пенальти)

Чемпионы Австрии здорово пошумели в первом в своей истории групповом турнире Лиги чемпионов. Отличными получились и финансовые показатели, так как к премиальным от УЕФА добавились деньги за трансферы выросших в цене футболистов. Ушли всего два человека, но если речь идет о таких мастерах, как Холанн и Минамино, это больше, чем половина команды. Или — две трети великолепной атакующей тройки, от которой остался только Хван Хи Чан. Кореец своей гол в итоге забил, однако реализованный им пенальти лишь сохранил подобие интриги перед ответным матчем с великолепно сыгравшим «Айнтрахтом», у которого озарение снизошло на оформившего хет-трик японца Камаду.

«Интер» — абсолютная противоположность «Зальцбурга». Миланцы зимой усиливались в прицелом на борьбу за скудетто и успешную европейскую кампанию. Тем более, Лига Европы поможет в адаптации новичков, с которыми связаны долгосрочные планы Антонио Конте. Прежде всего, вырвавшегося из золотой английской клетки Эриксена. Датчанин еще покажет себя в итальянском чемпионате, а пока он открыл счет голам в игре против «Лудогорца». Судя по комбинации, Эриксен уже нашел общий язык с Лукаку. Тот, в свою очередь, стал первым за 15 лет футболистом, который забивает в шести кряду матчах второго по статусу еврокубка. Тогда Алан Ширер не уходил с поля без гола на протяжении восьми игр.

Первые вопросы к ВАР

«Байер» — «Порту» — 2:1 (Аларио, 29. Хавертц, 57, с пенальти — Диас, 73)

В Лиге Европы начали работу видеоарбитры, и первые вопросы к ним уже возникли. В Леверкузене судьи не сразу разобрались с легитимностью гола Аларио. Подробно эту ситуацию разобрал наш эксперт по судейству Александр Бобров.

В случае со вторым забитым мячом бригада арбитров сработала согласованнее. В момент исполнения пенальти отразивший удар голкипер «драконов» Марчесин покинул линию ворот, и его подвиг оказался напрасным. Некоторые, впрочем, посчитали, что нарушение вратаря стало следствием переступа Хаверца. Вторую же попытку немец использовал обычным ударом.

Это уже не изменить, тогда как шансы «Порту» на выход в следующий круг повысились с появлением Зе Луиша. Бывший спартаковец сначала предпринял неудачную попытку забить ударом через себя, а потом при розыгрыше штрафного стал соавтором гола Диаса.

Герои на Британских островах

«Вулверхэмптон» — «Эспаньол» — 4:0 (Диогу Жота, 15, 67, 81. Рубен Невес, 52)

«Рейнджерс» — «Брага» — 3:2 (Хаджи, 67, 82. Арибо, 75 — Франсержиу, 11. Абель Руис, 59)

Два невероятно ярких матча прошли в Англии и Шотландии. По итогам одной из встреч можно констатировать, что у «Рейнджерс» характер их главного тренера Стивена Джеррарда. По истечения часа игры шотландцы уступали дома со счетом 0:2, но четверти часа им хватило, чтобы забить три мяча. В том числе и стараниями «джерс» соперник России в таблице коэффициентов УЕФА Португалия проиграла три матча из четырех.

В Вулверхэмптоне же драмой и не пахло, так как возглавляемые бывшим вратарем московского «Динамо» Нуну «волки» мертвой хваткой вцепились в «Эспаньол». Героями вечера стали Диогу Жота и Рубен Невес. Первый сделал в текущем турнире второй хет-трик подряд, а второй забил лучший гол вечера. Португалец с лета отправил мяч в сетку, поймав его на грудь после выноса из штрафной.

Остальные результаты:

«Спортинг» — «Истанбул ББ» — 3:1 (Коатес, 3. Шпорар, 44. Вьетто, 51 — Вишча, 77, с пенальти)

«Копенгаген» — «Селтик» — 1:1 (Ндой, 52 — Эдуар, 14)

ЧФР — «Севилья» — 1:1 (Дяк, 59, с пенальти — Эн-Несири, 82)

«Шахтер» — «Бенфика» — 2:1 (Алан Патрик, 56. Коваленко, 72 — Таварес, 62)

АПОЭЛ — «Базель» — 0:3 (Петретта, 16. Штокер, 53. Артур Кабрал, 66)

АЗ — ЛАСК — 1:1 (Копмайнерс, 86, с пенальти — Рагуж, 26)

«Вольфсбург» — «Мальме» — 2:1 (Брекало, 49. Мехмеди, 62 — Телин, 47, с пенальти)

«Рома» — «Гент» — 1:0 (Карлес Перес, 13).