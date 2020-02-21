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16:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Холанд признан игроком недели в Лиге чемпионов

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в футбольной Лиге чемпионов, сообщается на официальной странице турнира в Twitter.

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Источник: AP 2020

«Боруссия» во вторник победила французский «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:1, норвежский форвард стал автором обоих голов «желто-черных».

В текущем сезоне 19-летний Холанд забил за «Боруссию», в которую перешел в конце 2019 года, 11 голов в семи матчах во всех турнирах.

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