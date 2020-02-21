Холанд признан игроком недели в Лиге чемпионов

«Боруссия» во вторник победила французский «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:1, норвежский форвард стал автором обоих голов «желто-черных».

В текущем сезоне 19-летний Холанд забил за «Боруссию», в которую перешел в конце 2019 года, 11 голов в семи матчах во всех турнирах.