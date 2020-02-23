СМИ: Эден Азар пропустит матчи с «Манчестер Сити» и «Барселоной»
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар пропустит
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар пропустит
Азар получил травму в субботу в матче чемпионата Испании с «Леванте» (0:1). «Реал» в воскресенье на своем официальном сайте объявил, что у футболиста выявлена трещина в малоберцовой кости. Мадридский клуб не назвал сроков восстановления 29-летнего игрока. По данным As, полузащитник сборной Бельгии пропустит минимум два месяца.
«Реал» сыграет с «Манчестер Сити» 26 февраля и 17 марта. Встреча с «Барселоной» состоится 1 марта.
В нынешнем сезоне Азар забил один мяч в 15 матчах за «Реал».