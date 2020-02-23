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15:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Эден Азар пропустит матчи с «Манчестер Сити» и «Барселоной»

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар пропустит из-за травмы матчи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» и игру чемпионата Испании с «Барселоной», сообщает As.

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Источник: Reuters

Азар получил травму в субботу в матче чемпионата Испании с «Леванте» (0:1). «Реал» в воскресенье на своем официальном сайте объявил, что у футболиста выявлена трещина в малоберцовой кости. Мадридский клуб не назвал сроков восстановления 29-летнего игрока. По данным As, полузащитник сборной Бельгии пропустит минимум два месяца.

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«Реал» сыграет с «Манчестер Сити» 26 февраля и 17 марта. Встреча с «Барселоной» состоится 1 марта.

В нынешнем сезоне Азар забил один мяч в 15 матчах за «Реал».

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Матч «Барсы» и «Реала» закончился нулями
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