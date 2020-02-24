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24 февраля, источник: Спорт РИА Новости

Матч «Интера» в Лиге Европы пройдет без зрителей из-за коронавируса

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Ответный матч 1/16 финала футбольной Лиги Европы между итальянским «Интером» и болгарским «Лудогорцем» пройдет без зрителей, сообщается на официальном сайте «Лудогорца».

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Источник: Reuters

«УЕФА официально объявил, что матч с “Интером” 27 февраля на “Сан-Сиро” пройдет за закрытыми дверями. Ранее миланский клуб отправил письмо в адрес “Лудогорца”, сообщив, что городские органы здравоохранения разрешили провести матч без болельщиков», — говорится в сообщении.

Футбол

Лига Европы 2019/2020
1/16 финала, 27.02.2020, 23:00

Интер-Лудогорец-
Вспышка коронавируса на севере Италии привела в общей сложности к 219 случаям заражения. Жертвами вируса стали шесть человек.

Власти полностью изолировали 11 населенных пунктов на севере страны, в которых проживает в общей сложности более 50 тысяч человек. Тем, кто решит выехать из закрытого города раньше окончания карантина, в Италии грозит тюремное заключение сроком до трех месяцев.

В воскресенье из-за эпидемии были отменены и перенесены на неопределенные даты четыре матча серии А: «Аталанта» — «Сассуоло», «Верона» — «Кальяри», «Торино» — «Парма» и «Интер» — «Сампдория».

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23 февраля© Ньюстюб
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