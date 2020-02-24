Матч «Интера» в Лиге Европы пройдет без зрителей из-за коронавируса

Источник: Reuters

«УЕФА официально объявил, что матч с “Интером” 27 февраля на “Сан-Сиро” пройдет за закрытыми дверями. Ранее миланский клуб отправил письмо в адрес “Лудогорца”, сообщив, что городские органы здравоохранения разрешили провести матч без болельщиков», — говорится в сообщении.

Футбол Лига Европы 2019/2020 1/16 финала, 27.02.2020, 23:00 Интер - Лудогорец -

Вспышка коронавируса на севере Италии привела в общей сложности к 219 случаям заражения. Жертвами вируса стали шесть человек.

Власти полностью изолировали 11 населенных пунктов на севере страны, в которых проживает в общей сложности более 50 тысяч человек. Тем, кто решит выехать из закрытого города раньше окончания карантина, в Италии грозит тюремное заключение сроком до трех месяцев.