Матч «Интера» в Лиге Европы пройдет без зрителей из-за коронавируса

«УЕФА официально объявил, что матч с “Интером” 27 февраля на “Сан-Сиро” пройдет за закрытыми дверями. Ранее миланский клуб отправил письмо в адрес “Лудогорца”, сообщив, что городские органы здравоохранения разрешили провести матч без болельщиков», — говорится в сообщении.
Вспышка коронавируса на севере Италии привела в общей сложности к 219 случаям заражения. Жертвами вируса стали шесть человек.
Власти полностью изолировали 11 населенных пунктов на севере страны, в которых проживает в общей сложности более 50 тысяч человек. Тем, кто решит выехать из закрытого города раньше окончания карантина, в Италии грозит тюремное заключение сроком до трех месяцев.
В воскресенье из-за эпидемии были отменены и перенесены на неопределенные даты четыре матча серии А: «Аталанта» — «Сассуоло», «Верона» — «Кальяри», «Торино» — «Парма» и «Интер» — «Сампдория».