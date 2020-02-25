Гаттузо vs Сетьен, Лэмпард vs Флик: главные интриги вторника в Лиге чемпионов
Тренеры всех четырех команд, играющих сегодня в 1/8 финала Лиги чемпионов, дебютируют в
Тренеры всех четырех команд, играющих сегодня в 1/8 финала Лиги чемпионов, дебютируют в
Предвкушение больших матчей — а в
Эти нюансы, бесспорно, важны, но, кажется, в матчах вторника больше всего вопросов будет к тренерской работе. А точнее, к готовности стоящих у руля людей к управлению командами при максимально возможном уровне психологического давления. Эта тема чрезвычайно актуальна потому, что для каждого из четырех тренеров это будет дебют в
Дженнаро Гаттузо дважды выигрывал турнир, только футболист и тренер — разные профессии. И нынешний «Наполи», при всем уважении к Инсинье и Мертенсу, по составу далек от «Милана» золотой поры. И хотя неаполитанцы приходят в себя после увольнения Карло Анчелотти и потихоньку подтягиваются в группе лидеров серии А, они объективно остаются аутсайдерами в своей паре. А их наставник — самый уязвимый из числа продолжающих европейскую кампанию коллег.
Но кто готов поручиться за Кике Сетьена, который до 61 года не работал с
В чемпионской лиге требуется нечто большее, чем просто набор классных футболистов. Как минимум, харизма. Гаттузо, при желании может ей поделиться и ничего при этом не потеряет. Осталось приложить к этому
Главное — предложить
Тем интереснее обещает стать дуэль Лэмпарда с Ханси Фликом, которого, кажется, многие недооценивают. Бывший помощник Йоахима Лева на триумфальном для Германии ЧМ-2014 полтора десятка лет не работал главным тренером. А после мирового первенства и вовсе ушел на административную работу. Но вдруг выяснилось, что он едва ли не идеальный тренер для «Баварии».
Перед зимним перерывом в бундеслиге из его должности исчезла приставка «и.о.». Пока — до конца сезона, однако с каждым выигранным матчем шансы Флика на полноценный контракт растут. Руководство не скрывает восторга от того, как славящийся умением ладить с футболистами Ханси находит баланс между молодежью и сожравшими уже не одного тренера ветеранами. Его все чаще сравнивают с Юппом Хайнкесом, который и сам лестно отзывается о своем наследнике.
Флик, отметивший вчера 55-й день рождения, предложил массу интересных тактических идей, приняв которые, «Бавария» обрела привычную мощь. Осталось понять — как все это работает в Лиге чемпионов. То же самое можно сказать про Гаттузо, Сетьена и Лэмпарда.