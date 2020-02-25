Гаттузо vs Сетьен, Лэмпард vs Флик: главные интриги вторника в Лиге чемпионов

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Предвкушение больших матчей — а в плей-офф Лиги чемпионов других не бывает — всегда начинается с оценки шансов. Набор параметров, которые при этом используются, примерно одинаков. Начинаешь с эмоционального, отталкиваясь от статуса клуба, сравнения составов и количество звезд. Потом углубляешься в детали, оценивая текущее состояние, тактику, последние результаты и кадровые потери. Понятно же, что «Барселона» с Суаресом на острие играет иначе, чем без него, а оборона «Наполи» теряет в основательности без Кулибали.

Эти нюансы, бесспорно, важны, но, кажется, в матчах вторника больше всего вопросов будет к тренерской работе. А точнее, к готовности стоящих у руля людей к управлению командами при максимально возможном уровне психологического давления. Эта тема чрезвычайно актуальна потому, что для каждого из четырех тренеров это будет дебют в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов 2019/2020 1/8 финала, 25.02.2020, 23:00 Наполи - Барселона -

Дженнаро Гаттузо дважды выигрывал турнир, только футболист и тренер — разные профессии. И нынешний «Наполи», при всем уважении к Инсинье и Мертенсу, по составу далек от «Милана» золотой поры. И хотя неаполитанцы приходят в себя после увольнения Карло Анчелотти и потихоньку подтягиваются в группе лидеров серии А, они объективно остаются аутсайдерами в своей паре. А их наставник — самый уязвимый из числа продолжающих европейскую кампанию коллег.

Но кто готов поручиться за Кике Сетьена, который до 61 года не работал с топ-клубами, а с полюбившимся за почти барселонский стиль «Бетисом» два года назад вылетел в первом же раунде плей-офф Лиги Европы всего лишь от «Ренна»? У Эрнесто Вальверде еврокубкового опыта было не в пример больше, только закончилось все «Ромой» и «Ливерпулем». И Месси, чьим покером в последнем туре ла лиги сейчас все восхищаются, у предшественника Сетьена тоже был.

В чемпионской лиге требуется нечто большее, чем просто набор классных футболистов. Как минимум, харизма. Гаттузо, при желании может ей поделиться и ничего при этом не потеряет. Осталось приложить к этому что-то нетривиальное в футбольном плане, потому что Лига чемпионов — это соперничество идей. Абсолютного эталона здесь не существует, и на смену комбинационным кружевам «Барселоны» времен Хосепа Гвардьолы может прийти заточенный на результат «Интер» Жозе Моуринью.

Лига чемпионов 2019/2020 1/8 финала, 25.02.2020, 23:00 Челси - Бавария -

Главное — предложить что-то оригинальное и свежее сегодня, и, кажется, самой интересной в этом плане парой 1/8 финала может стать противостояние «Челси» с «Баварией». Конечно, все будут вспоминать, как восемь лет назад еще в качестве капитана синих Фрэнк Лэмпард испортил мюнхенцам домашний финал чемпионской лиги. Как и тогда, «Челси» не считается фаворитом, но лондонцы молоды и задорны, а их наставник в больших матчах уже показывал себя сильным тактиком.

Тем интереснее обещает стать дуэль Лэмпарда с Ханси Фликом, которого, кажется, многие недооценивают. Бывший помощник Йоахима Лева на триумфальном для Германии ЧМ-2014 полтора десятка лет не работал главным тренером. А после мирового первенства и вовсе ушел на административную работу. Но вдруг выяснилось, что он едва ли не идеальный тренер для «Баварии».

Перед зимним перерывом в бундеслиге из его должности исчезла приставка «и.о.». Пока — до конца сезона, однако с каждым выигранным матчем шансы Флика на полноценный контракт растут. Руководство не скрывает восторга от того, как славящийся умением ладить с футболистами Ханси находит баланс между молодежью и сожравшими уже не одного тренера ветеранами. Его все чаще сравнивают с Юппом Хайнкесом, который и сам лестно отзывается о своем наследнике.