«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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В составе хозяев забитым мячом отметился Дрис Мертенс (30-я минута), у гостей отличился Антуан Гризманн (57). В конце матча с поля был удален полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль, получивший две желтые карточки в течение минуты.

Мертенс забил за «Наполи» 121-й гол и сравнялся по этому показателю с Мареком Гамшиком. Игроки делят первое место в списке лучших бомбардиров в истории команды.

«Наполи» и «Барселона» не проигрывают в текущем сезоне Лиги чемпионов. Предыдущее поражение «Наполи» в турнире датировано 11 декабря 2018 года, команда тогда на групповом этапе уступила английскому «Ливерпулю» со счетом 0:1. «Барселона» свое последнее поражение в Лиге чемпионов также потерпела от «Ливерпуля» — 7 мая 2019 года испанцы уступили со счетом 0:4 в ответном матче полуфинала и не смогли пробиться в финал.

Для главного тренера «Наполи» Дженнаро Гаттузо и наставника «Барселоны» Кике Сетьена этот матч стал первым в Лиге чемпионов. На стадии плей-офф впервые друг против друга встретились тренеры — дебютанты турнира.