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01:15 (мск), источник: ТАСС

«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 26 февраля. Итальянский футбольный клуб «Наполи» сыграл вничью с испанской «Барселоной» со счетом 1:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Неаполе.

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Источник: Reuters

В составе хозяев забитым мячом отметился Дрис Мертенс (30-я минута), у гостей отличился Антуан Гризманн (57). В конце матча с поля был удален полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль, получивший две желтые карточки в течение минуты.

Мертенс забил за «Наполи» 121-й гол и сравнялся по этому показателю с Мареком Гамшиком. Игроки делят первое место в списке лучших бомбардиров в истории команды.

«Наполи» и «Барселона» не проигрывают в текущем сезоне Лиги чемпионов. Предыдущее поражение «Наполи» в турнире датировано 11 декабря 2018 года, команда тогда на групповом этапе уступила английскому «Ливерпулю» со счетом 0:1. «Барселона» свое последнее поражение в Лиге чемпионов также потерпела от «Ливерпуля» — 7 мая 2019 года испанцы уступили со счетом 0:4 в ответном матче полуфинала и не смогли пробиться в финал.

Для главного тренера «Наполи» Дженнаро Гаттузо и наставника «Барселоны» Кике Сетьена этот матч стал первым в Лиге чемпионов. На стадии плей-офф впервые друг против друга встретились тренеры — дебютанты турнира.

Ответный матч пройдет в Барселоне 18 марта.

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Наполи
1:1
Первый тайм: 1:0
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала25.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)San Paolo, 44388 зрителей
Главные тренеры
Дженнаро ГаттузоКике Сетьен
Голы
Дрис Мертенс(Петр Зелиньски)30′
Антуан Гризманн(Нелсон Семеду)57′
Составы команд
25Давид Оспина
1Марк-Андре тер Штеген
6Мариу Руй
89′
2Нелсон Семеду
19Никола Максимович
23Самюэль Юмтити
22Джованни Ди Лоренцо
24Хуниор Фирпо
44Константинос Манолас
5Серхио Бускетс
49′
8Фабиан Руис
21Френки де Йонг
20Петр Зелиньски
22Артуро Видаль
89′89′
24Лоренцо Инсинье
61′
10Лионель Месси
66′
4Диего Демме
80′
3Жерар Пике
90′
5Маркес Лоурейру Аллан
15Клеман Лангле
7Хосе Кальехон
74′
4Иван Ракитич
56′
21Маттео Политано
8Артур
14Дрис Мертенс
54′
17Антуан Гризманн
83′87′
99Аркадиуш Милик
31Ансу Фати
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)7
4Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
2Угловые1
7Фолы13
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Брих(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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