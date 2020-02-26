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01:24 (мск), источник: ТАСС

«Бавария» разгромила «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 26 февраля. Германский футбольный клуб «Бавария» на выезде обыграл английский «Челси» со счетом 3:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

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Источник: AP 2020

Голами отметились Серж Гнабри (51-я и 54-я минуты встречи) и Роберт Левандовский (76). Защитник лондонцев Маркос Алонсо был удален на 83-й минуте матча. На 50-й минуте хавбек «Челси» Жоржиньо получил желтую карточку, которая стала для него третьей в текущем розыгрыше турнира, в связи с этим он пропустит ответную игру.

В прошлый раз Гнабри забивал в Лиге чемпионов 1 октября в гостевом матче против «Тоттенхэма» (7:2), который также, как и сегодняшняя встреча, прошел в Лондоне. Тогда германский футболист отличился четыре раза. Левандовски забил 11-й мяч в нынешнем розыгрыше турнира и возглавил список бомбардиров. Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер вышел на четвертое место по количеству матчей в Лиге чемпионов среди вратарей (107), больше него в турнире сыграли только Икер Касильяс (177), Джанлуиджи Буффон (123) и Петр Чех (111).

«Бавария» не проигрывает в гостях в Лиге чемпионов на протяжении 13 встреч (10 побед, 3 ничьи). В последний раз команды пересекались друг с другом в главном европейском турнире в сезоне-2011/2012, где в Мюнхене «Бавария» на своем стадионе уступила в финале турнира «Челси» (1:1, 3:4 — по пенальти).

Ответный матч команд пройдет 18 марта.

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Челси
0:3
Первый тайм: 0:0
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала25.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Stamford Bridge, 36761 зритель
Главные тренеры
Фрэнк ЛэмпардХанс-Дитер Флик
Голы
Серж Гнабри(Роберт Левандовски)51′
Серж Гнабри(Роберт Левандовски)54′
Роберт Левандовски(Альфонсо Дэйвис)76′
Составы команд
13Вилли Кабальеро
1Мануэль Нойер
2Антонио Рюдигер
5Бенжамен Павар
4Андреас Кристенсен
19Альфонсо Дэйвис
24Рис I Джеймс
17Джером Боатенг
3Маркос Алонсо
83′
27Давид Алаба
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
49′
32Джошуа Киммих
50′
17Матео Ковачич
25Томас Мюллер
19Мэйсон Маунт
9Роберт Левандовски
28Сесар Аспиликуэта
73′
22Серж Гнабри
85′
11Родригес Педро
24Корентен Толиссо
8Росс Баркли
61′
29Кингсли Коман
66′
10Виллиан
10Филиппе Коутинью
18Оливье Жиру
61′
6Тиагу Алькантара
45+1′90′
9Тэмми Абрахам
18Леон Горецка
Статистика
1Желтые карточки2
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)15
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
7Фолы11
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяКлеман Тюрпен(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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