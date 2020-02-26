«Челси» потерпел самое крупное поражение в еврокубках

Кроме того, это первое домашнее поражение «Челси» в матче с немецкой командой. Ещё одна печальная статистика для команды Фрэнка Лэмпарда: в этом сезоне «Челси» проиграл на «Стэмфорд Бридж» восемь матчей во всех турнирах, это худший показатель команды с сезона-1985/1986, сообщает Opta.