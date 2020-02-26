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08:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» потерпел самое крупное поражение в еврокубках

Поражение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (0:3) стало для лондонского «Челси» самым крупным на домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж» за всё время выступления команды в еврокубках.

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Источник: AP 2020

Кроме того, это первое домашнее поражение «Челси» в матче с немецкой командой. Ещё одна печальная статистика для команды Фрэнка Лэмпарда: в этом сезоне «Челси» проиграл на «Стэмфорд Бридж» восемь матчей во всех турнирах, это худший показатель команды с сезона-1985/1986, сообщает Opta.

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Ответный матч между «Баварией» и «Челси» состоится 18 марта на мюнхенском стадионе «Альянц Арена». Ближайший домашний матч «Челси» проведёт 3 марта. В 1/16 финала Кубка Англии лондонская команда примет на «Стэмфорд Бридж» «Ливерпуль».

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Челси
0:3
Первый тайм: 0:0
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала25.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Stamford Bridge, 36761 зритель
Главные тренеры
Фрэнк ЛэмпардХанс-Дитер Флик
Голы
Серж Гнабри(Роберт Левандовски)51′
Серж Гнабри(Роберт Левандовски)54′
Роберт Левандовски(Альфонсо Дэйвис)76′
Составы команд
13Вилли Кабальеро
1Мануэль Нойер
2Антонио Рюдигер
5Бенжамен Павар
4Андреас Кристенсен
19Альфонсо Дэйвис
24Рис I Джеймс
17Джером Боатенг
3Маркос Алонсо
83′
27Давид Алаба
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
49′
32Джошуа Киммих
50′
17Матео Ковачич
25Томас Мюллер
19Мэйсон Маунт
9Роберт Левандовски
28Сесар Аспиликуэта
73′
22Серж Гнабри
85′
11Родригес Педро
24Корентен Толиссо
8Росс Баркли
61′
29Кингсли Коман
66′
10Виллиан
10Филиппе Коутинью
18Оливье Жиру
61′
6Тиагу Алькантара
45+1′90′
9Тэмми Абрахам
18Леон Горецка
Статистика
1Желтые карточки2
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)15
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины1
3Угловые5
7Фолы11
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяКлеман Тюрпен(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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