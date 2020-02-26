Венгер предложил отменить правило выездного гола в еврокубках

«Команды играют дома с мыслью, что каждый пропущенный гол — это наполовину вылет. Порой возникает ощущение, что это правило становится большой помехой, потому что на своём поле футболисты вынуждены атаковать, но при этом осторожно играть в обороне. Я давно предлагал избавиться от правила выездного гола хотя бы до дополнительного времени, потому что в современном футболе мяч, забитый в гостях, имеет слишком большое значение. Присутствие этого правила больше нельзя ничем объяснить. Оно было введено, когда гостевой матч мог не показываться на телевидении, а поля были плохими. Думаю, отмена правила стала бы хорошим решением», — цитирует Венгера Mirror со ссылкой на beIN Sports.