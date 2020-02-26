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22:31 (мск), источник: ТАСС

«Рейнджерс» победил «Брагу» и впервые за девять лет вышел в 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 26 февраля. Шотландский футбольный клуб «Рейнджерс» в гостях обыграл со счетом 1:0 португальскую «Брагу» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующий раунд турнира.

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Источник: Reuters

Единственный гол на 61-й минуте забил Райан Кент. В компенсированное к первому тайму время голкипер «Браги» Матеус отбил пенальти в исполнении Яниса Хаджи.

В первой встрече Хаджи, который является сыном румынского футболиста Георге Хаджи, отметился дублем. Игра в Глазго завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Лига Европы 2019/2020
1/16 финала, 20.02.2020, 23:00

Рейнджерс3Брага2

Последний раз «Рейнджерс» выходил в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2010/11, до того, как клуб был признан банкротом. «Рейнджерс» начал сезон-2012/13 в четвертом по силе дивизионе Шотландии, команда вернулась в премьер-лигу в сезоне-2016/17. С мая 2018 года «Рейнджерс» тренирует бывший капитан английского «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

Другие матчи 1/16 финала пройдут в четверг.

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0:1
Первый тайм: 0:0
Рейнджерс
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала26.02.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Municipal de Braga
Главные тренеры
Рубен АморимСтивен Джеррард
Голы
Райан Кент(Янис Хаджи)61′
Нереализованные пенальти
Янис Хаджи45+1′
Составы команд
1Матеус
1Алан Макгрегор
5Нуну Секейра
2Джеймс Таверньер
36Бруну Виана
4Джордж Эдмундсон
47Рикарду Эсгайю
89′
6Коннор Голдсон
27Франсержиу
31Борна Баришич
20Жоау Паулу Паулинью
8Райан Джэк
21Рикарду Орта
10Стивен Дэйвис
77Тринкан
37Скотт Эрфилд
34Раул Силва
53′
14Райан Кент
90Галену
7Янис Хаджи
72′
92Давид Карму
47′64′
17Джо Арибо
9Абель Руис
90+4′
28Флориан Камбери
73′78′
60Жоау Пальинья
45′
11Олувасейи Оджо
17Жоау Новаиш
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)9
2Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
11Угловые3
10Фолы12
0Офсайды9
Судейская бригада
Главный судьяАндреас Экберг(Швеция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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