«Рейнджерс» победил «Брагу» и впервые за девять лет вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Единственный гол на 61-й минуте забил Райан Кент. В компенсированное к первому тайму время голкипер «Браги» Матеус отбил пенальти в исполнении Яниса Хаджи.
В первой встрече Хаджи, который является сыном румынского футболиста Георге Хаджи, отметился дублем. Игра в Глазго завершилась победой хозяев со счетом 3:2.
Последний раз «Рейнджерс» выходил в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2010/11, до того, как клуб был признан банкротом. «Рейнджерс» начал сезон-2012/13 в четвертом по силе дивизионе Шотландии, команда вернулась в премьер-лигу в сезоне-2016/17. С мая 2018 года «Рейнджерс» тренирует бывший капитан английского «Ливерпуля» Стивен Джеррард.
Другие матчи 1/16 финала пройдут в четверг.