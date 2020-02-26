«Рейнджерс» победил «Брагу» и впервые за девять лет вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Единственный гол на 61-й минуте забил Райан Кент. В компенсированное к первому тайму время голкипер «Браги» Матеус отбил пенальти в исполнении Яниса Хаджи.

В первой встрече Хаджи, который является сыном румынского футболиста Георге Хаджи, отметился дублем. Игра в Глазго завершилась победой хозяев со счетом 3:2.