Спасет ли Промес «Аякс», а Зе Луиш — «Порту»?

Источник: Reuters

По большому счету в некоторых парах ответные матчи — пустая формальность. Особенно в случае с «Интером», который из-за распространения в Италии коронавируса проведет игру с «Лудогорцем» при пустых трибунах. Единственная польза от этой игры — получение опыта матчей без зрителей. Потому что уже в воскресенье в камерной обстановке миланцам предстоит провести главный матч серии А в гостях с «Ювентусом».

Пустые трибуны в Милане, вера в успех в Амстердаме

Лига Европы 2019/2020 1/16 финала, 27.02.2020, 23:00 Интер - Лудогорец -

Фактически команда Антонио Конте, как и полагается недавнему участнику Лиги чемпионов, решила все вопросы в своей паре еще во время визита в Болгарию. Хотя, сам по себе статус ничего не гарантирует. «Интер» сейчас в отличной форме, тогда как остановившийся прошлой весной в шаге от финала чемпионской лиги «Аякс» рискует завершить свою европейскую кампанию уже в феврале.

Первая проблема амстердамцев — крайне неудобный соперник в лице «Хетафе». Команда из пригорода Мадрида проводит невероятный сезон и держится в группе лидеров ла лиги, а ее не совсем типичный для Испании стиль крайне неудобен для легких и романтичных соперников. В групповом раунде это в полной мере ощутил на себе «Краснодар», а сейчас и «Аякс» проиграл первую встречу без особых шансов на успех.

Лига Европы 2019/2020 1/16 финала, 27.02.2020, 23:00 Аякс - Хетафе -

Пантомима Бабела, который передразнил слишком картинно страдавшего после банального единоборства соперника, едва ли не единственное, чем запомнились голландцы неделю назад. Да и на выходных команда Эрика тен Хага провела крайне неудачный матч национального первенства против «Хераклеса» (0:1), показав худшую в сезоне точность передач. Сейчас болельщики молятся на залечившего травму Промеса. Квинси с понедельника работает в общей группе, но тренерскому штабу еще предстоит решить, как справиться с потерей дисквалифицированного Тальяфико.

Уйдет ли Португалия в отрыв?

В свою очередь поклонники «Порту» верят, что Сержиу Консейсау на ответный матч с «Байером» выпустит Зе Луиша с первых минут. В Леверкузене бывший спартаковец начал игру на скамейке, и только после его выхода на замену «драконы» показали зубы. Резко повысивший их шансы на общий успех гостевой гол — прямая заслуга Зе Луиша, а с точки зрения турнирной стратегии история «Порту» практически идентична другим португальским клубам.

Лига Европы 2019/2020 1/16 финала, 27.02.2020, 20:55 Порту - Байер -

Как «Бенфика» в противостоянии с «Шахтером», так и «Брага» в гостях у «Рейнджерс» проиграли, забив на мяч меньше, но при этом отметились голами на чужих полях. То есть, трио недавних неудачников достаточно одного точного удара, чтобы открыть дорогу в следующий раунд. Вместе с тем, у португальцев сопоставимые по классу соперники, поэтому предсказать исход в этих парах невозможно. Но игравшей в среду «Браге» (0:1) не помогло отсутствие у Стивена Джеррарда его лучшего снайпера Морелоса, тогда как задачу «Порту» может облегчить операция, которую перенес на днях лидер атаки «Байера» Фолланд.