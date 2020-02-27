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01:29 (мск), источник: ТАСС

«Лион» дома обыграл «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 27 февраля. Французский «Лион» на своем поле со счетом 1:0 переиграл итальянский «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

Единственный гол на 31-й минуте забил Люка Тузар. Футболисты «Ювентуса» не нанесли ни одного удара в створ ворот.

«Ювентус» до этого не проигрывал французским командам в Лиге чемпионов на протяжении шести матчей (четыре победы, две ничьи). Последний раз клубы пересекались в сезоне-2016/17, тогда на групповом этапе итальянский клуб одержал гостевую победу (1:0) и сыграл вничью дома (1:1). Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не сумел забить впервые за десять матчей во всех турнирах.

Во время загрузки произошла ошибка.

В предыдущий раз «Ювентус» проигрывал в Лиге чемпионов 16 апреля прошлого года, уступив дома в ответной четвертьфинальной встрече нидерландскому «Аяксу» (1:2). С тех пор итальянцы одержали пять побед и один раз сыграли вничью на групповом этапе текущего розыгрыша.

Ответный матч должен пройти 17 марта в Турине. Часть футбольных матчей на севере Италии ранее была перенесена из-за вспышки коронавируса. Миланский «Интер» в четверг сыграет в Лиге Европы против болгарского «Лудогорца» при пустых трибунах.

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Лион
1:0
Первый тайм: 1:0
Ювентус
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала26.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres), 57335 зрителей
Главные тренеры
Руди ГарсияМаурицио Сарри
Голы
Люка Тузар(Уссем Ауар)31′
Составы команд
1Антони Лопеш
1Войчех Щенсны
5Джейсон Денайер
4Маттейс де Лигт
6Антониу Марселу
28′
12Алекс Сандру
20Фернанду де Оливейра Марсал
13Данилу
8Уссем Ауар
19Леонардо Бонуччи
29Люка Тузар
30Родриго Бентанкур
39Бруну Гимарайнс
7Криштиану Роналду
9Мусса Дембеле
10Пауло Дибала
14Лео Дюбуа
78′
5Миралем Пьянич
61′
23Кенни Тете
8Аарон Рэмси
21Карл Токо-Экамби
66′
25Адриен Рабьо
78′
7Мартен Террье
33Федерико Бернардески
27Максвел Гнали Корне
61′81′
16Хуан Куадрадо
70′
3Йоахим Аннерсен
21Гонсало Игуаин
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)15
2Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
5Угловые3
17Фолы8
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяХесус Хиль Мансано(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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