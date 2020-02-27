«Лион» дома обыграл «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Единственный гол на 31-й минуте забил Люка Тузар. Футболисты «Ювентуса» не нанесли ни одного удара в створ ворот.

«Ювентус» до этого не проигрывал французским командам в Лиге чемпионов на протяжении шести матчей (четыре победы, две ничьи). Последний раз клубы пересекались в сезоне-2016/17, тогда на групповом этапе итальянский клуб одержал гостевую победу (1:0) и сыграл вничью дома (1:1). Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не сумел забить впервые за десять матчей во всех турнирах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sZGZHq3yoGU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В предыдущий раз «Ювентус» проигрывал в Лиге чемпионов 16 апреля прошлого года, уступив дома в ответной четвертьфинальной встрече нидерландскому «Аяксу» (1:2). С тех пор итальянцы одержали пять побед и один раз сыграли вничью на групповом этапе текущего розыгрыша.