«Лион» дома обыграл «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
ТАСС, 27 февраля. Французский «Лион» на своем поле со счетом 1:0 переиграл итальянский «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
ТАСС, 27 февраля. Французский «Лион» на своем поле со счетом 1:0 переиграл итальянский «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Единственный гол на 31-й минуте забил Люка Тузар. Футболисты «Ювентуса» не нанесли ни одного удара в створ ворот.
«Ювентус» до этого не проигрывал французским командам в Лиге чемпионов на протяжении шести матчей (четыре победы, две ничьи). Последний раз клубы пересекались в сезоне-2016/17, тогда на групповом этапе итальянский клуб одержал гостевую победу (1:0) и сыграл вничью дома (1:1). Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не сумел забить впервые за десять матчей во всех турнирах.
В предыдущий раз «Ювентус» проигрывал в Лиге чемпионов 16 апреля прошлого года, уступив дома в ответной четвертьфинальной встрече нидерландскому «Аяксу» (1:2). С тех пор итальянцы одержали пять побед и один раз сыграли вничью на групповом этапе текущего розыгрыша.
Ответный матч должен пройти 17 марта в Турине. Часть футбольных матчей на севере Италии ранее была перенесена
|Руди Гарсия
|Маурицио Сарри
|Люка Тузар(Уссем Ауар)
|31′
|1
|Антони Лопеш
|1
|Войчех Щенсны
|5
|Джейсон Денайер
|4
|Маттейс де Лигт
|6
|Антониу Марселу
28′
|12
|Алекс Сандру
|20
|Фернанду де Оливейра Марсал
|13
|Данилу
|8
|Уссем Ауар
|19
|Леонардо Бонуччи
|29
|Люка Тузар
|30
|Родриго Бентанкур
|39
|Бруну Гимарайнс
|7
|Криштиану Роналду
|9
|Мусса Дембеле
|10
|Пауло Дибала
|14
|Лео Дюбуа
78′
|5
|Миралем Пьянич
61′
|23
|Кенни Тете
|8
|Аарон Рэмси
|21
|Карл Токо-Экамби
66′
|25
|Адриен Рабьо
78′
|7
|Мартен Террье
|33
|Федерико Бернардески
|27
|Максвел Гнали Корне
61′81′
|16
|Хуан Куадрадо
70′
|3
|Йоахим Аннерсен
|21
|Гонсало Игуаин
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|15
|2
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано(Испания)