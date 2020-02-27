«Манчестер Сити» обыграл «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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В составе победителей забитыми мячами отметились Габриэл Жезус (78-я минута) и Кевин Де Брёйне (83, с пенальти), у проигравших отличился Иско (60). На 86-й минуте с поля был удален защитник «Реала» Серхио Рамос. Для Рамоса это удаление стало четвертым в Лиге чемпионов, по этому показателю он делит первое место со шведом Златаном Ибрагимовичем и голландцем Эдгаром Давидсом. Де Брёйне забил 50-й гол за клуб во всех турнирах.

14 февраля УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два года начиная со следующего сезона из-за нарушений финансового фейр-плей, которые были совершены с 2012 по 2016 год. «Манчестер Сити» подал апелляцию на данное решение в Спортивный арбитражный суд.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DW5SOCMQ7JI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Команды провели пятый очный матч в Лиге чемпионов. В предыдущих четырех встречах «Реал» одержал две победы, еще два матча завершились вничью. В прошлый раз «Реал» и «Манчестер Сити» встречались в Лиге чемпионов на стадии полуфинала в сезона-2015/16, тогда по итогам двух матчей сильнее оказался «Реал», который впоследствии стал победителем турнира.

Нападающий «Реала» Карим Бензема провел 100-й матч в Лиге чемпионов в составе «Реала», став шестым игроком команды, достигшим данной отметки. Кроме того, «Реал» стал третьим клубом, который пропустил 200 голов в еврокубках после бельгийского «Андерлехта (218) и испанской «Барселоны» (209).