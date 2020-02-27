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11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
01:32 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 27 февраля. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» в гостях одержал победу над испанским «Реалом» со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде.

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В составе победителей забитыми мячами отметились Габриэл Жезус (78-я минута) и Кевин Де Брёйне (83, с пенальти), у проигравших отличился Иско (60). На 86-й минуте с поля был удален защитник «Реала» Серхио Рамос. Для Рамоса это удаление стало четвертым в Лиге чемпионов, по этому показателю он делит первое место со шведом Златаном Ибрагимовичем и голландцем Эдгаром Давидсом. Де Брёйне забил 50-й гол за клуб во всех турнирах.

14 февраля УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два года начиная со следующего сезона из-за нарушений финансового фейр-плей, которые были совершены с 2012 по 2016 год. «Манчестер Сити» подал апелляцию на данное решение в Спортивный арбитражный суд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Команды провели пятый очный матч в Лиге чемпионов. В предыдущих четырех встречах «Реал» одержал две победы, еще два матча завершились вничью. В прошлый раз «Реал» и «Манчестер Сити» встречались в Лиге чемпионов на стадии полуфинала в сезона-2015/16, тогда по итогам двух матчей сильнее оказался «Реал», который впоследствии стал победителем турнира.

Нападающий «Реала» Карим Бензема провел 100-й матч в Лиге чемпионов в составе «Реала», став шестым игроком команды, достигшим данной отметки. Кроме того, «Реал» стал третьим клубом, который пропустил 200 голов в еврокубках после бельгийского «Андерлехта (218) и испанской «Барселоны» (209).

Ответный матч пройдет в Манчестере 17 марта.

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Реал
1:2
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала26.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu, 75615 зрителей
Главные тренеры
Зинедин ЗиданХосеп Гвардьола
Голы
Франсиско Роман Иско(Винисиус Жуниор)60′
Габриэл Жезус(Кевин Де Брейне)78′
Кевин Де Брейне83′
Составы команд
13Тибо Куртуа
31Эдерсон
2Даниэль Карвахаль
2Кайл Уокер
23Ферлан Менди
29′
22Бенжамен Менди
4Серхио Рамос
86′
30Николас Отаменди
5Рафаэль Варан
8Илкай Гюндоган
15Федерико Вальверде
48′
17Кевин Де Брейне
9Карим Бензема
9Габриэл Жезус
14Каземиру
26Рияд Махрез
10Лука Модрич
54′84′
16Родриго Эрнандес
17Лукас Васкес
14Эмерик Ляпорт
33′
22Франсиско Роман Иско
84′
25Фернандинью
18Лука Йович
20Бернарду Силва
73′
25Винисиус Жуниор
75′
7Рахим Стерлинг
11Гарет Бэйл
Статистика
3Желтые карточки0
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)16
3Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
1Угловые4
13Фолы10
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Орсато(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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