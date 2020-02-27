«Реал» отстраняют от Лиги чемпионов
Испанский гранд проиграл на своем поле «Манчестер Сити» и рискует вылететь из турнира.
Испанский гранд проиграл на своем поле «Манчестер Сити» и рискует вылететь из турнира.
Первый матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити», который прошел в Мадриде, завершился волевой победой английской команды со счетом 2:1. Параллельно в Лионе одноименный клуб нанес поражение «Ювентусу» — 1:0. Оба результата можно назвать неожиданными, тем интереснее будут в этих парах ответные встречи.
На «Сантьяго Бернабеу» состоялся первый раунд самого крутого противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов с участием клубов, которые при иных раскладах вполне могли бы встретиться и в титульном матче турнира. Для «Манчестер Сити» в свете отстранения от еврокубков на следующие два сезона за нарушение правил финансового
К игре в Мадриде у «Сити» вернулся в строй Рахим Стерлинг, пропустивший две недели
Зарядившись гимном Лиги чемпионов, «Реал» тем не менее предельно аккуратно и хладнокровно начал матч. Да и «Манчестер» тоже соблюдал повышенные меры предосторожности. Сразу было видно, что встречаются равные по классу соперники. И очень долго ничего примечательного на поле вообще не происходило. Правда, первый же момент едва не привел к голу. На 21-й минуте Кевин Де Брёйне отдал филигранный пас Габриэлу Жезусу, который находился на грани офсайда, и тот, ворвавшись в штрафную площадь, неплохо пробил
Следующий острый момент создал тоже «Сити», когда Рияд Марез пустился в рискованную обводку прямо у собственных ворот и упал под прессингом Винисиуса Жуниора. Гостям повезло, что арбитр зафиксировал фол. Впрочем, на 30-й минуте мадридцы уже сами устроили пожар в манчестерской штрафной. Карим Бензема крайне опасно бил головой после подачи с левого края, вратарь «горожан» Эдерсон вытащил мертвый мяч, а шедший на добивание Винисиус
Во втором тайме игра оживилась. Несколько раз подряд у гостей на ударной позиции оказывался Марез. Особенно неприятным был удар алжирца на 57-й минуте, когда Куртуа
Всего через пять минут после нее манчестерцы сравняли счет. Стерлинг и Де Брёйне взломали оборону «Реала» на левом фланге, бельгиец сделал навес на Жезуса, и тот выиграл верховую борьбу у Рамоса. Хозяева настаивали, что бразилец толкал их капитана в спину, но система VAR эту версию не поддержала. А затем Стерлинг грамотно упал в штрафной после столкновения с Даниэлем Карвахалем и заработал пенальти, который на 83-й минуте четко исполнил Де Брёйне.
В паре «Лион» — «Ювентус» изначально все выглядело предсказуемо, и практически никто не сомневался в превосходстве итальянского гранда.
Тем более что у французского клуба не ладятся дела в национальном первенстве, где он занимает лишь седьмое место, и есть кадровые проблемы, среди которых травма нападающего сборной Нидерландов Мемфиса Депая далеко не единственная, но наиболее ощутимая. У «Юве» же все в порядке, он лидирует в Серии А, пусть и с минимальным отрывом от «Лацио», а Криштиану Роналду и вовсе творит чудеса и недавно повторил достижения Габриэля Батистуты и Фабио Квальяреллы, забив в 11-м матче чемпионата Италии подряд.
Однако главный тренер «Лиона» Руди Гарсия не собирался заранее капитулировать. «На прошлой неделе все были уверены, что победят “Ливерпуль” и ПСЖ, — сказал он на
И «Лиону»
Александр Ильин