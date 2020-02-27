«Реал» отстраняют от Лиги чемпионов

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Первый матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити», который прошел в Мадриде, завершился волевой победой английской команды со счетом 2:1. Параллельно в Лионе одноименный клуб нанес поражение «Ювентусу» — 1:0. Оба результата можно назвать неожиданными, тем интереснее будут в этих парах ответные встречи.

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На «Сантьяго Бернабеу» состоялся первый раунд самого крутого противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов с участием клубов, которые при иных раскладах вполне могли бы встретиться и в титульном матче турнира. Для «Манчестер Сити» в свете отстранения от еврокубков на следующие два сезона за нарушение правил финансового fair-play битва с «Реалом» вообще приобрела особое значение, ведь неизвестно, когда теперь еще ему представится возможность побороться за долгожданный трофей, а о победе в Лиге чемпионов английская команда мечтает уже несколько лет. Манчестерцы, конечно, надеются оспорить решение UEFA в Спортивном арбитражном суде, и как раз в день первого матча с «Реалом» их апелляция была зарегистрирована. Но и на эту еврокубковую кампанию они возлагают очень большие надежды.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 1/8 финала, 26.02.2020, 23:00 Реал 1 Манчестер Сити 2

К игре в Мадриде у «Сити» вернулся в строй Рахим Стерлинг, пропустивший две недели из-за травмы. А вот «Реал» остался без Эдена Азара, который получил довольно серьезное повреждение в недавней встрече национального первенства с «Леванте» и выбыл на неопределенный срок — возможно, даже до конца сезона. К слову, королевский клуб еще тогда и проиграл (0:1), а ранее не сумел одолеть «Сельту» (2:2). Впрочем, капитан команды Серхио Рамос сказал на предматчевой пресс-конференции, что на Лигу чемпионов эти результаты переносить не стоит. «Как только начинает звучать гимн турнира, мы заряжаемся дополнительной мотивацией», — отметил он.

Зарядившись гимном Лиги чемпионов, «Реал» тем не менее предельно аккуратно и хладнокровно начал матч. Да и «Манчестер» тоже соблюдал повышенные меры предосторожности. Сразу было видно, что встречаются равные по классу соперники. И очень долго ничего примечательного на поле вообще не происходило. Правда, первый же момент едва не привел к голу. На 21-й минуте Кевин Де Брёйне отдал филигранный пас Габриэлу Жезусу, который находился на грани офсайда, и тот, ворвавшись в штрафную площадь, неплохо пробил из-под двух защитников, но голкипер Тибо Куртуа выручил «Реал».

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Следующий острый момент создал тоже «Сити», когда Рияд Марез пустился в рискованную обводку прямо у собственных ворот и упал под прессингом Винисиуса Жуниора. Гостям повезло, что арбитр зафиксировал фол. Впрочем, на 30-й минуте мадридцы уже сами устроили пожар в манчестерской штрафной. Карим Бензема крайне опасно бил головой после подачи с левого края, вратарь «горожан» Эдерсон вытащил мертвый мяч, а шедший на добивание Винисиус чуть-чуть не успел доиграть этот эпизод. Вскоре, кстати, захромал и был заменен центральный защитник английского клуба Эмерик Ляпорт. Еще в самом конце первого тайма мог отличиться Жезус после розыгрыша углового. И все-таки до перерыва матч смотрелся суховато.

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Во втором тайме игра оживилась. Несколько раз подряд у гостей на ударной позиции оказывался Марез. Особенно неприятным был удар алжирца на 57-й минуте, когда Куртуа еле-еле дотянулся до мяча. А на исходе часа дело дошло и до гола. «Манчестер» совершил потерю на своей половине поля, и «Реал» мгновенно разогнал контратаку, которую завершил Иско с передачи очень активного Винисиуса. «Сити», разумеется, не согласился с таким развитием событий, однако после пропущенного мяча у него уже мало что получалось впереди. Можно даже сказать, что инициативой завладели мадридцы. Наставнику чемпионов Англии Хосепу Гвардиоле пришлось выпускать Стерлинга. Эта замена и перевернула ход матча.

Всего через пять минут после нее манчестерцы сравняли счет. Стерлинг и Де Брёйне взломали оборону «Реала» на левом фланге, бельгиец сделал навес на Жезуса, и тот выиграл верховую борьбу у Рамоса. Хозяева настаивали, что бразилец толкал их капитана в спину, но система VAR эту версию не поддержала. А затем Стерлинг грамотно упал в штрафной после столкновения с Даниэлем Карвахалем и заработал пенальти, который на 83-й минуте четко исполнил Де Брёйне.

Более того, «Реал» едва не нарвался на второй 11-метровый, когда Рамос свалил на входе в штрафную Жезуса. Судья Даниэле Орсато все же назначил обычный «стандарт», но при этом удалил испанца за фол последней надежды. «Сити» одержал важнейшую победу, которая, безусловно, приоткрывает ему дорогу в четвертьфинал.

В паре «Лион» — «Ювентус» изначально все выглядело предсказуемо, и практически никто не сомневался в превосходстве итальянского гранда.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 1/8 финала, 26.02.2020, 23:00 Лион 1 Ювентус 0

Тем более что у французского клуба не ладятся дела в национальном первенстве, где он занимает лишь седьмое место, и есть кадровые проблемы, среди которых травма нападающего сборной Нидерландов Мемфиса Депая далеко не единственная, но наиболее ощутимая. У «Юве» же все в порядке, он лидирует в Серии А, пусть и с минимальным отрывом от «Лацио», а Криштиану Роналду и вовсе творит чудеса и недавно повторил достижения Габриэля Батистуты и Фабио Квальяреллы, забив в 11-м матче чемпионата Италии подряд.

Однако главный тренер «Лиона» Руди Гарсия не собирался заранее капитулировать. «На прошлой неделе все были уверены, что победят “Ливерпуль” и ПСЖ, — сказал он на пресс-конференции. — Теперь нам надо воспользоваться своим шансом и показать свой лучший футбол. Нам просто необходимо сделать это в первом матче с “Юве”».

И «Лиону» удалось-таки совершить мини-сенсацию. На 31-й минуте хозяева организовали взятие ворот после ввода мяча из аута. Уссем Ауар пронесся с ним до лицевой линии и отдал передачу на набегавшего Люка Тузара, который, как выяснилось впоследствии, и принес победу лионцам. Туринцы так и не смогли реализоваться в атаке. Под занавес встречи Пауло Дибала все же забил красивый гол, но из положения «вне игры». Кардинально этот результат вроде бы ничего не меняет, ведь дома «Ювентус» наверняка продемонстрирует уже всю свою мощь. Однако теперь и шансы «Лиона» на благоприятный итог по сумме двух матчей стали повыше.

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