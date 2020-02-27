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11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
09:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола стал рекордсменом по победам в матчах плей-офф ЛЧ

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимал «Манчестер Сити».

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Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

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49-летний испанский специалист Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», одержал 28-ю победу в матчах на выбывание в Лиге чемпионов, став рекордсменом соревнования, сообщает Opta в «твиттере». Ему удалось обойти таких специалистов, как Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Алекс Фергюсон, на счету которых по 27 побед.

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Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 17 марта на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере.

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Реал
1:2
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала26.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu, 75615 зрителей
Главные тренеры
Зинедин ЗиданХосеп Гвардьола
Голы
Франсиско Роман Иско(Винисиус Жуниор)60′
Габриэл Жезус(Кевин Де Брейне)78′
Кевин Де Брейне83′
Составы команд
13Тибо Куртуа
31Эдерсон
2Даниэль Карвахаль
2Кайл Уокер
23Ферлан Менди
29′
22Бенжамен Менди
4Серхио Рамос
86′
30Николас Отаменди
5Рафаэль Варан
8Илкай Гюндоган
15Федерико Вальверде
48′
17Кевин Де Брейне
9Карим Бензема
9Габриэл Жезус
14Каземиру
26Рияд Махрез
10Лука Модрич
54′84′
16Родриго Эрнандес
17Лукас Васкес
14Эмерик Ляпорт
33′
22Франсиско Роман Иско
84′
25Фернандинью
18Лука Йович
20Бернарду Силва
73′
25Винисиус Жуниор
75′
7Рахим Стерлинг
11Гарет Бэйл
Статистика
3Желтые карточки0
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)16
3Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
1Угловые4
13Фолы10
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Орсато(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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