Гвардиола стал рекордсменом по победам в матчах плей-офф ЛЧ
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимал «Манчестер Сити».
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимал «Манчестер Сити».
Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
49-летний испанский специалист Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», одержал 28-ю победу в матчах на выбывание в Лиге чемпионов, став рекордсменом соревнования, сообщает Opta в «твиттере». Ему удалось обойти таких специалистов, как Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Алекс Фергюсон, на счету которых по 27 побед.
Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 17 марта на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере.
|Зинедин Зидан
|Хосеп Гвардьола
|Франсиско Роман Иско(Винисиус Жуниор)
|60′
|Габриэл Жезус(Кевин Де Брейне)
|78′
|Кевин Де Брейне
|83′
|13
|Тибо Куртуа
|31
|Эдерсон
|2
|Даниэль Карвахаль
|2
|Кайл Уокер
|23
|Ферлан Менди
29′
|22
|Бенжамен Менди
|4
|Серхио Рамос
86′
|30
|Николас Отаменди
|5
|Рафаэль Варан
|8
|Илкай Гюндоган
|15
|Федерико Вальверде
48′
|17
|Кевин Де Брейне
|9
|Карим Бензема
|9
|Габриэл Жезус
|14
|Каземиру
|26
|Рияд Махрез
|10
|Лука Модрич
54′84′
|16
|Родриго Эрнандес
|17
|Лукас Васкес
|14
|Эмерик Ляпорт
33′
|22
|Франсиско Роман Иско
84′
|25
|Фернандинью
|18
|Лука Йович
|20
|Бернарду Силва
73′
|25
|Винисиус Жуниор
75′
|7
|Рахим Стерлинг
|11
|Гарет Бэйл
|3
|Желтые карточки
|0
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Даниэле Орсато(Италия)