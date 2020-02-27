Гвардиола стал рекордсменом по победам в матчах плей-офф ЛЧ

Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

49-летний испанский специалист Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», одержал 28-ю победу в матчах на выбывание в Лиге чемпионов, став рекордсменом соревнования, сообщает Opta в «твиттере». Ему удалось обойти таких специалистов, как Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Алекс Фергюсон, на счету которых по 27 побед.