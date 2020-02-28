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01:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Байер» победил «Порту» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Леверкузенский «Байер» нанес поражение португальскому «Порту» и завоевал путевку в 1/8 финала футбольной Лиги Европы.

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Источник: РИА "Новости"

Ответная игра 1/16 финала, состоявшаяся в Порту, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Лукас Аларио (10-я минута), Керем Демирбай (50) и Кай Хаверц (58), у проигравших отличился Мусса Марега (65). На 85-й минуте с поля был удален форвард «Порту» Тикиньо Соарес.

В первом матче «аспириновые» добились победы в Леверкузене — 2:1.

Также во второй раунд плей-офф вышли швейцарский «Базель» и австрийский ЛАСК.

«Базель» в четверг на своем поле обыграл кипрский АПОЭЛ со счетом 1:0. Итоговый счет противостояния — 4:0. ЛАСК также дома взял верх над нидерландским АЗ (2:0) и прошел в 1/8 финала, победив с общим счетом 3:1.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу в Ньоне.

Порту
1:3
Первый тайм: 0:1
Байер
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала27.02.2020, 20:55 (МСК UTC+3)do Dragao
Главные тренеры
Сержиу КонсейсауПетер Бос
Голы
Мусса Марега(Отавиу)65′
Лукас Аларио(Кай Хаверц)10′
Керем Демирбай(Кай Хаверц)50′
Кай Хаверц(Мусса Диаби)58′
Составы команд
32Агустин Марчесин
1Лукас Храдецки
5Иван Маркано
54′
4Джонатан Та
13Алекс Теллес
12Эдмонд Тапсоба
19Шансель Мбемба
22Дэйли Синкгравен
25Отавиу
10Керем Демирбай
67′
27Сержиу Оливейра
36′
11Надим Амири
82′
11Мусса Марега
29Кай Хаверц
17Хесус Корона
13Лукас Аларио
7Луис Диас
29′
5Свен Бендер
67′
10Сея Накадзима
76′
6Александр Драгович
16Матеус Урибе
42′45′
8Ларс Бендер
43′45′
3Пепе
82′
23Митчелл Вайзер
69′
20Мендеш Андраде Зе Луиш
33′64′
19Мусса Диаби
83′
29Франсиску Соарес
85′
9Леон Бэйли
Статистика
6Желтые карточки4
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)11
1Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
6Угловые6
14Фолы14
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяИштван Ковач(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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