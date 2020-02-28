«Байер» победил «Порту» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Леверкузенский «Байер» нанес поражение португальскому «Порту» и завоевал путевку в 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Леверкузенский «Байер» нанес поражение португальскому «Порту» и завоевал путевку в 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
Ответная игра 1/16 финала, состоявшаяся в Порту, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Лукас Аларио (10-я минута), Керем Демирбай (50) и Кай Хаверц (58), у проигравших отличился Мусса Марега (65). На 85-й минуте с поля был удален форвард «Порту» Тикиньо Соарес.
В первом матче «аспириновые» добились победы в Леверкузене — 2:1.
Также во второй раунд
«Базель» в четверг на своем поле обыграл кипрский АПОЭЛ со счетом 1:0. Итоговый счет противостояния — 4:0. ЛАСК также дома взял верх над нидерландским АЗ (2:0) и прошел в 1/8 финала, победив с общим счетом 3:1.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу в Ньоне.
|Сержиу Консейсау
|Петер Бос
|Мусса Марега(Отавиу)
|65′
|Лукас Аларио(Кай Хаверц)
|10′
|Керем Демирбай(Кай Хаверц)
|50′
|Кай Хаверц(Мусса Диаби)
|58′
|32
|Агустин Марчесин
|1
|Лукас Храдецки
|5
|Иван Маркано
54′
|4
|Джонатан Та
|13
|Алекс Теллес
|12
|Эдмонд Тапсоба
|19
|Шансель Мбемба
|22
|Дэйли Синкгравен
|25
|Отавиу
|10
|Керем Демирбай
67′
|27
|Сержиу Оливейра
36′
|11
|Надим Амири
82′
|11
|Мусса Марега
|29
|Кай Хаверц
|17
|Хесус Корона
|13
|Лукас Аларио
|7
|Луис Диас
29′
|5
|Свен Бендер
67′
|10
|Сея Накадзима
76′
|6
|Александр Драгович
|16
|Матеус Урибе
42′45′
|8
|Ларс Бендер
43′45′
|3
|Пепе
82′
|23
|Митчелл Вайзер
69′
|20
|Мендеш Андраде Зе Луиш
33′64′
|19
|Мусса Диаби
83′
|29
|Франсиску Соарес
85′
|9
|Леон Бэйли
|6
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|11
|1
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Иштван Ковач(Румыния)