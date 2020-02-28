«Байер» победил «Порту» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

Ответная игра 1/16 финала, состоявшаяся в Порту, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Лукас Аларио (10-я минута), Керем Демирбай (50) и Кай Хаверц (58), у проигравших отличился Мусса Марега (65). На 85-й минуте с поля был удален форвард «Порту» Тикиньо Соарес.

В первом матче «аспириновые» добились победы в Леверкузене — 2:1.

Также во второй раунд плей-офф вышли швейцарский «Базель» и австрийский ЛАСК.

«Базель» в четверг на своем поле обыграл кипрский АПОЭЛ со счетом 1:0. Итоговый счет противостояния — 4:0. ЛАСК также дома взял верх над нидерландским АЗ (2:0) и прошел в 1/8 финала, победив с общим счетом 3:1.