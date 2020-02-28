Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.02
Аякс
Хетафе
21
Футбол. Еврокубки
27.02
Селтик
Копенгаген
13
Футбол. Еврокубки
27.02
Севилья
ЧФР
00
Футбол. Еврокубки
27.02
Арсенал
Олимпиакос П
12
Футбол. Еврокубки
27.02
Манчестер Юнайтед
Брюгге
50
Футбол. Еврокубки
27.02
Интер
Лудогорец
21
Футбол. Еврокубки
27.02
Бенфика
Шахтер Д
33
Футбол. Еврокубки
27.02
Эспаньол
Вулверхэмптон Уондерерс
32
Футбол. Еврокубки
27.02
Истанбул Башакшехир
Спортинг
41
Футбол. Еврокубки
27.02
Порту
Байер
13
Футбол. Еврокубки
27.02
Базель
АПОЭЛ
10
Футбол. Еврокубки
27.02
ЛАСК
АЗ
20
Футбол. Еврокубки
27.02
Мальме
Вольфсбург
03
Футбол. Еврокубки
27.02
Гент
Рома
11
Все события
Фоторепортажи
12Логинов выиграл спринт на ЧМ
11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
01:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вулверхэмптон» и «Рома» вышли в 1/8 финала Лиги Европы

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Английский «Вулверхэмптон» на выезде уступил испанскому «Эспаньолу» в ответном матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы, но вышел в следующую стадию турнира.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе гостей отличились Адама Траоре (22-я минута) и Мэтт Доэрти (79-я). У хозяев хет-трик оформил Хонатан Кальери (16-я, 57-я — с пенальти, 90+1). В первом матче «Вулверхэмптон» дома обыграл «Эспаньол» со счетом 4:0.

В другом ответном матче итальянская «Рома» сыграла вничью с бельгийским «Гентом» — 1:1. Римский клуб в первой игре победил бельгийскую команду со счетом 1:0 и по сумме двух игр вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Также в 1/8 финала турнира пробился немецкий «Вольфсбург», на выезде разгромивший шведский «Мальмё» — 3:0 (первый матч — 2:1).

Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вулверхэмптон Уондерерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Дочь русского миллиардера, покорившая сердце капитана сборной Нигерии
'В сборной России происходят просто недопустимые вещи'
Латыпов и Халили спасли Россию от провала в смешанной эстафете
Логинов и Касперович требуют компенсацию у обидчицы из IBU
Хачанов проиграл Джоковичу в 1/4 финала турнира ATP в Дубае
УЕФА выбрал лучшие голы первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
«МЮ» разгромил «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
«Шахтер» выбил «Бенфику» из Лиги Европы
Стали известны все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь