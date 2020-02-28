«Вулверхэмптон» и «Рома» вышли в 1/8 финала Лиги Европы

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Встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе гостей отличились Адама Траоре (22-я минута) и Мэтт Доэрти (79-я). У хозяев хет-трик оформил Хонатан Кальери (16-я, 57-я — с пенальти, 90+1). В первом матче «Вулверхэмптон» дома обыграл «Эспаньол» со счетом 4:0.

В другом ответном матче итальянская «Рома» сыграла вничью с бельгийским «Гентом» — 1:1. Римский клуб в первой игре победил бельгийскую команду со счетом 1:0 и по сумме двух игр вышел в 1/8 финала Лиги Европы.