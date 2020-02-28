«Вулверхэмптон» и «Рома» вышли в 1/8 финала Лиги Европы
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Английский «Вулверхэмптон» на выезде уступил испанскому «Эспаньолу» в ответном матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы, но вышел в следующую стадию турнира.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Английский «Вулверхэмптон» на выезде уступил испанскому «Эспаньолу» в ответном матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы, но вышел в следующую стадию турнира.
Встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе гостей отличились Адама Траоре (22-я минута) и Мэтт Доэрти (79-я). У хозяев
В другом ответном матче итальянская «Рома» сыграла вничью с бельгийским «Гентом» — 1:1. Римский клуб в первой игре победил бельгийскую команду со счетом 1:0 и по сумме двух игр вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
Также в 1/8 финала турнира пробился немецкий «Вольфсбург», на выезде разгромивший шведский «Мальмё» — 3:0 (первый матч — 2:1).