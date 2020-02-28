«МЮ» разгромил «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Ответный матч 1/16 финала, прошедший в Манчестере, завершился со счетом 5:0. Голы забили Бруну Фернандеш (27-я минута, пенальти), Одион Игало (34-я), Скотт Мактоминей (41-я), дубль на счету Фреда (82-я и 90+3-я).