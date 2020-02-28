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01:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«МЮ» разгромил «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Английский «Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил бельгийский «Брюгге» и вышел в 1/8 финала футбольной Лиги Европы.

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Источник: AP 2020

Ответный матч 1/16 финала, прошедший в Манчестере, завершился со счетом 5:0. Голы забили Бруну Фернандеш (27-я минута, пенальти), Одион Игало (34-я), Скотт Мактоминей (41-я), дубль на счету Фреда (82-я и 90+3-я).

Первая встреча в Бельгии завершилась со счетом 1:1.

Результаты других ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы:

«Селтик» (Шотландия) — «Копенгаген» (Дания) — 1:3 (первый матч — 1:1),

«Севилья» (Испания) — «ЧФР Клуж» (Румыния) — 0:0 (первый матч — 1:1).

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Манчестер Юнайтед
5:0
Первый тайм: 3:0
Брюгге
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала27.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерФилипп Клеман
Голы
Бруну Фернандеш27′
Одион Игало(Хуан Мануэль Мата)34′
Скотт Мактоминэй(Фред)41′
Фред(Джесси Лингард)82′
Фред(Тахит Чонг)90+3′
Составы команд
22Серхио Ромеро
88Симон Миньоле
3Эрик Байи
5Одилон Коссуну
5Харри Магуайр
17Симон Дели
23′
23Люк Шоу
18Федерико Рикка
29Аарон Ван-Биссака
44Брандон Мехеле
8Хуан Мануэль Мата
95Максим Де Кейпер
17Фред
20Ханс Ванакен
25Одион Игало
14Дэвид Окереке
18Бруну Фернандеш
65′
77Клинтон Мата
62′
14Джесси Лингард
15Матей Митрович
39Скотт Мактоминэй
72′
26Матс Ритс
79′
26Мэйсон Гринвуд
90Шарль Де Кетеларе
21Дэниэл Джеймс
45′
35Перси Тау
61′
44Тахит Чонг
11Крепин Диатта
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
28Удары (всего)7
11Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
8Угловые3
7Фолы7
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСердар Гезюбюйюк(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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