«МЮ» разгромил «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Английский «Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил бельгийский «Брюгге» и вышел в 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Английский «Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил бельгийский «Брюгге» и вышел в 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
Ответный матч 1/16 финала, прошедший в Манчестере, завершился со счетом 5:0. Голы забили Бруну Фернандеш (27-я минута, пенальти), Одион Игало (34-я), Скотт Мактоминей (41-я), дубль на счету Фреда (82-я и 90+3-я).
Первая встреча в Бельгии завершилась со счетом 1:1.
Результаты других ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы:
«Селтик» (Шотландия) — «Копенгаген» (Дания) — 1:3 (первый матч — 1:1),
«Севилья» (Испания) — «ЧФР Клуж» (Румыния) — 0:0 (первый матч — 1:1).
|Уле Гуннар Сульшер
|Филипп Клеман
|Бруну Фернандеш
|27′
|Одион Игало(Хуан Мануэль Мата)
|34′
|Скотт Мактоминэй(Фред)
|41′
|Фред(Джесси Лингард)
|82′
|Фред(Тахит Чонг)
|90+3′
|22
|Серхио Ромеро
|88
|Симон Миньоле
|3
|Эрик Байи
|5
|Одилон Коссуну
|5
|Харри Магуайр
|17
|Симон Дели
23′
|23
|Люк Шоу
|18
|Федерико Рикка
|29
|Аарон Ван-Биссака
|44
|Брандон Мехеле
|8
|Хуан Мануэль Мата
|95
|Максим Де Кейпер
|17
|Фред
|20
|Ханс Ванакен
|25
|Одион Игало
|14
|Дэвид Окереке
|18
|Бруну Фернандеш
65′
|77
|Клинтон Мата
62′
|14
|Джесси Лингард
|15
|Матей Митрович
|39
|Скотт Мактоминэй
72′
|26
|Матс Ритс
79′
|26
|Мэйсон Гринвуд
|90
|Шарль Де Кетеларе
|21
|Дэниэл Джеймс
45′
|35
|Перси Тау
61′
|44
|Тахит Чонг
|11
|Крепин Диатта
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|28
|Удары (всего)
|7
|11
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|3
|7
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сердар Гезюбюйюк(Нидерланды)