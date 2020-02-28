«Шахтер» выбил «Бенфику» из Лиги Европы
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Футболисты донецкого «Шахтера» на выезде сыграли вничью с португальской «Бенфикой» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира.
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Футболисты донецкого «Шахтера» на выезде сыграли вничью с португальской «Бенфикой» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира.
Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 3:3. В составе украинского клуба отличились Тарас Степаненко (49-я минута) и Алан Патрик (71-я). У португальской команды голами отметились Пицци (9-я), Рубен Диаш (36-я), который на 12-й минуте забил автогол, и Рафа Силва (47-я).
В первом матче на своем поле победу одержал «Шахтер» — 2:1. По сумме двух игр украинский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
|Бруну Лаге
|Луиш Каштру
|Луиш Мигел Пиззи(Алехандро Гримальдо)
|9′
|Рубен Диаш
|12′
|Рубен Диаш(Луиш Мигел Пиззи)
|36′
|Тарас Степаненко(Тайсон)
|49′
|Рафа Силва(Диегу Соуза)
|47′
|Алан Патрик
|71′
|99
|Одиссеас Влаходимос
|30
|Андрей Пятов
|3
|Алехандро Гримальдо
|4
|Сергей Кривцов
|6
|Рубен Диаш
|22
|Николай Матвиенко
|84
|Томаш Тавареш
|31
|Гонсалвес дос Сантос Исмаили
43′
|97
|Франсишку Феррейра
|98
|Додо
|28
|Юлиан Вайгль
|6
|Тарас Степаненко
|49
|Адель Таарабт
|8
|Маркос Антониу
|27
|Рафа Силва
50′
|10
|Жуниор Мораэс
|19
|Шикинью
67′
|7
|Тайсон
83′86′
|14
|Харис Сеферович
|15
|Евгений Коноплянка
87′
|21
|Луиш Мигел Пиззи
79′
|11
|Ромеру Бонфим Марлос
62′
|73
|Жоау Филипе
|14
|Тете
|20
|Диегу Соуза
79′
|21
|Алан Патрик
90′
|95
|Карлос Винисиус
|5
|Давид Хочолава
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Бьерн Кайперс(Нидерланды)