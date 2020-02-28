«Шахтер» выбил «Бенфику» из Лиги Европы

Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 3:3. В составе украинского клуба отличились Тарас Степаненко (49-я минута) и Алан Патрик (71-я). У португальской команды голами отметились Пицци (9-я), Рубен Диаш (36-я), который на 12-й минуте забил автогол, и Рафа Силва (47-я).