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01:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Шахтер» выбил «Бенфику» из Лиги Европы

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Футболисты донецкого «Шахтера» на выезде сыграли вничью с португальской «Бенфикой» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира.

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Источник: Reuters

Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 3:3. В составе украинского клуба отличились Тарас Степаненко (49-я минута) и Алан Патрик (71-я). У португальской команды голами отметились Пицци (9-я), Рубен Диаш (36-я), который на 12-й минуте забил автогол, и Рафа Силва (47-я).

В первом матче на своем поле победу одержал «Шахтер» — 2:1. По сумме двух игр украинский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

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Бенфика
3:3
Первый тайм: 2:1
Шахтер Д
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала27.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Estadio da Luz
Главные тренеры
Бруну ЛагеЛуиш Каштру
Голы
Луиш Мигел Пиззи(Алехандро Гримальдо)9′
Рубен Диаш12′
Рубен Диаш(Луиш Мигел Пиззи)36′
Тарас Степаненко(Тайсон)49′
Рафа Силва(Диегу Соуза)47′
Алан Патрик71′
Составы команд
99Одиссеас Влаходимос
30Андрей Пятов
3Алехандро Гримальдо
4Сергей Кривцов
6Рубен Диаш
22Николай Матвиенко
84Томаш Тавареш
31Гонсалвес дос Сантос Исмаили
43′
97Франсишку Феррейра
98Додо
28Юлиан Вайгль
6Тарас Степаненко
49Адель Таарабт
8Маркос Антониу
27Рафа Силва
50′
10Жуниор Мораэс
19Шикинью
67′
7Тайсон
83′86′
14Харис Сеферович
15Евгений Коноплянка
87′
21Луиш Мигел Пиззи
79′
11Ромеру Бонфим Марлос
62′
73Жоау Филипе
14Тете
20Диегу Соуза
79′
21Алан Патрик
90′
95Карлос Винисиус
5Давид Хочолава
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)12
6Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
8Угловые4
10Фолы14
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяБьерн Кайперс(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Шахтер Д
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