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01:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Интер» победил «Лудогорец» и вышел в 1/8 финала ЛЕ

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Итальянский «Интер» победил болгарский «Лудогорец» в ответном матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы и вышел в следующую стадию турнира.

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Встреча в Милане завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Кристиано Бираги (32-я минута) и Ромелу Лукаку (45+4). У гостей голом отметился Каули Оливейра Соуза (26-я). Первый матч завершился победой «Интера» — 2:0.

Ответная игра проходила без зрителей из-за эпидемии коронавируса. На встречу не были допущены журналисты, также были отменены послематчевые пресс-конференции.

Число жертв в результате заражения коронавирусом в Италии выросло до 17, всего с момента начала эпидемии зафиксированы 650 случая заражения новым типом вируса.

В другом матче нидерландский «Аякс» победил испанский «Хетафе» со счетом 2:1, но по сумме двух игр вылетел из Лиги Европы. В первом матче клуб из Нидерландов уступил «Хетафе» — 0:2.

Интер
2:1
Первый тайм: 2:1
Лудогорец
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала27.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Антонио КонтеПавел Врба
Голы
Кристиано Бираги(Кристиан Эриксен)32′
Каули(Неусиану Сисинью)26′
Ромелу Лукаку45+4′
Составы команд
27Даниэле Паделли
23Пламен Илиев
2Диего Годин
3Антон Недялков
13Андреа Раноккиа
4Неусиану Сисинью
34Кристиано Бираги
5Георгий Терзиев
20Борха Валеро
21Драгош Григоре
24Кристиан Эриксен
18Светослав Дяков
7Алексис Санчес
25Стефан Баджи
11Виктор Моузес
95Каули
33Данило Д`Амброзио
22′76′
84Марселу Насименту Марселинью
83′
95Алессандро Бастони
8Дан Битон
23Николо Барелла
45′
28Клаудиу Кешеру
64′
77Марсело Брозович
10Якуб Сверчок
9Ромелу Лукаку
62′
88Кристальду Фариас Вандерсон
70′70′
30Себостьяно Эспозито
13Мавис Чибота
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)12
8Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
7Угловые10
8Фолы6
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДаниэль Зиберт(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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