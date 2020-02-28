«Интер» победил «Лудогорец» и вышел в 1/8 финала ЛЕ
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Итальянский «Интер» победил болгарский «Лудогорец» в ответном матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы и вышел в следующую стадию турнира.
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Итальянский «Интер» победил болгарский «Лудогорец» в ответном матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы и вышел в следующую стадию турнира.
Встреча в Милане завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Кристиано Бираги (32-я минута) и Ромелу Лукаку (45+4). У гостей голом отметился Каули Оливейра Соуза (26-я). Первый матч завершился победой «Интера» — 2:0.
Ответная игра проходила без зрителей
Число жертв в результате заражения коронавирусом в Италии выросло до 17, всего с момента начала эпидемии зафиксированы 650 случая заражения новым типом вируса.
В другом матче нидерландский «Аякс» победил испанский «Хетафе» со счетом 2:1, но по сумме двух игр вылетел из Лиги Европы. В первом матче клуб из Нидерландов уступил «Хетафе» — 0:2.
|Антонио Конте
|Павел Врба
|Кристиано Бираги(Кристиан Эриксен)
|32′
|Каули(Неусиану Сисинью)
|26′
|Ромелу Лукаку
|45+4′
|27
|Даниэле Паделли
|23
|Пламен Илиев
|2
|Диего Годин
|3
|Антон Недялков
|13
|Андреа Раноккиа
|4
|Неусиану Сисинью
|34
|Кристиано Бираги
|5
|Георгий Терзиев
|20
|Борха Валеро
|21
|Драгош Григоре
|24
|Кристиан Эриксен
|18
|Светослав Дяков
|7
|Алексис Санчес
|25
|Стефан Баджи
|11
|Виктор Моузес
|95
|Каули
|33
|Данило Д`Амброзио
22′76′
|84
|Марселу Насименту Марселинью
83′
|95
|Алессандро Бастони
|8
|Дан Битон
|23
|Николо Барелла
45′
|28
|Клаудиу Кешеру
64′
|77
|Марсело Брозович
|10
|Якуб Сверчок
|9
|Ромелу Лукаку
62′
|88
|Кристальду Фариас Вандерсон
70′70′
|30
|Себостьяно Эспозито
|13
|Мавис Чибота
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|12
|8
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|10
|8
|Фолы
|6
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Даниэль Зиберт(Германия)