«Интер» победил «Лудогорец» и вышел в 1/8 финала ЛЕ

Встреча в Милане завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Кристиано Бираги (32-я минута) и Ромелу Лукаку (45+4). У гостей голом отметился Каули Оливейра Соуза (26-я). Первый матч завершился победой «Интера» — 2:0.

Ответная игра проходила без зрителей из-за эпидемии коронавируса. На встречу не были допущены журналисты, также были отменены послематчевые пресс-конференции.

Число жертв в результате заражения коронавирусом в Италии выросло до 17, всего с момента начала эпидемии зафиксированы 650 случая заражения новым типом вируса.