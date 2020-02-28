Определились 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы

Источник: Reuters

По итогам ответных матчей 1/16 финала, прошедших в среду и четверг, в следующую стадию турнира вышли «Байер», «Вольфсбург» (оба — Германия), «Базель» (Швейцария), «Вулверхэмптон», «Манчестер Юнайтед» (оба — Англия), «Инстанбул Башакшехир» (Турция), «Интер», «Рома» (оба — Италия), «Копенгаген» (Дания), ЛАСК (Австрия), «Олимпиакос» (Греция), «Рейнджерс» (Шотландия), «Севилья», «Хетафе» (оба — Испания) и «Шахтер» (Украина).

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Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским «Зальцбургом» и немецким «Айнтрахтом» (первый матч — 1:4) был перенесен на пятницу из-за штормового предупреждения и пройдет уже после жеребьевки 1/8 финала турнира.