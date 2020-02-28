Определились 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Стали известны 15 команд, которые вышли в 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Стали известны 15 команд, которые вышли в 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
По итогам ответных матчей 1/16 финала, прошедших в среду и четверг, в следующую стадию турнира вышли «Байер», «Вольфсбург» (оба — Германия), «Базель» (Швейцария), «Вулверхэмптон», «Манчестер Юнайтед» (оба — Англия), «Инстанбул Башакшехир» (Турция), «Интер», «Рома» (оба — Италия), «Копенгаген» (Дания), ЛАСК (Австрия), «Олимпиакос» (Греция), «Рейнджерс» (Шотландия), «Севилья», «Хетафе» (оба — Испания) и «Шахтер» (Украина).
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским «Зальцбургом» и немецким «Айнтрахтом» (первый матч — 1:4) был перенесен на пятницу
Жеребьевка следующей стадии Лиги Европы пройдет в Ньоне (Швейцария) в пятницу. Первые матчи 1/8 финала запланированы на 12 марта, ответные — на 19 марта.