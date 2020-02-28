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15:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020, которая проходила сегодня, 28 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

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Источник: AP 2020

Результаты жеребьёвки:

«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Копенгаген» (Дания)
«Олимпиакос» (Греция) — «Вулверхэмптон» (Англия)
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Байер» (Германия)
«Вольфсбург» (Германия) — «Шахтёр Донецк» (Украина)
«Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания)
«Севилья» (Испания) — «Рома» (Италия)
«Айнтрахт» (Германия) / «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Базель» (Швейцария)
ЛАСК (Австрия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Напомним, на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги Европы Россию представляли ЦСКА и «Краснодар». Ни «армейцам», ни команде из Краснодара не удалось пробиться в плей-офф.

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ЦСКА победил «Эспаньол» в Лиге Европы
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