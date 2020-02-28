«Айнтрахт» сыграл вничью с «Зальцбургом» и встретится с «Базелем» в 1/8 финала Лиги Европы

В составе хозяев голы забили Андреас Ульмер (10-я минута) и Жером Онгюэне (72). У немецкого клуба дублем отметился Андре Силва (30, 83).
Первый матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Айнтрахта». Ответная встреча должна была состояться в четверг, но была перенесена из-за штормового предупреждения.
В прошлом сезоне «Айнтрахт» дошел до полуфинала Лиги Европы, уступив будущему победителю — английскому «Челси».
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы прошла ранее в пятницу, соперником «Айнтрахта» станет швейцарский «Базель». Первая встречу «Айнтрахт» проведет дома 12 марта, ответный матч состоится 19 марта в Базеле.