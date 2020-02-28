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22:29 (мск), источник: ТАСС

«Айнтрахт» сыграл вничью с «Зальцбургом» и встретится с «Базелем» в 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 28 февраля. Немецкий «Айнтрахт» в гостях сыграл вничью с австрийским «Зальцбургом» со счетом 2:2 в ответном матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы и пробился в следующую стадию турнира.

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Источник: Reuters

В составе хозяев голы забили Андреас Ульмер (10-я минута) и Жером Онгюэне (72). У немецкого клуба дублем отметился Андре Силва (30, 83).

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Первый матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Айнтрахта». Ответная встреча должна была состояться в четверг, но была перенесена из-за штормового предупреждения.

В прошлом сезоне «Айнтрахт» дошел до полуфинала Лиги Европы, уступив будущему победителю — английскому «Челси».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы прошла ранее в пятницу, соперником «Айнтрахта» станет швейцарский «Базель». Первая встречу «Айнтрахт» проведет дома 12 марта, ответный матч состоится 19 марта в Базеле.

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Зальцбург
2:2
Первый тайм: 1:1
Айнтрахт Ф
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала28.02.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Red Bull Arena (Wals-Siezenheim)
Главные тренеры
Джесси МаршАди Хюттер
Голы
Андреас Ульмер(Патсон Дака)10′
Андре Силва(Филип Костич)30′
Жером Онгене(Доминик Собослои)72′
Андре Силва(Филип Костич)83′
Составы команд
1Цицан Станкович
1Кевин Трапп
5Альберт Фалльци
2Эван Н`Дика
6Жером Онгене
13Мартин Хинтереггер
15Андре Рамалью
18Альмами Туре
17Андреас Ульмер
19Давид Анхель Абраам
59′
19Мохамед Камара
3Штефан Ильзанкер
89′
9Хван Хи Чхан
15′
8Джибриль Соу
20Патсон Дака
17Себастьян Роде
14Доминик Собослои
86′
10Филип Костич
88′
28Антуан Бернед
22Тимоти Чэндлер
45Энок Мвепу
75′
15Даити Камада
26′73′
8Мергим Бериша
24Данни Да Коста
7Секу Койта
5′66′
33Андре Силва
88′
77Ноа Окафор
90+1′
39Гонсалу Пасьенсия
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)11
5Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
10Угловые3
7Фолы16
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяБенуа Бастьен(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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