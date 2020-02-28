Гол Холанда признан самым красивым в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов: видео
Официальный сайт УЕФА подвел итоги опроса, в рамках которого болельщики выбирали самый красивый гол первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
Официальный сайт УЕФА подвел итоги опроса, в рамках которого болельщики выбирали самый красивый гол первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
На премию претендовали Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии», Йосип Иличич и Ремо Фройлер из «Аталанты», а также Дрис Мертенс из «Наполи».
Лучшим был признан победный гол, забитый Холандом 18 февраля на 77-й минуте домашнего матча против «ПСЖ» (2:1).