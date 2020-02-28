Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Норвич
Лестер
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал Сосьедад
Вальядолид
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ним
Марсель
13
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фортуна Д
Герта
33
Футбол. Еврокубки
28.02
Зальцбург
Айнтрахт Ф
22
Футбол. Премьер-лига
28.02
Крылья Советов
Оренбург
11
Все события
Фоторепортажи
12Поцелуй от звезд на День всех влюбленных
18Самые известные ученицы Тутберидзе
28 февраля, источник: Sport24

Гол Холанда признан самым красивым в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов: видео

Официальный сайт УЕФА подвел итоги опроса, в рамках которого болельщики выбирали самый красивый гол первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

На премию претендовали Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии», Йосип Иличич и Ремо Фройлер из «Аталанты», а также Дрис Мертенс из «Наполи».

Лучшим был признан победный гол, забитый Холандом 18 февраля на 77-й минуте домашнего матча против «ПСЖ» (2:1).

Читайте также
Боруссия Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Аталанта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Наполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 16-летняя дочь Малафеева рассказала, как пережила смерть мамы: «Мне жалко саму себя»
«Мое сердце свободно». Самая сексуальная российская фигуристка рассталась с парнем!
The Telegraph: чемпионат Англии может быть остановлен
«Крылья Советов» в меньшинстве не удержали победу в матче РПЛ
«Лос-Анджелес» предложил защитнику ЦСКА шесть миллионов долларов
Определился последний участник 1/8 финала Лиги Европы по футболу
Ковальчук рассказал о роли Овечкина в переходе в «Вашингтон»
Колосков: Нужно быть готовыми к отмене чемпионата Европы-2020
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь