Самый несчастливый стадион России примет Суперкубок УЕФА. Странное решение европейских властей!
В 2023-м готовимся принимать грандов в Казани.
В 2023-м готовимся принимать грандов в Казани.
На рабочей встрече в Амстердаме УЕФА утвердил список городов, которые примут ближайшие финалы клубных международных турниров. В частности, Суперкубок УЕФА 2023 года пройдет в Казани. Эта информация уже подтверждена на официальном сайте организации.
Отличная новость для всего российского футбола. Но вообще выбор именно «Казань-Арены» — не самый очевидный. С момента ее открытия у стадиона сложилась не самая лучшая репутация.
Впервые проблемы с покрытием на открывшейся в 2013 году «Казань Арене» проявились уже в 2014-м. Тогда планировалось провести здесь товарищеский матч между сборными России и Словакии. Игру перенесли в
За первые четыре года газон на «Казань Арене» меняли пять раз.
На других стадионах поля хорошие, а у нас огород.
Хотя играть не на новом
В конце концов, «Рубину» пришлось четыре месяца отыграть на древнем «Центральном»
Еще одна больная тема «Казань Арены». Этот стадион почти всегда находится в конце или середине списков по посещаемости по итогам сезона. Казанцы предпочитают ходить на хоккей, а не на промозглую арену, где играет команда, давно не претендующая ни на чемпионство, ни на еврокубки. В этом сезоне на «Казань Арену» ходят в среднем 13829 зрителей. Очень часто на матчах РПЛ открывалась просто стыдная картина, когда на одном из самых современных стадионов страны во время матчей на трибунах находилась пара тысяч человек.
В 2018-м «Рубин» нанял специальную группу для привлечения людей на стадион. Также есть проблемы с обогревом трибун и арендной платой.
«По всей стране клубы платят около 2,4 миллиона рублей за матч, но мы