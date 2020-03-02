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19:58 (мск), источник: Sport24

Самый несчастливый стадион России примет Суперкубок УЕФА. Странное решение европейских властей!

В 2023-м готовимся принимать грандов в Казани.

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На рабочей встрече в Амстердаме УЕФА утвердил список городов, которые примут ближайшие финалы клубных международных турниров. В частности, Суперкубок УЕФА 2023 года пройдет в Казани. Эта информация уже подтверждена на официальном сайте организации.

  • Лига Европы — 2022: «Пушкаш Арена», Будапешт, Венгрия.
  • Женская Лига чемпионов — 2022: «Ювентус Стэдиум», Турин, Италия.
  • Женская Лига чемпионов — 2023: Стадион ПСВ, Эйндховен, Нидерланды.
  • Суперкубок УЕФА — 2022: Олимпийский стадион Хельсинки, Финляндия.
  • Суперкубок УЕФА — 2023: «Казань Арена», Россия.
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Отличная новость для всего российского футбола. Но вообще выбор именно «Казань-Арены» — не самый очевидный. С момента ее открытия у стадиона сложилась не самая лучшая репутация.

Проблемы с газоном

Впервые проблемы с покрытием на открывшейся в 2013 году «Казань Арене» проявились уже в 2014-м. Тогда планировалось провести здесь товарищеский матч между сборными России и Словакии. Игру перенесли в Санкт-Петербург из-за неудовлетворительного состояния газона.

За первые четыре года газон на «Казань Арене» меняли пять раз. Из-за чего каждый сезон как минимум одну игру «Рубин» вынужден играть на стадионе «Центральный».

На других стадионах поля хорошие, а у нас огород.
Курбан Бердыев

Бассейн

Хотя играть не на новом красавце-стадионе «Рубину» приходится и по другим причинам. Уже в 2015-м из арены дважды делали бассейн для проведения чемпионата по водным видам спорта. Стадион эксплуатируют по полной и футбол тут не всегда в приоритете — здесь проводили Универсиаду, разные турниры.

В конце концов, «Рубину» пришлось четыре месяца отыграть на древнем «Центральном» из-за того, что на «Казань Арене» проводили чемпионат мира по рабочим профессиям. Притом стадион нужен был только для церемоний открытия и закрытия. После этих мероприятий на стадионе в который раз поменяли газон.

Посещаемость

Еще одна больная тема «Казань Арены». Этот стадион почти всегда находится в конце или середине списков по посещаемости по итогам сезона. Казанцы предпочитают ходить на хоккей, а не на промозглую арену, где играет команда, давно не претендующая ни на чемпионство, ни на еврокубки. В этом сезоне на «Казань Арену» ходят в среднем 13829 зрителей. Очень часто на матчах РПЛ открывалась просто стыдная картина, когда на одном из самых современных стадионов страны во время матчей на трибунах находилась пара тысяч человек.

В 2018-м «Рубин» нанял специальную группу для привлечения людей на стадион. Также есть проблемы с обогревом трибун и арендной платой.

«По всей стране клубы платят около 2,4 миллиона рублей за матч, но мы почему-то платим 3,8 миллиона, — говорит генеральный директор “Рубина” Рустем Сайманов. — Ведь мы еще на себе тащим это бремя и платим больше, чем тот же самый “Ростов”, у которого новый стадион тех же масштабов. Волонтеров, контролеров и технический персонал во время матчей тоже организовывает клуб. Поэтому нам приходится тратить за матч больше 6 миллионов».

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