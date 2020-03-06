Матч ЛЧ между «Валенсией» и «Аталантой» пройдет без зрителей

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«В соответствии с решениями, принятыми властями Италии и Испании, УЕФА постановил, что из-за ситуации с коронавирусом эти матчи пройдут тогда, когда и было запланировано, но без зрителей», — говорится в сообщении на сайте УЕФА.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 1/8 финала, 10.03.2020, 23:00 Валенсия - Аталанта -

Встреча «Валенсия» — «Аталанта» пройдет 10 марта в Испании, в первой игре «Аталанта» добилась крупной победы — 4:1. «Интер» и «Хетафе» сыграют в Милане 12 марта.

Матчи Юношеской лиги УЕФА, которые должны состояться в Италии на следующей неделе, также пройдут без зрителей. Такое решение УЕФА принял совместно с итальянскими властями.

Ранее власти Испании и Италии ввели ограничения на проведение массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.