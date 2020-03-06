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15:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч ЛЧ между «Валенсией» и «Аталантой» пройдет без зрителей

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между испанской «Валенсией» и итальянской «Аталантой», а также первая игра 1/8 финала Лиги Европы между миланским «Интером» и испанским «Хетафе» состоятся при пустых трибунах из-за коронавируса.

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Источник: Reuters

«В соответствии с решениями, принятыми властями Италии и Испании, УЕФА постановил, что из-за ситуации с коронавирусом эти матчи пройдут тогда, когда и было запланировано, но без зрителей», — говорится в сообщении на сайте УЕФА.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
1/8 финала, 10.03.2020, 23:00

Валенсия-Аталанта-

Встреча «Валенсия» — «Аталанта» пройдет 10 марта в Испании, в первой игре «Аталанта» добилась крупной победы — 4:1. «Интер» и «Хетафе» сыграют в Милане 12 марта.

Матчи Юношеской лиги УЕФА, которые должны состояться в Италии на следующей неделе, также пройдут без зрителей. Такое решение УЕФА принял совместно с итальянскими властями.

Ранее власти Испании и Италии ввели ограничения на проведение массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

В Италии количество зараженных достигло 3 тысяч, в Испании — 261.

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